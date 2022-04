Ex-HSV-Profi schießt Inter zum Sieg im Derby d'Italia

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 3. April 2022:

FC Barcelona gewinnt Verfolgerduell gegen FC Sevilla

Die Siegesserie des FC Barcelona in der spanischen Meisterschaft hält an. Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League bei Eintracht Frankfurt (Donnerstag, 21.00 Uhr/RTL) eroberten die Katalanen durch den sechsten Ligaerfolg in Serie im direkten Duell mit dem FC Sevilla den zweiten Tabellenplatz. Pedri (72.) erzielte das 1:0 (0:0)-Siegtor.

Vorlagengeber Ousmane Dembélé (r.) versucht Pedri nach dessen Siegtor einzufangen.

Foto: LLUIS GENE / AFP

Zwei Wochen nach dem 4:0 im Clásico beim Erzrivalen und souveränen Tabellenführer Real Madrid war Barça die spielbestimmende Mannschaft. Nationalkeeper Marc-André ter Stegen war weitgehend beschäftigungslos, hielt aber in der Schlussphase den Sieg fest.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ex-HSV-Profi Calhanoglu schießt Inter zum Sieg bei Juve

Die SSC Neapel hat in der italienischen Serie A zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erobert. Der Ex-Meister setzte sich bei Atalanta Bergamo mit 3:1 (2:0) durch und zog mit 66 Zählern am punktgleichen AC Mailand vorbei. Lorenzo Insigne (14., Foulelfmeter), Matteo Politano (37.) und Eljif Elmas (81.) erzielten die Treffer für Neapel. Marten de Roon (58.) verkürzte zwischenzeitlich für Bergamo.Milan kann am Montag (20.45 Uhr) gegen den FC Bologna aber kontern.

Dem Spitzenduo auf den Fersen bleibt Inter Mailand. Der Titelverteidiger setzte sich im Verfolgerduell bei Rekordmeister Juventus Turin mit 1:0 (1:0) durch und hat nun bei einem Spiel weniger als Napoli 63 Punkte auf dem Konto. Juve (59) dürfte sich nach der ersten Serie-A-Niederlage seit Ende November aus dem Titelrennen verabschiedet haben.

Das Derby d'Italia entschied der frühere HSV-Profi Hakan Calhanoglu. In der 45. Minute verschoss der türkische Nationalspieler zunächst einen Foulelfmeter, der dann aber nach Videobeweis wiederholt wurde. In der fünften Minute der Nachspielzeit des ersten Durchgangs machte er es dann aus identischer Ausgangslage besser. Nationalspieler Robin Gosens kam bei Inter in den Schlussminuten zum Einsatz.

Mbappé hält Paris auf Meisterschaftskurs

Vizemeister Paris Saint-Germain marschiert dank eines überragenden Kylian Mbappé in der französischen Ligue 1 weiter in Richtung zehnter Meisterschaft. Das Starensemble aus der Hauptstadt gewann zum Abschluss des 30. Spieltags gegen den FC Lorient mit 5:1 (2:0) und festigte damit die Tabellenführung. PSG liegt acht Spieltage vor Schluss bereits zwölf Punkte vor dem ersten Verfolger Olympique Marseille (56).

Kylian Mbappé war gegen Lorient an allen fünf PSG-Toren beteiligt.

Foto: Matthieu Mirville / dpa

Mbappé war mit zwei Treffern (28./67.) und drei Vorlagen der überragende Spieler. Außerdem trafen für PSG Neymar (12./90.) und Lionel Messi (73.). Terem Moffi (56.) gelang nach einem Pariser Abwehrfehler lediglich der Anschlusstreffer für Lorient. Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer wurde in der 80. Minute eingewechselt, Julian Draxler war nicht im Kader.

Gladbach verpasst dritten Sieg in Serie

Borussia Mönchengladbach hat in der Bundesliga den dritten Sieg in Serie und damit ein weiteres Vorrücken in der Tabelle verpasst. Zum Abschluss des 28. Spieltages kam das Team von Trainer Adi Hütter im Heimspiel gegen Mainz 05 nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Breel Embolo hatte die Gladbacher in der 33. Minute in Führung gebracht, Karim Onisiwo erzielte in der 73. Minute den Ausgleichtreffer für Mainz. Durch das Remis steht die Borussia mit nun 34 Punkten auf dem zwölften Tabellenplatz. Die Mainzer verpassten am Ende den möglichen Sieg und bleiben mit 38 Zählern auf dem zehnten Rang.

Augsburg gewinnt deutlich gegen Wolfsburg

Der FC Augsburg hat drei wichtige Punkte im Rennen um den Verbleib in der Bundesliga geholt. Die Augsburger siegten 3:0 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg und belegen mit nun 29 Punkten den 14. Tabellenplatz. Wolfsburg steht mit nur zwei Zählern mehr auf dem 13. Rang. Iago brachte Augsburg nach nur 49 Sekunden in Führung. Vor 23 143 Zuschauern erzielten Florian Niederlechner (63.) nach Video-Beweis und Mads Pedersen (69.) die weiteren Tore zum verdienten Heimsieg am 28. Spieltag. Die Wolfsburger, denen Cheftrainer Florian Kohfeldt wegen einer Corona-Infektion fehlte, bezogen die dritte Niederlage nacheinander.

Jugendspiel im Norden nach Prügelei abgebrochen

Ein Pokalspiel der A-Jugend in Bremen ist nach einem Platzverweis (Gelb-Rot) völlig aus dem Ruder gelaufen. Der vom Platz gestellte 17-Jährige vom Club TuS Komet Arsten streckte nach Zeugenaussagen einen gleichaltrigen Spieler des gegnerischen Clubs TuS Schwachhausen mit einem Faustschlag nieder und soll ihn dann am Boden gewürgt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Daraufhin sei es zu einer Rudelbildung und größeren Prügelei auf dem Platz gekommen.

Als der 17 Jahre alte Arsten-Spieler dann vom Platz ging, wurde er von mehreren Zuschauern angegangen, worauf er und ein 18-Jähriger laut Polizei mit Stollenschuhen auf die Kontrahenten einschlugen. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel der beiden A-Jugend-Teams der Bremer Verbandsliga wegen der Tumulte am Sonnabend ab. Als die Polizei eintraf, hatte die Mannschaft des TuS Komet Arsten bereits die Sportanlage verlassen. Es werde in acht Fällen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Wechselpanne: Schiri-Chef kritisiert Dingert

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich nimmt nach dem Wechselfehler des FC Bayern in Freiburg auch die Referees in die Pflicht. „Es wäre gut gewesen, wenn man vor der Spielfortsetzung noch einmal einen Check gemacht hätte. Das wäre von Schiedsrichter-Seite das Optimale gewesen“, sagte Fröhlich. Das Geschehen am Sonnabend sei vermeidbar gewesen, befand der frühere Top-Schiedsrichter. Die Münchner waren bei ihrem 4:1-Sieg kurz vor Schluss für wenige Sekunden mit zwölf Spielern auf dem Feld gewesen, ehe Referee Christian Dingert die Begegnung unterbrach.

Kollektives Rätselraten, wie mit der Münchner Wechselpanne in Freiburg umzugehen ist.

Foto: Imago / ActionPictures

Zuvor war bei der geplanten Auswechslung von Kingsley Coman die falsche Rückennummer angezeigt worden. Der Franzose fühlte sich offenkundig nicht angesprochen und ging bei einem Doppelwechsel zunächst nicht vom Feld. „Das ist schon sehr komplex gewesen“, sagte Fröhlich. Menschlich sei die Verwirrung nachvollziehbar gewesen. „Aber Komplexität hin oder her: Es ist nicht schön, dass bei einem Fußballspiel am Ende darüber geredet wird“, sagte Fröhlich.

DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich.

Foto: Imago / Kicker/Zink

Der Schiedsrichter-Boss will die Situation mit den DFB-Referees noch einmal besprechen. „Es hat etwas mit Konzentration und mit Übersicht zu tun. Darüber müssen wir mit den Schiedsrichtern intern nochmal sprechen“, sagte Fröhlich. Dingert hatte die Ereignisse in seinem Spielbericht festgehalten. Er sprach im TV-Sender Sky von einer „total konfusen Situation“. Ob der DFB eingreifen und die Spielwertung überprüfen wird, war zunächst unklar. Offen ist, welcher Passus des DFB-Regelwerks in diesem Fall zur Anwendung kommen würde.

Wechselpanne: Ermittlungen erst bei Einspruch

Wir bleiben bei dem Münchner Wechselfehler, für den wir uns zwei Ticker-Einträge gönnen: Der DFB-Kontrollausschuss würde nach Bayerns Panne erst bei einem Einspruch des SC Freiburg Ermittlungen aufnehmen. „Der Kontrollausschuss ist nicht beteiligt, solange Freiburg keinen Einspruch einlegt“, sagte der Vorsitzende Anton Nachreiner. Für einen Protest gibt es eine Frist von 48 Stunden, die Breisgauer müssten also bis Montagnachmittag handeln.

Er finde dieses Prozedere „absurd“, sagte SC-Trainer Christian Streich bereits im ZDF-„Sportstudio“. „Es gibt ja für alles Regeln, es gibt auch keinen Einspruch beim Eckball oder Freistoß. Ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Regelwerk gibt.“ Sportvorstand Jochen Saier hatte bei Sky erklärt, dass die Freiburger nach dem 1:4 (0:0) erst „runterkochen“ und dann über das weitere Vorgehen „nachdenken“ werden.

2. Liga: Bremen trotz Patzer an der Spitze

Werder Bremen hat trotz eines Patzers im Aufstiegsrennen die Tabellenführung der Zweiten Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Ole Werner kam gegen den SV Sandhausen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, führt die Liga aber mit 52 Punkten vor Darmstadt 98 und St. Pauli (beide 51) an. Dahinter lauert Schalke 04 (50).

Einen herben Dämpfer erhielten die Aufstiegshoffnungen des 1. FC Nürnberg. Die Franken unterlagen beim 1. FC Heidenheim 1:3 (0:2) und haben als Fünfter fünf Punkte Rückstand auf Platz zwei und drei. Fortuna Düsseldorf musste sich trotz einer 2:0-Pausenführung mit einem 2:2 beim Karlsruher SC begnügen.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. Werder Bremen 28 / 52:37 / 52

2. Darmstadt 98 28 / 56:35 / 51

3. FC St. Pauli 28 / 53:38 / 51

4. FC Schalke 04 28 / 56:34 / 50

5. 1. FC Nürnberg 28 / 41:37 / 46

6. 1. FC Heidenheim 28 / 37:36 / 45

7. HSV 27 / 47:29 / 42

Bremen dominierte die Begegnung vor 36.000 Zuschauern im Weserstadion gegen Sandhausen, doch die Gäste gingen mit ihrem ersten Torschuss in Führung. Pascal Testroet (64.) traf für den Außenseiter. Torjäger Marvin Ducksch (73.) rettete Werder zumindest einen Zähler. Nürnberg war in Heidenheim zwar die spielbestimmende Mannschaft, die Tore erzielten zunächst aber die Gastgeber. Tim Kleindienst (3./84.) und Maurice Malone (36.) sorgten für den Heimsieg. Für Nürnberg erzielte der eingewechselte Manuel Schäffler nur noch den Anschlusstreffer.

Werders Topscorer Marvin Ducksch bejubelt seinen Treffer, der allerdings nur für einen Punkt reichte.

Foto: Imago / Kirchner-Media

Ukraine-Schiri pfeift in Hamburg nach Flucht

Nun aber zu anderen Themen: Der vor dem Krieg nach Deutschland geflohene ukrainische Fifa-Schiedsrichter Denys Schurman hat sein erstes Spiel im Hamburger Amateurfußball gepfiffen. Der 35-Jährige leitete am Freitagabend in der Oberliga die Partie Concordia Hamburg gegen den Hamburg-Eimbütteler BC (2:1). „Es war alles in Ordnung, es gab keine Probleme“, sagte der 35 Jahre alte Referee danach.

Ende Februar war er mit seiner Familie nach Hamburg geflohen. „Wir sind wegen meines fünfjährigen Sohns nach Deutschland gekommen. Er benötigt eine spezielle medizinische Behandlung“, sagte er dem NDR. Diese konnte bei den russischen Angriffen in seinem Heimatland nicht gewährleistet werden. Seine Mutter und sein Bruder seien weiterhin in der Stadt Wyschnewe am Kiewer Stadtrand, sagte er. Mit ihnen telefoniere er täglich. „Man muss irgendetwas tun, um nicht die ganze Zeit an den Krieg denken zu müssen.“ Sein Einsatz als Schiedsrichter in Deutschland helfe ihm dabei.

Im Mittelkreis des Spielfeldes hatte der Concordia-Platzwart ein Peace-Zeichen aufgemalt. Weil er sich auf dem Platz nur englisch verständigen kann, ist der Unparteiische mit seinen Linienrichtern per Headset verbunden. Das ist für die Oberliga ein Novum.

Magath-Appell an Hertha-Profis

Hertha-Trainer Felix Magath hat sich mit einem eindringlichen Appell an seine Profis gewandt. Vor dem Training am Vormittag sprach der 68 Jahre alte Coach klare Worte zur Mannschaft, die nicht einmal 24 Stunden zuvor ein enttäuschendes 1:2 bei Bayer 04 Leverkusen kassiert hatte und auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht ist. „Ihr habt euch selbst in diese Situation gebracht, ich war das nicht“, sagte Magath, der erst zwei Spiele als Hertha-Coach verantwortet hat.

Seine Aussagen waren auf dem Trainingsplatz deutlich vernehmbar – ob bewusst oder unbewusst. Zumindest schien es Magath nicht zu stören, dass auch anwesende Medienvertreterinnen und -vertreter sie mitbekamen. „Ihr müsst euch da auch selbst wieder rausholen“, sagte er zu den Profis des Berliner Clubs, der am kommenden Sonnabend zum Hauptstadt-Derby den 1. FC Union im Olympiastadion erwartet. Zweimal in dieser Saison verlor Hertha das brisante Duell schon – in der Meisterschaft und im DFB-Pokal.

Gündogan bester deutscher Torschütze in England

Nationalspieler Ilkay Gündogan hat sich an die Spitze der deutschen Torjäger in der Premier League geschossen. Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler von Manchester City erzielte beim 2:0 (2:0) beim FC Burnley seinen 34. Treffer in Englands Top-Liga und ließ damit Mesut Özil hinter sich, der 33-mal für den FC Arsenal getroffen hatte. Den Rekord bewertete Gündogan gewohnt bescheiden. „Soll ich darauf stolz sein? Ich bin nicht sicher“, sagte er. „Aus meiner Sicht ist es wichtig, auf und neben dem Platz so gut wie möglich zu helfen.“

Ilkay Gündogan ist bei ManCity zum Torjäger gereift.

Foto: Imago / Sportimage

In der vergangenen Saison hatte Gündogan 13-mal getroffen, in Burnley legte er nach der Führung durch den früheren Bundesligaprofi Kevin De Bruyne (5.) mit seinem sechsten Saisontor (25.) nach. Wichtiger als sein Tor sei der Sieg gewesen, mit dem City vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag gegen den FC Liverpool auf Platz eins blieb.

Die deutschen Toptorjäger in England:

1. Ilkay Gündogan 34

2. Mesut Özil 33

3. Jürgen Klinsmann 29

3. Uwe Rösler 29

5. Leroy Sané 25