Rekord: "Frauen-Clasico" vor 99.000 Fans in Barcelona?

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 29. März 2022:

Finanzspritze: 1. FC Kaiserslautern findet neuen Investor

-Drittligist 1. FC Kaiserslautern erhält frisches Geld durch den Einstieg eines weiteren Investors. Die US-Anleger um die Pacific Media Group (PMG) beteiligen sich mit einem Anteil von knapp zehn Prozent an der GmbH & Co. KGaA des viermaligen Meisters, der als derzeitiger Tabellenzweiter den Aufstieg in die 2. Liga anstrebt. Die Beteiligung entspricht drei Millionen Euro.

Für PMG ist es das erste Engagement im deutschen Fußball. In anderen Teilen Europas ist die Gruppe allerdings bereits vertreten. Die Investoren sind unter anderem bei Barnsley FC (England), AS Nancy (Frankreich), KV Oostende (Belgien) und Esbjerg FB (Dänemark) finanziell engagiert.

Bisher wird der FCK vor allem durch die Saar-Pfalz-Invest GmbH (SPI) von fünf regionalen saarländisch-pfälzischen Unternehmern finanziell getragen. Die SPI hat nach dem Insolvenzverfahren der FCK-Kapitalgesellschaft Ende 2020 für elf Millionen Euro 33 Prozent des Kapitals erworben.

Wolfsburgs Trainer Kohfeldt in Corona-Quarantäne

Trainer Florian Kohfeldt vom VfL Wolfsburg ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt. Nach einem Corona-Fall in der Familie hatte sich der 39-Jährige umgehend in Quarantäne begeben und selbst getestet. Ein PCR-Test am Montag habe dann das positive Ergebnis bestätigt, teilten die Wolfsburger mit.

Kohfeldt droht damit auch das nächste Bundesliga-Spiel am Sonntag beim FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN) zu verpassen. Das Training des VfL leitet bis auf Weiteres Assistenzcoach Vincent Heilmann. Denn der erfahrene Co-Trainer Michael Frontzeck steht den Wolfsburgern sogar bis zum Saisonende nicht mehr zur Verfügung. Der frühere Nationalspieler habe sich „einem operativen Eingriff im Gesicht unterziehen müssen“, gab der VfL ebenfalls am Dienstag bekannt. Frontzeck werde erst in der neuen Saison zurückkehren.

Vogts rät Abwehrspieler Ginter zu Verbleib in Mönchengladbach

Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat Nationalspieler Matthias Ginter geraten, seinen Vertrag möglicherweise doch bei Bundesligist Borussia Mönchengladbach zu verlängern. „Ich kann ihm empfehlen, noch einmal in Ruhe darüber nachzudenken. Denn er passt sehr gut zu Gladbach, vielleicht sollte er sich sogar doch noch mal umentscheiden und seinen Vertrag verlängern“, schrieb der 75-Jährige in einer Kolumne beim Nachrichtenportal t-online.de.

Ginter hatte zuletzt betont, dass eine Entscheidung über einen möglichen Wechsel noch nicht gefallen sei. Vogts appellierte an den 28 Jahre alten Weltmeister von 2014, seine Rolle innerhalb einer Mannschaft richtig einzuschätzen: „Bei Gladbach ist er wichtig, beim FC Bayern – mit dem er immer wieder in Verbindung gebracht wird – wäre er nur einer von vielen. Und ich glaube nicht, dass Ginter dort Stammspieler wäre.“

Er beneide die Fußballer dieser Generation überhaupt nicht, so Vogts: „Du hast immer mindestens einen Berater am Ohr sitzen, der dir einflüstert, wie wichtig das Geld ist. Ich weiß nicht genau, wie es bei Ginter ist, aber sollte es auch bei ihm so sein, kann ich nur empfehlen, sich davon zu lösen und lieber komplett auf sich selbst zu hören. Kein Geld der Welt kann die Freude am Fußball ersetzen.“

Berlins Bürgermeisterin befürwortet Standort für neues Hertha-Stadion

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat Hertha BSC Hoffnungen für den Bau eines neuen Stadions am Wunsch-Standort des Vereins gemacht. „Hertha hat einen Vorschlag für den Stadion-Standort gemacht, der mich ziemlich überzeugt hat. Gut angebunden, und ein Ort mit Tradition“, sagte die SPD-Politikerin der „B.Z.“. Allerdings schränkte sie ein: „Aber man muss eine Lösung für die Wohnhäuser finden, die dort stehen. Das kann nur im Einvernehmen mit den Anwohnern geschehen. Für sie bräuchte es ein attraktives anderes Wohnangebot. Ob es da eine Einigung geben kann, ist noch völlig offen.“

Über den Standort für das neue Stadion herrschte seit Jahren Uneinigkeit zwischen Hertha und der Stadt. Die drei Orte, die hauptsächlich zur Debatte standen - auf dem Maifeld, dem Olympiagelände und im Bereich des ehemaligen Flughafens Tegel - sind alle mit verschiedenen Problemen behaftet. 2025 sollte das neue Stadion eigentlich eröffnen. Hertha zieht einen Bau auf dem Olympiagelände an der Rominter Allee vor, wo noch Wohnhäuser stehen. Der alte Senat sprach sich wiederholt für Tegel aus. Zuletzt gab es aber Berichte über eine Annäherung zwischen Politik und Verein.

Giffey sagte, sie habe auch vor Ort schon einen Rundgang gemacht. „Ich finde, wir brauchen ein Gesamtkonzept für den Standort. Man muss insgesamt überlegen, was mit dem Olympiasportpark passieren soll“, sagte sie der Zeitung. Auf dem Areal könnten Familien ein ganzes Wochenende verbringen, viele der leeren Rasenflächen seien kaum genutzt. „Auf jeden Fall geht es nicht, dass ein neues Stadion errichtet wird und der Rest daneben einfach brach liegt.“

Rekordkulisse beim "Frauen-Clasico" in Barcelona?

Großes Spiel vor riesiger Kulisse: Starspielerin Alexia Putellas und Co. vom FC Barcelona hoffen im Frauen-Clasico gegen Real Madrid am Mittwoch auf ein volles Camp Nou. „Wir sind bereit, vor so vielen Menschen zu spielen“, sagte die Weltfußballerin vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League (18.45 Uhr/DAZN): „Morgen könnte der Beginn einer neuen Ära sein. Mädchen werden davon träumen, ab morgen Fußballerin zu werden. Es wird der Beginn von etwas sehr Schönem“. Das Hinspiel gewannen die Titelverteidigerinnen mit 3:1.

Barca hat für die Partie Tickets in der ganzen Welt verkauft, Fans kommen sogar aus Chile oder Venezuela eingeflogen. „Wir haben Schmetterlinge im Bauch“, sagte Patri Guijarro. Ob das legendäre Camp Nou mit seinen rund 99.000 Plätzen am Ende aber wirklich voll besetzt sein wird, ist noch unklar. Klubmitglieder hatten zum Start des Ticketverkaufs zunächst 24 Stunden lang exklusiv das Recht, Karten zu reservieren - und mussten dafür nur eine Verwaltungsgebühr zahlen. Damit diese auch wirklich ins Stadion kommen, rührte unter anderem Pierre-Emerick Aubameyang die Werbetrommel. Für Nicht-Mitglieder lagen die Preise für Tickets zwischen neun und 15 Euro.

„Wir schreiben Geschichte im Frauenfußball“, ist sich Mapi Leon sicher. Denn der bisherige Zuschauer-Weltrekord für ein Frauen-Spiel auf Clubebene aus dem Jahr 2019, als Barca bei Atletico Madrid vor 60.739 Fans gewann, wird auf jeden Fall übertroffen. „Ein Traum wird wahr“, sagte die ehemalige Bundesliga-Spielerin Fridolina Rolfö: „Ich bin sehr aufgeregt.“