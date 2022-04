BVB holt deutschen Nationalspieler für 38 Millionen Euro

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 22. April 2022:

BVB holt Adeyemi für 38 Millionen Euro

Die Verhandlungen über einen Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi von Red Bull Salzburg zu Dortmund sollen nach Informationen von „Sport1“ kurz vor dem Abschluss stehen. Demnach hätten sich beide Clubs auf eine Basis-Ablösesumme von 38 Millionen Euro geeinigt. Sie könne durch Bonuszahlungen noch bis auf 41 Millionen Euro steigen. Dem 20-Jährigen liege ein Fünfjahresvertrag vor, heißt es in dem Bericht. Es seien nur noch Details zu klären, mit einem Vollzug sei zeitnah zu rechnen.

Adeyemis Vertrag in Salzburg läuft noch bis zum Sommer 2024. Seit Monaten wird über einen Wechsel nach dieser Saison spekuliert. Auch Salzburgs Trainer Matthias Jaissle hatte vor dem Champions-League-Aus beim FC Bayern München erklärt, er rechne mit einem entsprechenden Schritt. Ebenso gilt Borussia Dortmund seit Längerem als Favorit auf eine Verpflichtung des schnellen Stürmers.

Krebs: Pelé aus Klinik entlassen

Brasiliens Fußball-Legende Pelé ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Der 81-Jährige, der am Montag zur Behandlung seiner Darmkrebs-Erkrankung in das Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo eingewiesen worden war, konnte am Donnerstag wieder nach Hause zurückkehren, wie die Klinik mitteilte. Pelés Gesundheitszustand sei „gut und stabil“.

Pelé war wegen des Tumors im September operiert worden. Er muss sich nach Angaben seiner Familie seither mindestens ein Mal im Monat ins Krankenhaus begeben, um untersucht zu werden und sich einer Chemotherapie zu unterziehen. Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, gilt als einer der größten Fußballer aller Zeiten. In den vergangenen Jahren hatte der dreifache Weltmeister immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Xavi schwärmt von ter Stegen, aber ...

Barça-Trainer Xavi hat seinen Torhüter Marc-Andre ter Stegen in höchsten Tönen gelobt. „Er hat Persönlichkeit, ist ein natürlicher Anführer und beherrscht das Fußballspiel gut, was für uns sehr wichtig ist“, sagte Xavi über den Deutschen. „Er ist ein Torwart, der mir sehr gut gefällt, einer der besten der Welt.“

Ter Stegen habe zwar manchmal auch einen „Leistungsabfall“, führte der Coach aus. Doch beim 1:0-Auswärtssieg gegen Real Sociedad San Sebastián am Donnerstag sei er schlicht derjenige gewesen, „der uns drei Punkte schenkt“. Der Keeper hatte den im Champions-League-Rennen so wichtigen Erfolg in der zweiten Halbzeit mit einigen starken Paraden festgehalten, dem ehemaligen Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang gelang in der elften Minute der goldene Treffer.

Bielefeld: Zukunft mit Henke?

Mit Zuversicht, einem Routinier an der Seite und einem Appell an die Mannschaft will Marco Kostmann bei Arminia Bielefeld die Trendwende im Abstiegskampf schaffen. „Jeder Spieler muss wieder zeigen, warum er hier einen Arbeitsvertrag bekommen hat – und den haben sie alle zu Recht. Jeder muss sein Können wiederbeleben“, fordert der als Interimscoach eingesetzte Nachfolger des freigestellten Frank Kramer.

Kostmann, der seit 2011 mit zweijähriger Unterbrechung im Bielefelder Trainerteam vor allem als Torwarttrainer arbeitet, kennt die Mannschaft des Tabellenvorletzten genau und weiß, wo er die Hebel ansetzen muss. Die Schwächen in der Offensive seien dem mangelnden Selbstvertrauen geschuldet. „Ich versuche meine Arbeitsweise mit den Torhütern in die Köpfe der Spieler zu übertragen. Es kommt auf jede einzelne Situation an und darauf, die Balance zwischen Lockerheit und hochkonzentrierter Arbeit zu finden.“

Geschäftsführer Samir Arabi betonte, dass er sich bei der Trainerpersonalie zum Handeln gezwungen gesehen habe. „Die Form der letzten sieben Spiele wird nicht reichen, das haben wir auch der Mannschaft klar gemacht“, sagte der 43-Jährige. Kramer sei nach wie vor ein guter Trainer. „Er hat es in dieser Situation leider nicht geschafft“, sagte Arabi. Mit Michael Henke als zusätzlichem Co-Trainer mit der nötigen Erfahrung sieht der Geschäftsführer das Team nun gut aufgestellt. „Für die letzten Spiele ist es jetzt die bestmögliche Lösung für Arminia“, befand Arabi. Eine Zusammenarbeit mit Henke über die Saison hinaus sei auch nicht ausgeschlossen.