Ex-HSV-Boss Bruchhagen schimpft über Finanzreform der UEFA

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 8. April 2022:

Wechselfehler der Bayern: Freiburgs Einspruch abgewiesen

Der 4:1-Erfolg von Spitzenreiter Bayern München gegen den SC Freiburg hat trotz des Wechselfehlers auch nach juristischer Prüfung Bestand. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wies den Einspruch der Breisgauer am Freitag ab.

Der FC Bayern (r. Jamal Musiala) stand am Sonnabend beim 4:1-Sieg in Freiburg für einige Sekunden zu zwölft auf dem Platz. Freiburgs Nico Schlotterbeck (2. v. l.) wies Schiedsrichter Christian Dingert (M.) auf den Wechselfehler hin.

Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Gemäß Urteilsbegründung könne der schuldhafte Einsatz eines nicht einsatzberechtigten Spielers nicht den Bayern angelastet werden, sondern gehe auf ein „schuldhaftes Fehlverhalten“ des Schiedsrichters zurück. Gegen die Entscheidung des Einzelrichters kann innerhalb eines Werktags Einspruch beim DFB-Sportgericht eingelegt werden.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ex-HSV-Boss Bruchhagen kritisiert UEFA-Reform

Der frühere DFL-Geschäftsführer Heribert Bruchhagen sieht die Reform des Financial Fair Play (FFP) der Europäischen Fußball-Union (UEFA) kritisch. „Das ist eine Mogelpackung, in der man mit kleinen Schritten auf diejenigen zugeht, die eine interne Liga der großen Vereine fordern“, sagte der langjährige Vorstandschef der Bundesligisten Eintracht Frankfurt und HSV bei Sky: „Das ist kein Kompromiss, sondern ein völlig falscher Schritt.“

Heribert Bruchhagen (73) war von Dezember 2016 bis März 2018 Vorstandsvorsitzender des HSV.

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Das UEFA-Exekutivkomitee hatte am Donnerstag beschlossen, das oftmals unzureichend umgesetzte FFP ab Juni durch die Nachfolgeregelung der „Financial Sustainability“ (finanzielle Nachhaltigkeit) zu ersetzen. Demnach dürfen die Clubs künftig nicht mehr als 70 Prozent ihrer Einnahmen für Transfers, Gehälter und Beraterhonorare ausgeben. Eine von vielen Seiten geforderte Gehaltsobergrenze wird es allerdings nicht geben.

„Es ist zu befürchten, dass die riesigen Gelder, die dort generiert werden, notwendig sind für Vereine, die hoch verschuldet sind – wie Barcelona, wie Real Madrid, wie Juventus Turin“, sagte Bruchhagen mit Blick auf die Clubs, die zudem weiter an Plänen für eine europäische Super League arbeiten sollen: „Diese Vereine benötigen Milliarden, deshalb befürchte ich, dass die Entwicklung Step by Step in die falsche Richtung gehen wird.“

Bierhoff sorgt sich um Überlastung der Profis

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat die Kommerzialisierung im Fußball gerügt und eine Reduzierung der Spiele für die Profis angemahnt. „Wenn wir alle im Fußball 10 oder 20 Prozent weniger verdienen würden, würde es uns immer noch sehr gut gehen“, sagte der EM-Held von 1996 im Interview mit dem „Focus“.

Ein Dorn im Auge ist ihm die Überbelastung der Spieler: „Wir könnten möglicherweise die Qualität des Spiels erhöhen, indem wir die Zahl der Spiele reduzieren. Wettbewerbe müssten auf ihren Sinn und sportlichen Wert geprüft werden. Stattdessen werden Entscheidungen oft aus politischen Gründen getroffen. Wir im Fußball müssen sehen, dass wir es nicht übertreiben.“

Der 53-Jährige warnte außerdem vor einer Übersättigung der Fans durch zu viele Spiele. „Im Fußball gibt es mehrere Interessengruppen, die oft nur ihre eigenen Vorteile, aber nicht das große Ganze im Blick haben. Dabei müssen wir uns doch fragen: Was ist eigentlich das Beste für den Fußball, für die Attraktivität des Spiels und die Begeisterung bei den Fans?“, betonte der langjährige Italien-Legionär, der im Deutschen Fußball-Bund (DFB) zuständig für die Nationalmannschaften und die Akademie ist.

Futsal: Deutschland in der WM-Qualifikation weiter

Nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel steht die deutsche Futsal-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in Hamburg bereits in der nächsten Runde. Am Donnerstagabend gewann die Auswahl von Bundestrainer Marcel Loosveld in der A-Gruppe gegen San Marino mit 5:0 (3:0). Michael Meyer von den HSV Panthers erzielte dabei die Treffer zum 1:0 und 3:0.

Im ersten Spiel hatte die DFB-Auswahl Gibraltar mit 8:0 besiegt. Am Sonnabend (17.00 Uhr, CU-Arena) folgt das abschließende Duell um den Gruppensieg gegen Montenegro.

RTL verbucht mit Frankfurt – Barcelona hohen Marktanteil

Im Schnitt haben 4,64 Millionen Fans (Marktanteil: 17,5 Prozent) am Donnerstagabend die RTL-Liveübertragung des 1:1 von Eintracht Frankfurt gegen den FC Barcelona verfolgt. In der Spitze schauten sogar 5,31 Millionen beim Kölner Sender zu.

RTL zeigt auch das Rückspiel im Camp Nou der katalanischen Metropole am 14. April ab 20.15 Uhr live und exklusiv im Free-TV.

UEFA-Fünfjahreswertung: Bundesliga holt auf

Die Bundesliga hat in den Viertelfinal-Hinspielen in den Europacup-Wettbewerben auch ohne einen Sieg Boden auf Italien in der Fünfjahreswertung gutgemacht. Es reichte dank der 1:1 von Eintracht Frankfurt und RB Leipzig in der Europa League zu 0,429 Punkten, während die Clubs der Serie A nur auf 0,143 kamen.

Tabellenführer England kam immerhin auf 0,857 Punkte, Herausforderer Spanien auf 0,714. Der Vorsprung auf Frankreich, das Deutschland den vierten Champions-League-Platz streitig machen könnte, beträgt immer noch satte 13,655 Punkte.

Da für das Erreichen der Halbfinal-Spiele von der UEFA Bonuspunkte vergeben werden, dürfte in einer Woche mehr Bewegung in die Tabelle kommen.

Hamann: Bayern-Umgang mit Wechselfehler „bodenlos“

Sky-Experte Dietmar Hamann (48) hat das Verhalten des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München in der Diskussion über den Wechselfehler beim SC Freiburg hart kritisiert. „Wenn ich einen Fehler mache, muss ich mir das auch eingestehen. Aber jetzt die Freiburger in die Ecke der Unsportlichkeit zu drängen, ist bodenlos“, sagte der ehemalige Nationalspieler im Interview mit Spox und Goal: „Das ist an Selbstherrlichkeit nicht zu überbieten.“ Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier.

Bayern angeblich Favorit im Werben um Mazraoui

Bayern statt Barça: Der deutsche Rekordmeister könnte den FC Barcelona einem Medienbericht zufolge beim Poker um Verteidiger Noussair Mazraoui ausstechen. Nach Sport1-Informationen vom Donnerstagabend habe der 24 Jahre alte Abwehrspieler von Ajax Amsterdam den Bayern-Verantwortlichen kürzlich mitgeteilt, zur neuen Saison lieber nach München wechseln zu wollen.

Lange Zeit sollte Barça im Werben um Mazraoui vorn gelegen haben, berichtete Sport1. Mittlerweile habe der FC Bayern die besseren Karten, auch weil sich Trainer Julian Nagelsmann sehr für die Verpflichtung des Marokkaners eingesetzt habe. Letzte finanzielle Details seien allerdings noch zu klären, um den ersten Transfer für die Saison 2022/23 perfekt zu machen. Das vom Bundesliga-Spitzenreiter gebotene Gesamtpaket aus Vertragsangebot und sportlicher Perspektive sei für Mazraoui „schwer zu toppen“.

Möglicherweise komme Mazraoui gleich im Doppelpack mit seinem Ajax-Teamkollegen Ryan Gravenberch, schreibt Sport1. Das von den Bayern umworbene Toptalent hatte vor zwei Wochen ein Interesse der Münchner bestätigt. „Ja, natürlich. Es gibt Interesse von den Bayern, aber ich denke an mehrere Vereine“, sagte der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler dem Sender NOS. Zugleich seien die Verhandlungen mit seinem jetzigen Arbeitgeber gestoppt worden. Gravenberchs Vertrag bei Ajax Amsterdam läuft noch bis zum Sommer 2023.

Bielefeld spielt für Waldschutz

Bundesligist Arminia Bielefeld hat das Duell mit Hertha BSC am 30. April zum Spiel der Nachhaltigkeit erklärt. Die Ostwestfalen werden bei ihrem vorletzten Saisonheimspiel ein limitiertes Sondertrikot zum Schutz des Teutoburger Waldes tragen, für jedes der 1500 Exemplare soll ein Baum gepflanzt werden. Das Shirt ist aus recycelten Plastikflaschen hergestellt.

Wow, wir sind ganz überwältigt!

Unser Sondertrikot ist online schon komplett vergriffen!

Wer noch schnell zuschlagen will, kann heute noch in die Fanläden in der Innenstadt und am Stadion kommen, dort haben wir noch ein paar Exemplare.#immerdabei pic.twitter.com/g1ty07EQTB — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 8, 2022

Im gesamten Umlauf des Bielefelder Stadions werden die Fans zudem an zahlreichen Ständen „über kreative und interaktive Angebote zu Umweltschutz und Naturschutz sowie über ökologisch nachhaltige Initiativen“ informiert. Im Onlineshop des Vereins gibt es zudem eine Spendenaktion.

Den Fußball-Ticker vom Donnerstag lesen Sie hier.