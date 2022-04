„Verlogen, krank“: Lienen rechnet mit WM-Vergabe an Katar ab

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 1. April 2022:

Köln ohne Torjäger Modeste bei Union

Der1. FC Köln muss am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) bei Union Berlin auf Torjäger Anthony Modeste (33) verzichten. Der französische Topstürmer (15 Saisontore) fällt erkrankt aus. Möglich, dass U-21-Nationalspieler Jan Thielmann an der Alten Försterei die Rolle von Modeste im Angriff ausfüllt. Zweiter Angreifer des FC bei den Köpenickern dürfte Ex-Union-Profi Sebastian Andersson sein.

Lienen: WM-Vergabe an Katar ist „krank“

St. Paulis Clubikone Ewald Lienen hat scharfe Kritik an WM-Gastgeber Katar geübt. „Es ist krank, die Weltmeisterschaft nach Katar zu vergeben“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Allerdings hält es der 68-Jährige für unangebracht, nur den Sport in die Pflicht zu nehmen. „Es ist klar, dass Sportverbände wie der DFB, die Uefa, die Fifa und das IOC eine besondere Verantwortung haben. Ich möchte aber darum bitten, dass man den absolut berechtigten kritischen Blick auf andere Bereiche ausweitet“, sagte Lienen: „Wenn der Fußball nach Katar geht, drehen alle durch. Wenn die Wirtschaft nach Katar geht, sagt keiner etwas.“

Es sei „verlogen“, sagte Lienen, dass „der Sport immer total sauber sein soll – und alles andere nicht. Ich möchte, dass wir im Sport sauber sind. Aber ich möchte auch, dass wir im Rest der Gesellschaft sauber sind.“

Generell sei die Vergabe von Sportgroßereignissen in Länder mit einer problematischen Einstellung gegenüber Menschenrechten nicht nachhaltig. „Warum sind die Olympischen Spiele in Russland und China gewesen? Was erleben wir dort? Was hat eine WM in Brasilien zu suchen, wenn es dem Land nicht hilft?“, sagte Lienen: „Es werden Millionen und Abermillionen in Stadien investiert, die später vergammeln. Die Einnahmen kommen der Fifa und den internationalen Konzernen zugute. Großereignisse sollten in Länder gehen, um sie damit zu unterstützen.“

ManUnited verlängert mit Fernandes

Manchester United hat mit seinem portugiesischen Mittelfeldstar Bruno Fernandes bis 2026 mit Option auf eine weitere Saison verlängert. „Auch nach zwei Jahren ist es immer noch ein tolles Gefühl, im Old Trafford aufzulaufen, die Fans mein Lied singen zu hören und vor dem Stretford End ein Tor zu erzielen“, sagte er. Der 27-Jährige war im Januar 2020 für 63 Millionen Euro von Sporting Lissabon zu United gewechselt. In bislang 117 Pflichtspielen für die Red Devils war der offensive Mittelfeldspieler an 88 Toren direkt beteiligt.

3. Liga: Halle gegen Osnabrück abgesagt

Das für Sonnabend geplante Drittligaspiel zwischen Halle und Osnabrück fällt wegen des Corona-Ausbruchs bei den Gästen aus. Wie die Niedersachsen mitteilten, sind 17 Spieler und Mitglieder des Funktionsteams positiv getestet worden. Am Morgen gab der DFB dem Antrag der Osnabrücker auf eine Spielverlegung statt. Insgesamt hätten dem Tabellenfünften weniger als 16 Spieler zur Verfügung gestanden. Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Fan-Rückkehr: Watzke fehlen Automatismen

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke verspürt mit Blick auf das erstmals wieder ausverkaufte Stadion am Sonnabend gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) Vorfreude. „Man merkt, dass die Leute noch Lust haben auf Dortmund, darüber freue ich mich sehr. Auch wenn es dauern wird, bis Automatismen zurückkehren“, sagte er. Erstmals seit 763 Tagen werden zu dem Spitzenspiel wieder 81.365 Zuschauer erwartet. „Der Gedanke daran löst jetzt schon Gänsehaut aus.“ Die über 120 Millionen Euro Verlust rückten durch den „emotionalen Schub“ in den Hintergrund.

Flaschenverbot bei Gladbach vs. Köln

Die Stadtverwaltung Mönchengladbach hat für das rheinische Derby gegen den 1. FC Köln am 16. April (18.30 Uhr/Sky) in Absprache mit der Polizei aus Sicherheitsgründen ein befristetes Glas-, Flaschen- und Getränkedosenverbot im Umfeld des Stadions verfügt. Das Verbot gilt von 13 bis 22 Uhr und betrifft Abgabe, Verkauf und Mitführen von Gläsern, Glasflaschen und Getränkedosen.