Kahn: Woran der Lewandowski-Deal beim FC Bayern hakt

Der Fußball-Ticker am Ostersonntag, den 17. April 2022:

Kahn: Woran der Lewandowski-Deal hakt

Die Zukunft von Robert Lewandowski beim FC Bayern bleibt weiter offen. Vorstandschef Oliver Kahn bekräftigte zwar erneut, dass Lewandowski „Stand heute einen Vertrag für die nächste Saison“ habe. Doch dabei müsse laut Kahn auch „die Situation des Spielers“ gesehen werden, der beim FC Bayern alles erreicht habe und sich deshalb „Gedanken über die Zukunft“ mache, sagte Kahn im Sport1-„Doppelpass“.

„Es dauert dann länger, einen Spieler zu überzeugen. Und das Finanzielle spielt auch noch eine Rolle“, ergänzte Kahn. Der Verein befinde sich im Austausch mit Lewandowski: „Wir wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt“, bekräftige der ehemalige Weltklasse-Torhüter.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bei den Bayern herrscht nicht nur wegen des empfindlichen Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen den FC Villarreal Unruhe, die Verträge der Leistungsträger Lewandowski, Manuel Neuer, Thomas Müller und Serge Gnabry laufen im Sommer 2023 aus. Lewandowski war zuletzt erneut mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht worden. Mit Gnabry sei der Verein „im Austausch“, bekräftigte Kahn am Sonntag zudem.

Gladbach-Fans stürmen Geschäftsstelle

Drei Gladbach-Ordner sind nach der 1:3-Derbypleite gegen den 1. FC Köln verletzt worden. Dies gab die Polizei bekannt. Zu den Verletzungen war es offenbar gekommen, als enttäuschte Borussia-Anhänger nach dem Spiel auf das Vereinsgelände gestürmt waren. An der Gladbacher Geschäftsstelle wurde die Gruppe von der Polizei festgesetzt. Die Fans suchten den Austausch mit Vereinsverantwortlichen, teilte die Polizei mit. Vertreter des fünfmaligen deutschen Meisters stellten sich der Diskussion, im Anschluss verließen die Anhänger in Begleitung der Polizei das Vereinsgelände.

Gladbach (hier mit Kramer) kassierte eine schmerzhafte Derby-Niederlage gegen Köln.

Foto: Imago / Mika Volkmann

BVB-Teenie steht nach Tor bei Wikipedia

Als Marco Rose nach seiner Einschätzung zur Leistung von Tom Rothe befragt wurde, zog er die Stirn in Falten. „Das ist eine rhetorische Frage, oder?“, fragte der BVB-Trainer zurück. Das Bundesliga-Debüt des 17-jährigen Rothe bedurfte keiner Kommentare. Die Fakten sprachen für sich. Beim Verlesen der Aufstellung gegen 15.20 Uhr war der Teenager vielen BVB-Fans merklich unbekannt, eine halbe Stunde später hatte er sich in einige Bestenlisten gespielt, und noch während des Spiels erhielt er den zuvor nicht vorhandenen Wikipedia-Eintrag.

Er ist der jüngste Abwehrspieler der Borussia und durch sein Tor zum 1:0 beim 6:1 gegen den VfL Wolfsburg wurde er zum viertjüngsten Torschützen der Liga-Historie. „Nicht so schlecht“, sagte Rothe lachend, als er seinen Treffer beim Interview auf dem Bildschirm sah. Ostergeschenke brauche er nun nicht mehr: „Ich bin glücklich mit dem Spiel. Trotzdem freue ich mich auf das Eiersammeln mit der Familie.“

Der U19-Nationalspieler, der zuvor in der Bundesliga nie im Kader gestanden hatte, sei „für sein Alter sehr abgeklärt“, konstatierte Rose: „Er hat uns gezeigt, dass wir ihn zurecht reingeschmissen haben. Ich hoffe, das ist Ansporn für mehr.“ Er werde hart weiterarbeiten, versicherte Rothe: „Und den Ball flach halten.“

Der 17 Jahre alte Tom Rothe feiert sein Tor-Debüt für den BVB.

Foto: Imago / RHR-Foto

Warum Haaland nicht zum FC Bayern kommt

Bayern-Boss Oliver Kahn hält einen Transfer von Dortmunds Jungstar Erling Haaland (21) für finanziell nicht darstellbar. „Wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns nicht mit einem jungen Stürmer beschäftigen würden“, räumte Kahn zwar im Sport1-„Doppelpass“ ein. Haaland sei auch „ein ganz exzellenter Stürmer, auch für die Zukunft ist das hochinteressanter Spieler.“ Ein Paket aus Ablöse und Gehalt beim Norweger sei aber „sehr, sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen“, sagte Kahn.

Haaland wird vor allem mit einem Wechsel zu Manchester City um Trainer Pep Guardiola in Verbindung gebracht. Der norwegische Nationalspieler kann Dortmund dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro nach dieser Saison verlassen. Zudem dürften hohe Beraterzahlungen fällig werden. „Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. (...) Ich kann soweit nicht zählen“, hatte BVB-Berater Matthias Sammer vor Kurzem gesagt.

Klopp schlägt Pep: „Waren herausragend“

Seit sieben Jahren ist Jürgen Klopp schon für die Reds verantwortlich, so eine Show wie am Sonnabendabend in Wembley hatte er aber bislang selten von seiner Mannschaft gesehen. „Die erste Halbzeit war eine der besten, die wir je gespielt haben“, sagte der Teammanager des FC Liverpool nach dem 3:2 (3:0) im Halbfinale des FA Cups beim großen Rivalen Manchester City. „Wir haben alles richtig gemacht, wir haben in den richtigen Momenten getroffen – wir waren herausragend. Ich habe jede Sekunde genossen.“

Der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté (9.) und Sadio Mané (18./45.) hatten die Gäste in Richtung Finale geschossen, City kam nur noch durch Jack Grealish (47.) und Bernardo Silva (90.+1) heran. Das „Quadruple-Gerede“ wollte Klopp jedoch nicht hören, auch wenn die Chancen auf die Titel in der Meisterschaft, der Champions League und im Pokal steigen. Den League Cup hat Liverpool bereits gewonnen. „Der Einzug in dieses Finale macht das Quadruple noch schwieriger“, sagte Klopp: „Ich glaube nicht, dass wir vor dem letzten Spieltag eine volle Woche frei haben. Aber wir haben die stärkste Mannschaft der Welt geschlagen – und das ist ein ganz besonderer Moment.“

Barça-Fans protestieren gegen Frankfurt-Fans

Nach dem Ärger beim FC Barcelona über Zehntausende Frankfurt-Fans im Camp Nou bei der 2:3-Pleite in der Europa League haben Anhänger des spanischen Top-Clubs zu einer Protestkundgebung aufgerufen. Die Fan-Vereinigung „Nostra Ensenya“ wolle am Montag um 20 Uhr vor dem Stadion protestieren, eine Stunde vor Beginn des Liga-Spiels der Katalanen gegen den FC Cádiz, berichtet die Zeitung „Mundo Deportivo“.

Auf Instagram bezeichnete „Nostra Ensenya“ die große Zahl von Gäste-Fans beim Spiel vom Donnerstag, bei dem Frankfurt Barça aus dem Wettbewerb warf, als Demütigung. Die Vereinigung wirft Club-Boss Joan Laporta vor, dies aus finanziellen Gründen zugelassen und damit auch die „körperliche Unversehrtheit“ der Heim-Fans „in Gefahr“ gebracht zu haben.

30.000 in weiß: Frankfurt-Fans eroberten das Camp Nou.

Foto: Imago / NurPhoto

Auch Trainer Xavi erneuerte am Sonntag seine Kritik. Die starke Präsenz der Gäste-Fans habe bei der Niederlage eine Rolle gespielt, sagte er. „Die Spieler haben sich nicht wohl gefühlt, was nicht heißt, dass wir nicht gut waren. Aber es hat uns negativ beeinflusst“. Laporta hatte bereits angekündigt, künftig bei internationalen Spielen nur noch personalisierte Tickets zu verkaufen. Im Stadion der Katalanen waren am Donnerstag mehr als 30 000 Eintracht-Fans, obwohl der FC Barcelona nach eigenen Angaben nur 5000 Tickets nach Deutschland verkauft hatte.

Baumgart will verlängern und nach Europa

Kölns Trainer Steffen Baumgart geht davon aus, seinen bis 2023 gültigen Vertrag beim 1. FC Köln zu verlängern. „Wir sind im Austausch, und es gibt keinen Zeitdruck. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Es ist klar, dass ich hierbleiben will“, sagte der 50-Jährige dem TV-Sender „Bild am Sonntag“. Anfragen von anderen Clubs habe er auch nicht, erklärte Baumgart. „Dazu sind meine Aussagen doch zu deutlich“.

Die Chance auf die Teilnahme am internationalen Geschäft mit dem 1. Köln will er mit seiner Mannschaft nach dem 3:1-Erfolg im rheinischen Derby bei Borussia Mönchengladbach weiterhin nutzen. „Ist doch klar, dass du dieses Ziel nicht aus den Augen verlierst“, sagte der FC-Coach. Dennoch dürfe man nicht zu euphorisch werden.

Mit Leidenschaft dabei: Steffen Baumgart hat Köln zurück auf die Erfolgsspur gebracht.

Foto: Imago / Mika Volkmann

„Wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Wir wecken auch Begehrlichkeiten, was Spieler angeht. Es könnte einen Umbruch geben. Wir sind auch finanziell nicht in der besten Situation. Wir müssen uns in der Bundesliga weiter stabilisieren“, sagte Baumgart.