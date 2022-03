Ex-HSV-Profi hat sich mit Corona infiziert

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 27. März 2022:

6,37 Millionen sehen DFB-Sieg im TV

Im Schnitt 6,37 Millionen Fußballfans haben am Samstagabend den 2:0-Länderspielsieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Israel in Sinsheim verfolgt. Der Marktanteil betrug 24,5 Prozent. Die Vorberichterstattung im Zweiten verfolgten ab 20.15 Uhr 4,48 Millionen (MA: 17,3 Prozent). Das Aktuelle Sportstudio ab 22.52 Uhr sahen im ZDF 2,43 Millionen (MA: 14,9 Prozent).

Ex-HSV-Profi Schaub hat Corona

Der österreichische Nationalspieler Louis Schaub (27) vom Bundesligisten 1. FC Köln ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies gab der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) am Sonntag bekannt. Der Mittelfeldspieler weise sehr milde Symptome auf und befinde sich in Quarantäne.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gemäß Präventionsprotokoll wurde die gesamte österreichische Mannschaft sowie der Trainer- und Betreuerstab mehreren Testungen unterzogen. Alle Ergebnisse seien negativ ausgefallen, teilte der ÖFB mit. Am Dienstag trifft Österreich in einem Länderspiel auf Schottland.

Leverkusen: Nächster Ausfall und Wirtz-OP

Bayer Leverkusen muss bis zum Saisonende auf Stürmer Amine Adli verzichten. Der 21-Jährige zog sich in einem Testspiel mit der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Färöer einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu, wie der Fußball-

Bundesligist am Sonntag mitteilte. Erst in der Vorbereitung auf die kommende Saison rechnet der aktuelle Tabellendritte wieder mit Adli, der in dieser Saison in 34 Pflichtspielen für Leverkusen vier Tore erzielte.

Für Leverkusen ist es die nächste schlechte Nachricht nach bereits mehreren schweren Verletzungen. Nationalspieler Florian Wirtz fehlt mit einem Kreuzbandriss ebenfalls lange. Auch Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong kann in dieser Saison nicht mehr spielen. Sein Ersatz Timothy Fosu-Mensah verletzte sich zuletzt am Oberschenkel.

Wirtz wurde inzwischen in Innsbruck am linken Knie operiert. Der 18-Jährige werde die kommenden Tage dort verbringen und dann nach Leverkusen zurückkehren, teilte Bayer 04 mit.

Basler über Hummels: „Seine Zeit ist vorbei“

Der ehemalige Nationalspieler Mario Basler sieht kaum mehr Chancen für einen WM-Einsatz von Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels in der deutschen Nationalmannschaft. „Ich bin weit von weg, ihn zurückzuholen. Ich glaube, dass bei Mats die Zeit international vorbei ist“, sagte der Ex-Bayern-Star im Doppelpass bei Sport1.

Basler weiter: „Ich glaube, da sollte man auch nicht mehr drauf rumbohren, dass er noch zurückkommt. Man hat sich dafür entscheiden, dass er nicht mehr dabei ist.“ Bundestrainer Hansi Flick hatte zuletzt auf eine Nominierung des BVB-Abwehrchefs Hummels verzichtet, allerdings aus Fitnessgründen nach Verletzungen und einer Coronainfektion.

Basler: „Wir haben gute, junge Spieler hinten dran, denen sollte man das Vertrauen schenken und die wir heranführen müssen. Da braucht man nicht mehr einen Mats Hummels mit 35, der auch in der Saison in dem ein oder anderen internationalen Spiel gezeigt, dass es nicht mehr reicht.“ Hummels vollendet allerdings im Dezember erst sein 34. Lebensjahr.

Genauso viele wie Bobby Charlton: Kane jetzt mit 49 Toren

Den legendären Bobby Charlton hat Harry Kane nun schon eingeholt, und es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, wann er auch zu Wayne Rooney aufschließt. Auf dem Weg zum Rekord-Torschützen der englischen Fußball-Nationalmannschaft zog Kane mit dem Siegtreffer beim 2:1 am Samstag gegen die Schweiz per Handelfmeter mit dem ebenfalls 49 Mal erfolgreichen Sir Bobby gleich. Nur noch vier weitere Treffer sind es bis zu Rooney, und im WM-Jahr könnte es nicht lange dauern, bis Kane auch diese Marke erreicht hat.

„Vor uns liegt ein großes Jahr mit mehr Länderspielen und mehr Toren“, sagte der Kapitän. Schon am Dienstag gegen die Elfenbeinküste könnte der 28-Jährige die alleinige Nummer zwei der Rangliste werden. „Du musst in jedem Moment bereit für jede Chance sein“, betonte der Torjäger von Tottenham Hotspur. Ihn stört nicht, dass in seiner Bilanz viele Strafstöße stehen. „Ich trainiere sie viel und arbeite oft daran“, verriet Kane, der in der 78. Minute die Nerven behielt.

Nationaltrainer Gareth Southgate freute sich über den guten Test gegen die zunächst führenden Schweizer. Unter Southgate ist England in nun 21 Spielen ungeschlagen – länger als je zuvor. Allerdings zählt das verlorene Elfmeterschießen im EM-Finale gegen Italien nicht mit. Und den WM-Titel von 1966 hat Charlton Kane voraus – noch.

Kuntz nach WM-Aus: „Ganz kurz vor der Schokolade“

Stefan Kuntz trauert dem verpassten WM-Ticket immer noch ein bisschen nach, auch wenn der türkische Nationaltrainer längst schon wieder die Zukunft mit dem Ziel EM 2024 im Blick hat. „Wenn du so ganz kurz vor der Schokolade bist und hast die Möglichkeit, sie zu schnappen, dann dauert es schon so ein bisschen, bis man sich damit abgefunden hat“, sagte Kuntz im Rückblick auf das 1:3 im Playoff-Halbfinale in Portugal in einem Sky-Interview.

Seine Mannschaft habe sich in Porto teuer verkauft, er könne dem Team daher keinen Vorwurf machen. „Was uns eher so stört, dass wir mutlos ein bisschen gespielt haben, uns das Ganze nicht so recht zugetraut haben“, monierte der frühere deutsche U-21-Trainer. „Aber Fußball muss man manchmal so nehmen, wie er ist.“