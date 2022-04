Kieler Handballer kämpfen Magdeburg im Pokalfinale nieder

Hamburg. Den Ligaprimus entzaubert, das Dutzend voll gemacht: Der THW Kiel ist nach einem überzeugenden Sieg gegen den SC Magdeburg zurück auf dem deutschen Pokal-Thron. Filip Jicha schrie seine Freude und die Genugtuung über seinen ersten Pokalsieg als Trainer des THW Kiel laut heraus und präsentierte im Konfetti-Regen von Hamburg stolz die silberne Trophäe. „Ich bin überglücklich und sehr stolz auf die Mannschaft, wie sie es umgesetzt hat“, sagte Jicha nach dem überzeugenden 28:21 (12:13) im Finale gegen den Ligaprimus SC Magdeburg und gab zu, „ein bisschen sauer“ gewesen zu sein, „weil man uns für die Außenseiter gehalten hat“.

Kieler Torhüter Niklas Landin mit überragender Quote

Jichas Stars um den überragenden Niklas Landin (42 Prozent gehaltene Bälle) feierten die Kieler Rückkehr auf den deutschen Pokal-Thron unterdessen mit einer wilden Hallenparty mit den THW-Fans. „Es ist ein enorm schönes Gefühl“, sagte Kreisläufer Patrick Wiencek mit leuchtenden Augen: „Wir haben den Pokal wieder nach Kiel geholt. Darum ging es.“

Garant des verdienten Kieler Sieges in einem lange Zeit hochklassigen Traumfinale der momentan besten deutschen Handball-Teams war eine famose Abwehrleistung mit nur acht (!) Gegentoren im zweiten Abschnitt. „Die Abwehrleistung war Wahnsinn. Die Jungs waren so heiß“, befand Jicha. Beste Kieler Torschützen waren der norwegische Rückraumspieler Sander Sagosen mit acht und Ex-Nationalspieler Hendrik Pekeler mit sechs Treffern.

Magdeburgs Trainer Bennet Wiegert: Es tut unheimlich weh

Jicha, der den Trainerjob in Kiel 2019 von Alfred Gislason übernommen hatte, zollte aber auch den Magdeburgern Respekt, „weil sie eine riesige Saison spielen“. Das war für den SCM allerdings nur ein schwacher Trost, denn der Bundesliga-Tabellenführer, der in Omar Ingi Magnusson (6 Tore) seinen besten Werfer hatte, verpasste bei der letztmalig in Hamburg ausgetragenen Endrunde seinen dritten Pokalsieg nach 1996 und 2016 und die Chance aufs mögliche erste Double der Vereinsgeschichte.

„Es tut unheimlich weh“, sagte SCM-Trainer Bennet Wiegert, die sechs Punkte Vorsprung in der Liga waren ihm am Sonntagnachmittag herzlich egal: „Wenn man hier was mitnehmen will, muss man kaltschnäuziger sein.“

Mit dem Kopf durch die (Magdeburger) Wand: Kiels Kreisläufer Hendrik Pekeler wird von den SCM-Spielern Christian O'Sullivan (l.) und Piotr Chrapkowski aufgehalten.

Foto: dpa

Kiels Kreisläufer Pekeler: Emotionen gehören dazu

Hitzig, hochklassig und hart umkämpft: In der Neuauflage des Finales von 2019 (damals 28:24 für Kiel) lieferten sich beide Teams vor 13.200 Zuschauern in der ausverkauften Barclays Arena ein enorm intensives Spiel, dem die beiden Abwehrreihen und vor allem zwei starke Torhüter zunächst ihren Stempel aufdrückten.

Auch am Spielfeldrand kochten die Emotionen hoch. Vor allem auf Kieler Seite haderten Coach Jicha und seine Spieler lautstark mit den Schiedsrichterentscheidungen, zur Pause kam es auf dem Feld sogar beinahe zu einem Handgemenge zwischen den Kielern und SCM-Spielmacher Weber. „Emotionen gehören dazu“, sagte Pekeler hinterher.

Final Four zum letzten Mal in Hamburg, künftig in Köln

Im zweiten Abschnitt zog das Tempo dann deutlich an. Vor allem Kiel drückte jetzt merklich aufs Gaspedal und ging nach 41 Minuten durch Ex-Nationalspieler Steffen Weinhold (18:17) erstmals wieder in Führung. Als Pekeler zwölf Minuten vor dem Ende per sehenswertem Dreher auf 22:19 stellte, ließen sich die Zebras den ersten Pokalsieg seit 2019 nicht mehr nehmen.

Enttäuschter Ligaprimus: Die Magdeburger (v.l.) Piotr Chrapkowski, Kay Smits, Magnus Gullerud, Jannick Green Krejberg, Matthias Musche und Lukas Mertens bei der Siegerehrung.

Foto: dpa

Die Pokalendrunde wurde nach 28 Jahren zum letzten Mal in Hamburg ausgetragen, ab dem kommenden Jahr wird das Final Four in Köln gespielt. „Die beiden Tage waren ein perfekter Abschluss für tolle Jahrzehnte in Hamburg“, sagte Liga-Geschäftsführer Frank Bohmann dem SID: „Wir haben mal wieder drei großartige Spiele und eine atemberaubende Atmosphäre erlebt. Natürlich ist bei so einem Abschied auch ein weinendes Auge dabei, aber wir freuen uns nun auf Köln.“