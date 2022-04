Verbotener Jubel: DFB ermittelt gegen Köln-Stürmer

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 24. April 2022:

Ultras verlassen Stadion: Skurrile Meisterfeier bei Paris St. Germain

Im Prinzenpark herrschte eine gespenstische Atmosphäre. Als der Schlusspfiff ertönte und die insgesamt zehnte französische Meisterschaft für Paris Saint-Germain vorzeitig perfekt war, hatten die Ultras das Stadion längst verlassen. Protest statt Party. Die Botschaft der frustrierten Anhänger richtete sich erneut gegen die Clubführung und ihre Transferstrategie. PSG zog dank Lionel Messi durch das schnöde 1:1 gegen RC Lens zwar mit Rekordmeister AS St. Etienne gleich, hat gefühlt aber nur Probleme und viel aufzuarbeiten.

Das frühe Aus in der Champions League gegen Real Madrid überlagert beim französischen Hauptstadtclub seit Wochen alles. In „surrealen Atmosphären“ habe seine Mannschaft seitdem gespielt, sagte Sportchef Leonardo am Sonnabend. „Ich verstehe diese Dinge nicht, weil man im Fußball gewinnt und verliert“, sagte Mittelfeldspieler Marco Verratti zum Boykott der Fans. „Wir versuchen es immer, wir versuchen es von ganzem Herzen.“ Topstürmer Kylian Mbappé zeigte mehr Verständnis. „Wenn sie feiern wollen, feiern sie, wenn sie nicht feiern wollen, feiern sie nicht“, sagte der 23-Jährige. Er verwies aber auch darauf, dass die Niederlage gegen Real mittlerweile über einen Monat her ist.

Zum fünften Mal in sechs Jahren war für PSG im Achtelfinale der Königsklasse Schluss. 2020 hatte Paris das Endspiel gegen den FC Bayern München verloren. Trotz horrender Investitionen in ihren mit Superstars gespickten Kader warten die Pariser weiter auf den ersten Gewinn des begehrten Henkelpotts. Und offenbar nur der zählt. Selbst die acht Meisterschaften und sechs Pokalsiege, die der Club seit 2013 eingefahren hat, können die Stimmung da kaum heben.

Betis Sevilla ringt den FC Valencia im Pokalfinale nieder

Betis Sevilla hat zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte den spanischen Pokal gewonnen. In einem hochspannenden Endspiel im Estadio de La Cartuja in Sevilla setzte sich das Team von Trainer Manuel Pellegrini mit 5:4 im Elfmeterschießen gegen den FC Valencia durch. Nach der Verlängerung hatte es 1:1 (1:1, 1:1) gestanden.

Juan Miranda verwandelte den entscheidenden Elfmeter, zuvor hatte Yunus Musah für Valencia vergeben. Betis, das in der Europa League im Achtelfinale an Eintracht Frankfurt gescheitert war, feierte somit den ersten Pokalsieg seit 2005.

In der ersten Halbzeit hatte Betis mehr vom Spiel und ging folgerichtig früh in Führung. Borja Iglesias köpfte aus kürzester Distanz ein (11.). Mitte der ersten Halbzeit traf Stürmer Hugo Duro zum 1:1-Ausgleich für Valencia (30.). Betis ließ sich von dem etwas überraschenden Gegentreffer nicht beirren und drückte auf die erneute Führung, Kapitän Sergio Canales traf kurz vor der Pause aber nur den Pfosten (44.). In der zweiten Halbzeit bot sich lange Zeit ein ausgeglichenes Bild. In der Schlussphase drängte dann wieder Betis, Juanmi traf aus 17 Metern wieder nur den Pfosten. Fünf Minuten später kam der französische Nationalspieler Nabil Fekir frei zum Schuss, verfehlte aber das Tor. Valencia hatte in dieser Phase Glück.

Ist der FC Bayern doch noch an BVB-Star Haaland dran?

Nach Ansicht von Jan Aage Fjörtoft hat der FC Bayern München trotz der hohen Kosten weiter Interesse an einer Verpflichtung von Torjäger Erling Haaland von Borussia Dortmund. „Manchester City ist in der Pole Position. Aber ich weiß, dass die Bayern sich immer noch sehr darum bemühen, ihn zu kriegen“, sagte der frühere Bundesliga-Profi und heutige TV-Experte am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“. Fjörtoft ist wie Haaland Norweger und gilt als Vertrauter von dessen Vater.

Bayern-Vorstandschef Kahn hatte in der Vorwoche auf die hohen Gesamtkosten einer Verpflichtung verwiesen. Haaland sei „ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist das hochinteressanter Spieler“. Das Paket aus Ablöse und Gehalt beim 21-jährigen Norweger sei aber „sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen“, sagte Kahn. „Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellung.“

Haaland kann Dortmund dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro nach dieser Saison verlassen. Zudem dürften hohe Beraterzahlungen fällig werden. „Von den Zahlen habe ich keine Ahnung“, sagte Fjörtoft: „Aber dass Bayern nicht dabei ist, weil es zu teuer ist, das stimmt nicht.“ Dritter aktueller Bewerber um Haaland sei Real Madrid.



Bayern-Sportvorstand Salihamidzic fordert mehr Leistung von Offensivspieler Sane

Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat den in der Kritik stehenden Nationalspieler Leroy Sane deutlich in die Pflicht genommen. „Jetzt muss er kommen. Wir erwarten alle von ihm, dass es auf dem Platz knallt, dass er explodiert und Gas gibt“, sagte Salihamidzic am Sonntag bei Sky90.

Warum sich Sane (26) seit Wochen im Formtief befindet, sei „schwer zu sagen. Wir haben viele Gespräche geführt“, sagte Salihamidzic. Wenn der Offensivspieler die richtige Körpersprache zeige, „macht es Spaß, ihm zuzuschauen. Wenn nicht, dann gefällt mir das nicht. Das möchte ich nicht sehen. Ich möchte sein Potenzial auf dem Platz sehen.“ Dies habe er „die letzten Wochen nicht abrufen können“.

Verbotener Jubel: DFB ermittelt gegen Köln-Stürmer

Der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird Untersuchungen zum Kaffee-Torjubel des Kölners Anthony Modeste nach seinem Treffer zum 2:1 (43.) gegen Arminia Bielefeld (3:1) aufnehmen. Das teilte der Verband am Sonntag mit.Modeste hatte kurz vor der Pause sein 17. Saisontor erzielt. Dann schnappte sich der Franzose eine Tüte, die neben dem Bielefelder Tor platziert war und holte eine Packung des von ihm produzierten Kaffees hervor. Anschließend warf er den Kaffee ins Publikum, bei der Ehrenrunde nach Schlusspfiff verteilte er noch weitere Packungen. „Es war ein kleines Dankeschön für die Leute, die haben mich immer unterstützt. Weil ich nicht mein Trikot geben kann, habe ich meinen Kaffee geschenkt“, sagte der Franzose.

Zuvor hatte Modeste bereits Kritik von Trainer Steffen Baumgart erhalten: "Es ist immer dünnes Eis im Fußball. Du darfst nicht überdrehen. Sonst kriegst du meistens, so habe ich es kennengelernt, vor die Fresse“, sagte er nach dem 3:1 (2:1) gegen Arminia Bielefeld.Er wisse, betonte Baumgart, dass das „ein bisschen hart ausgedrückt“ sei und „mehr möchte ich dazu nicht sagen.“