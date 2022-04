Hallenfußball: Deutsche Nationalmannschaft feiert Futsal-Party

Hamburg. Die 600 anwesenden Zuschauer in der Neugrabener CU Arena erhoben sich und spendeten lautstark Applaus. Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft wurde von den Fans für den soeben erreichten Gruppensieg – in der ersten Qualifikationsrunde zur WM 2024 – ordentlich gefeiert, trotz einer durchwachsenen zweiten Hälfte beim 3:3 gegen Montenegro am Sonnabend.

Vor den Augen von Horst Hrubesch entwickelte sich ein unterhaltsames Futsal-Spiel. Muhammet Sözer (4. Minute), Michael Meyer (11.) und Suad Ak (13.) schossen Deutschland zur 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel profitierte Montenegro von der schlechten deutschen Chancenverwertung und kam in letzter Minute zum Ausgleich. Trainer Marcel Loosveld lobte sein Team besonders für die „grandiose“ erste Halbzeit: „Am meisten freue ich mich über die Entwicklung, die wir durchgemacht haben. Denn wie wir heute gespielt haben, war schon ein internationaler Maßstab.“

Hallenfußball: „Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen“

Der Einzug in die nächste Runde war bereits nach den beiden Siegen gegen Gibraltar (8:0) und San Marino (5:0) gesichert, gegen Montenegro ging es im direkten Duell um den ersten Platz in der Gruppe. „Natürlich hätten wir heute gerne gewonnen“, sagte Michael Meyer, gefeierter Lokalmatador der HSV Panthers: „Aber wir freuen uns, dass wir trotzdem Gruppensieger geworden sind.“

Die 2016 gegründete Nationalmannschaft fiebert nach diesem Erfolg der ersten WM-Teilnahme entgegen. Um am Turnier 2024 teilzunehmen, muss sich die Mannschaft noch in zwei weiteren Runden behaupten. Die Auslosung der Qualifikations-Hauptrunde findet am 10. März 2023 in Nyon statt.