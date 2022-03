Hamburger Wriedt erstmals für Nationalmannschaft nominiert

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 22. März 2022:

Ex-Schalke-Trainer Baum bereit für neue Aufgabe

Der ehemalige Augsburger und Schalker Bundesligacoach Manuel Baum ist bereit für eine neue Herausforderung. „Natürlich kann es wieder losgehen. Es muss aber passen, dafür müssen die richtigen Entscheidungsträger am richtigen Platz sein. Nur Übungsleiter zu sein, würde mir nicht reichen, ich möchte strategisch zumindest Impulse setzen können“, sagte Baum.

Baum betreute den FC Augsburg von Dezember 2016 bis April 2019. Anschließend war er beim Deutschen Fußball-Bund Nachwuchstrainer. Zuletzt war er Coach beim FC Schalke 04 von September 2020 bis Dezember 2020 gewesen. „Ich brenne für den Fußball. Ich bin nicht nur auf Deutschland fixiert“, äußerte der 42-Jährige.

„Ich bin nicht der Copy-and-Paste-Trainer, auch nicht der YouTube-Trainer, der kontextlos etwas übernimmt. Ich will einen Schritt voraus sein. Was kann ich anders machen, damit sich der Gegner an uns anpassen muss?“, sagte Baum weiter.

Matthäus sieht "Scharmützel" mit Kahn gelassen

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat kein Problem damit von Bayern-Chef Oliver Kahn als „Schlagzeilenlieferant“ bezeichnet zu werden. „Scharmützel wie zwischen Kahn und mir gehören dazu“, schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. „Es braucht auch kein Versöhnungsgespräch zwischen Oliver und mir. Da ist alles okay. Oliver ist für mich weiterhin eine Respektsperson.“

Matthäus hatte zuvor die Bayern-Verantwortlichen Kahn und Hasan Salihamidzic für den Umgang mit Stürmer Robert Lewandowski, dessen Vertrag im Sommer 2023 ausläuft, kritisiert. „Leider interpretiert er seine Rolle als guter Fußballexperte zuletzt immer mehr als Schlagzeilenlieferant. Er wäre gut beraten, nicht über Themen zu sprechen, für die ihm jede Innensicht fehlt“, hatte Kahn daraufhin festgestellt.

Für Matthäus ist das kein Problem: „Er hat als Spieler wie kaum ein anderer alles für den FC Bayern gegeben und steht nun in der Verantwortung. Es gibt überhaupt keine Differenzen zwischen uns, trotz der Scharmützel der letzten Tage. Das gehört ja manchmal einfach ein bisschen dazu.“

Hamburger Wriedt erstmals für Nationalmannschaft nominiert

Mittelstürmer Kwasi Okyere „Otschi“ Wriedt vom Zweitligisten Holstein Kiel ist für die Nationalmannschaft Ghanas nominiert worden. Die Westafrikaner spielen am Freitag und am 29. März gegen Nigeria um einen Platz bei der Fußball-WM Ende des Jahres im Wüstenemirat Katar. Zuletzt war Wriedt im März 2021 in den Kader der „Black Stars“ berufen worden. Ghanas Nationaltrainer Otto Addo nominierte außer dem gebürtigen Hamburger Wriedt auch Daniel-Kofi Kyereh von Kiels Zweitliga-Rivalen FC St. Pauli und Christopher Antwi-Adjei vom Bundesligisten VfL Bochum.