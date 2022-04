FC Bayern ohne Süle im Villarreal-Abschlusstraining

München. Der FC Bayern München hat sein Abschlusstraining für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League gegen den FC Villarreal ohne Abwehrspieler Niklas Süle bestritten.

Der 26 Jahre alte Fußball-Nationalspieler fehlte am Montag in der Einheit, von der nur die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren. Süle war am Samstag beim 1:0 (0:0) des FC Bayern in der Bundesliga gegen den FC Augsburg wegen leichten Fiebers nicht dabei.

Wie der "Kicker" berichtete, wird Süle gegen Villarreal fehlen. Er werde "bis zum Spieltag nicht gesunden". Eine offizielle Mitteilung lag zunächst nicht vor. Verteidiger-Kollege Lucas Hernández hatte gegen die Augsburger wegen einer Oberschenkelprellung gefehlt. Er war im Abschlusstraining aber dabei.

Die Münchner müssen am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) gegen die Spanier ein 0:1 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Halbfinale einziehen.

