Handball: THW Kiel wirft Pokalsieger Lemgo dank Landin aus Final Four

Hamburg. Niklas Landin wurde von seinen Mitspielern besonders intensiv geherzt, als die Schlusssirene in der Hamburger Barclays Arena ertönte. Dank entscheidender Paraden seines Keepers in der Schlussphase besiegte der THW Kiel einen widerspenstigen TBV Lemgo-Lippe im ersten Halbfinale des Final Four im deutschen Handball-Pokal 28:26 (12:12). "Niklas Landin war am Ende überragend. Deshalb ist er der beste Torhüter der Welt", strahlte THW-Kapitän Domagoj Duvnjak.

Tatsächlich hatte der THW etwas gutzumachen vor diesem Halbfinale. Im Vorjahr hatte sich der deutsche Rekordmeister nach einer 18:11-Halbzeitführung mit einer 28:29-Niederlage gegen den späteren Pokalsieger aus Lemgo blamiert. Dass dieses Missgeschick auf dem Weg zum von vielen anvisierten Traumfinale gegen den SC Magdeburg nicht noch mal passieren sollte, war den Kielern klar. Dass Lemgo vor 12.800 Fans aber so gar keine Lust auf die Rolle des freundlichen Sparringspartners hatte, überraschte ebenso wenig.

Final Four in Hamburg: Lemgo verteidigte extrem aggressiv

Die Ostwestfalen verteidigten von Beginn an extrem beweglich und aggressiv – und hatten auch die Fans des HC Erlangen und des SC Magdeburg auf ihrer Seite. Als THW-Superstar Sander Sagosen (mit acht Toren bester Werfer) nach rund zehn Minuten zum 5:4 traf, wussten viele nicht, dass dies die letzte Kieler Führung in Halbzeit eins sein würde.

Nachdem TBV-Keeper Finn Zecher zwei freie Würfe von Kreisläufer Hendrik Pekeler parierte, baute der Underdog seine Führung kurz vor der Pause auf drei Tore aus (9:12/26.), der Lemgoer Fanblock tanzte vor Freude. Beeindrucken ließ sich Kiel dennoch nicht, glich vor der Pausensirene auch dank Keeper Landin (insgesamt 14 Paraden) zum 12:12 aus. "Er hat heute den Unterschied gemacht", befand auch Lemgo-Coach Florian Kehrmann nach dem Spiel.

Auch im zweiten Durchgang tat sich Kiels Angriff schwer, kam dank des weitestgehend fehlerfreien Lemgoer Spiels kaum zu leichten Gegenstoßtoren. Im Positionsangriff fehlten dem THW-Rückraum die Lösungen, auch das von Trainer Filip Jicha angeordnete Sieben gegen Sechs half nicht wirklich. Zwar blieb das Spiel bis zum Schluss extrem eng, der entscheidenden Trumpf des THW stand jedoch im Tor. Drei Landin-Paraden in den Schlussminuten sorgten für die Entscheidung, Sagosen besiegelte mit seinem Treffer zum 28:25 in der Schlussminute die geglückte Revanche. "Ich möchte meiner Mannschaft für diesen Fight ein großes Lob aussprechen", sagte THW-Coach Jicha.

Im zweiten Halbfinale duellieren sich ab 16.10 Uhr Ligaprimus SC Magdeburg und der HC Erlangen. Das Finale steigt am Sonntag um 13.25 Uhr (Sky und ARD).