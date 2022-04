Liverpool-Star adelt Klopp: „Mehr als nur ein Trainer“

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 13. April 2022:

Mané adelt Klopp: „Mehr als nur ein Trainer“

Offensivstar Sadio Mané vom FC Liverpool hat vor dem Viertelfinalrückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon (21.00 Uhr/DAZN) von Reds-Teammanager Jürgen Klopp geschwärmt. „Fußball ist sein Leben und er ist der beste Trainer der Welt“, sagte der Stürmer dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Das Team könne sich glücklich schätzen, von Klopp gecoacht zu werden, führte der 30-jährige Senegalese aus. „Manchmal ist er für uns mehr als nur ein Trainer. Das macht ihn besonders“, so Mané.

Tuchel von Schiedsrichter „enttäuscht“

Chelsea-Coach Thomas Tuchel hat nach dem dramatischen Champions-League-Aus bei Real Madrid den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak kritisiert. „Ich war enttäuscht, dass der Schiedsrichter sich mit meinem Kollegen Carlo Ancelotti amüsiert hat“, sagte Tuchel nach dem 3:2 (3:1, 1:0) nach Verlängerung im Viertelfinal-Rückspiel in Madrid, das nach der 1:3-Niederlage im ersten Duell nicht zum Halbfinal-Einzug reichte.

Als er sich nach dem Spiel bei Marciniak für das Spiel bedanken wollte, habe er ihn „lächeln und mit dem gegnerischen Trainer laut lachen“ gesehen. Laut Tuchel sei dies ein „sehr falscher Zeitpunkt“ gewesen. Gleichzeitig sah sich Tuchel über beide Partien hinweg etwas benachteiligt. „Ich hatte in beiden Spielen das Gefühl, dass es bei allen Entscheidungen zu 51 Prozent an die andere Seite ging. Aber so ist das, wenn du gegen Real Madrid in der Champions League spielst“, sagte er bei BT Sport.

Was Tuchel konkret ärgerte

Besonders ärgerte Tuchel Marciniaks Entscheidung, das vermeintliche 3:0 durch Marcos Alonso (62.) nach Eingriff des Video-Assistenten wegen Handspiels abzuerkennen. „Ich habe das Tor nicht gesehen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich sehr enttäuscht bin, dass er nicht rausgeht und es selbst überprüft“, so Tuchel. Wie Tuchel weiter ausführte, sollte der Hauptschiedsrichter in einem solchen Spiel „der Boss bleiben und die Entscheidungen nicht jemandem in einem Stuhl überlassen“.

Insgesamt hielten sich nach der Partie bei Tuchel Enttäuschung und Stolz auf die Aufholjagd seiner Mannschaft die Waage. „Das ist die Art Niederlage, die man verdauen und schlucken kann, weil es nichts gibt, das wir bereuen könnten. Wir haben alles auf dem Platz gelassen“, sagte der Deutsche: „Wir hatten es verdient, weiterzukommen. Es sollte heute nicht sein. Wir hatten einfach kein Glück.“

FC Bayern verpasst Millionen

Der FC Bayern hat durch das Scheitern im Viertelfinale der Champions League weitere Millionen-Einnahmen verpasst. Bislang erhielten die Münchner 89,1 Millionen Euro an Prämien der Uefa – für das Halbfinale wären weitere 12,5 Millionen Euro hinzugekommen. Der Sieger des Endspiels am 28. Mai in Paris erhält zusätzlich 20 Millionen Euro.

Sorgen um die bayrischen Finanzen muss sich dennoch keiner machen. Den Münchnern bleiben Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe. Zu den erspielten Prämien kommen rund 12 Millionen Euro aus den vier Heimspielen mit teilweise begrenztem Zuschaueraufkommen gegen Benfica Lissabon, Dynamo Kiew, RB Salzburg und nun FC Villarreal. Nur gegen den FC Barcelona waren in der Vorrunde keine Besucher zugelassen.

Ergänzt werden Prämien und Zuschauereinnahmen noch durch die Ausschüttung aus dem sogenannten Marktpool, an dem auch Dortmund, Wolfsburg und Leipzig partizipieren. Weil die deutschen Konkurrenten allerdings schon in der Gruppenphase der Champions League ausgeschieden sind, fällt die Beteiligung des FC Bayern deutlich höher aus. In der vergangenen Saison hatten die Münchner 11,678 Millionen Euro aus dem Marktpool erhalten. Da waren sie ebenfalls im Viertelfinale gescheitert.

Frankfurt erwartet Heimspiel-Stimmung im Camp Nou

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche geht davon aus, dass das Europa-League-Rückspiel im Camp Nou in Barcelona zu einer Art Heimspiel werden kann. „Man sieht, welche Power unsere Fans haben und wie sie uns unterstützen. Ich bin 100-prozentig davon überzeugt, dass unsere Jungs mehr Stimmung machen und deutlich lauter sind als die Barça-Fans!“, sagte Krösche der „Bild-Zeitung“. Die Hessen gastieren am Donnerstagabend (21 Uhr/RTL) im Viertelfinale beim FC Barcelona und rechnen sich nach dem 1:1-Remis im Hinspiel gute Chancen aufs Weiterkommen aus.

Die Fans können für Krösche dabei durchaus den Unterschied machen. „Definitiv. Es zeigt den Spielern, was Eintracht für ein Club ist. Das ist eine Extra-Motivation, erzeugt Zusammenhalt und sorgt für eine Verbindung. Diese Emotionen will und braucht jeder Spieler“, sagte der 41-Jährige. Schon am Dienstagabend waren zahlreiche Fans in Katalonien angekommen, am Spieltag könnten es nach Schätzungen des Vereins circa 30.000 werden.