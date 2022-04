Ex-Fifa-Boss Blatter und Ex-Uefa-Chef Platini vor Gericht

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 12. April 2022:

Blatter und Platini im Juni vor Gericht

Der ehemalige Fifa-Präsident Joseph Blatter und der frühere Uefa-Boss Michel Platini müssen im Juni vor Gericht. Das Schweizer Bundesstrafgericht terminierte den Prozess gegen das Duo für den Zeitraum vom 8. bis 22. Juni. Die beiden einstigen Spitzenfunktionäre waren bereits im November 2021 wegen Betrugs und weiterer Delikte angeklagt worden.

Die Schweizer Bundesanwaltschaft (BA) führt seit September 2015 ein Strafverfahren gegen Blatter wegen einer ungeklärten Zahlung von zwei Millionen Schweizer Franken (1,8 Millionen Euro), die die Fifa im Jahr 2011 an den damaligen Präsidenten der Uefa leistete. Laut Blatter sei die Zahlung im Rahmen eines mündlichen Vertrags für eine Beratertätigkeit geflossen, die Platini zwischen 1998 und 2002 erbracht habe.

Die BA sieht das ganz anders. Sie wirft Blatter neben Betrug auch Veruntreuung, ungetreue Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung vor. Platini muss sich für die Beihilfe dazu verantworten. „Die von der BA erhobenen Beweise haben den Verdacht erhärtet, dass diese Zahlung an Platini ohne Rechtsgrundlage erfolgte“, ließ die Behörde wissen: „Durch diese Zahlung wurde die Fifa am Vermögen geschädigt und Platini unrechtmäßig bereichert.“

Van Gaals Krebsbehandlung erfolgreich

Der niederländische Nationaltrainer Louis van Gaal hat versichert, dass er trotz Krebserkrankung gesundheitlich in der Lage ist, sein Land zur WM-Endrunde zu führen. Der frühere Trainer des FC Bayern sagte der Nachrichtenagentur ANP, dass seine Behandlung wegen Prostatakrebs erfolgreich verlaufen sei. Zuvor hatte es Zweifel gegeben, ob er zur Weltmeisterschaft in Katar vom 21. November bis 18. Dezember reisen könnte.

„Ich hatte 25 Sitzungen Chemotherapie. Dann musste ich fünf oder sechs Monate warten, um zu sehen, ob die Behandlung anschlägt. Das hat sie“, sagte der 70-Jährige. Van Gaal hatte vor zehn Tagen gesagt, dass 2020 bei ihm Krebs diagnostiziert wurde und er sich seitdem in Behandlung befindet.

Zweitliga-Torjäger Hofmann vor Wechsel

Philipp Hofmann steht offenbar vor einem Wechsel vom Karlsruher SC zum Bundesligisten VfL Bochum. Dies berichten mehrere Medien übereinstimmend. Nach Informationen der „WAZ“ hat der 29-Jährige bereits einen Vertrag in Bochum unterschrieben. Dieser werde aber erst gültig, wenn der VfL den Klassenerhalt auch rechnerisch gesichert hat.

„Wir haben die Meldung zur Kenntnis genommen“, sagte KSC-Sportchef Oliver Kreuzer der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag zu den Berichten über den Abschied des Torjägers. „Ich vertraue aber nach wie vor seinem Wort und dem seiner Agentur, dass wir umgehend unterrichtet werden, sobald eine Unterschrift ansteht.“

Hofmann, der mit 17 Treffern den geteilten zweiten Platz in der Zweitliga-Torjägerliste belegt, wäre ablösefrei. Schon im Vorjahr buhlten die Bochumer um ihn, nahmen damals wegen der Ablösesumme aber Abstand von einer Verpflichtung. Für den früheren U21-Nationalspieler wäre es eine Rückkehr in die Heimat. Er ist in Arnsberg im Sauerland, rund 70 Kilometer von Bochum entfernt, aufgewachsen und wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. Danach spielte er für den SC Paderborn, den FC Ingolstadt, den 1. FC Kaiserslautern, den FC Brentford, die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Braunschweig.

Plattenhardt und Björkan zurück bei Hertha

Hertha-Trainer Felix Magath erhält vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg wieder mehr personelle Alternativen. Am Dienstag kehrten mit Marvin Plattenhardt und Fredrick André Björkan zwei Außenspieler in das Mannschaftstraining zurück. Plattenhardt laborierte an muskulären Problemen und wurde nach seinen drei Vorlagen beim 3:0-Heimerfolg gegen Hoffenheim beim 1:2 in Leverkusen sowie der 1:4-Niederlage im Derby gegen Union schmerzlich vermisst.

Neuzugang Björkan kehrte nach überstandener Erkältung in den Kader zurück. Dagegen muss Magath auf Angreifer Stevan Jovetic verzichten, der mit einem Muskelfaserriss längere Zeit fehlen wird.

Unions Knoche verpasste Derby-Feier in Kabine

Union-Abwehrchef Robin Knoche hat vom Jubel in der Kabine der Eisernen nach dem 4:1-Sieg im Derby bei Hertha kaum etwas mitbekommen. Er musste zur Dopingkontrolle, wie der 29-Jährige im Podcast „Kicker Meets Dazn“ sagte. „Das dauert natürlich, gerade wenn du die 90 Minuten auf dem Platz gestanden hast, bis die Flüssigkeit dann erst mal wieder in den Körper gelangt ist“, sagte Knoche. „Von daher habe ich aus der Kabine leider nicht ganz so viel mitbekommen.“ Es sei für ihn fast schon Tradition am Spielort Olympiastadion: Schon nach dem DFB-Pokalsieg mit Wolfsburg sei es ihm 2015 so ergangen.

Auch wenn es der dritte Derby-Sieg für die Köpenicker in dieser Saison war, Routine seien die Spiele für ihn noch nicht: „Das erste Mal auswärts im Olympiastadion vor ausverkaufter Hütte, das war schon eine super Atmosphäre, das war schon was Besonderes“, sagte Knoche.

Die umstrittene Aufforderung von Teilen der Hertha-Ultras zum Ausziehen des Trikots an ihre Mannschaft sieht der Abwehrspieler kritisch: „Ein absolutes Unding, muss ich ehrlich sagen“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass das unsere Fans jemals machen würden.“