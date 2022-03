Nach Becherwurf-Skandal: Bochum plant alkoholfreies Stadion

Schiedsrichter Assistent Christian Gittelmann (l.) wurde im Bochumer Stadion von einem Bierbecher am Kopf getroffen.

Der Fußball-Ticker am Montag, den 21. März 2022:

Nach Classico-Niederlage: Presse zerlegt Real Madrid

Der Demontage durch den wiederauferstandenen FC Barcelona folgte die schonungslose Abrechnung für Real Madrid. Trainer Carlo Ancelotti nahm die Schuld auf sich und entschuldigte sich für die Leistung, die spanischen Medien zerlegten die diesmal ganz in schwarz spielenden Königlichen. „Schwarze Nacht“, prangte es auf der Titelseite der Sportzeitung „As“, im Hintergrund der einstige Weltfußballer Luka Modric und der einstige Weltmeister Toni Kroos mit hängenden Köpfen und frustrierten Blicken.

0:4 - vier Tore ins Mark der Madrilenen. Die erste Niederlage im Clásico seit sechs Duellen. Und dann so, daheim im Estadio Santiago Bernabéu. „Manchmal macht man es richtig, manchmal scheitert man. Ich bin in diesem Spiel gescheitert“, sagte Real-Coach Ancelotti, der mit einigen personellen Entscheidungen und einer Umstellung auf Dreier-Abwehrkette beim 0:2-Rückstand nach der Pause überraschte: „Aber ich werde kein großes Drama daraus machen.“ Er nicht, andere schon. „Ancelottis Harakiri“, schrieb „As“: „Der Italiener verspielt viel Kredit.“

Wo ein großer Verlierer ist, da ist auch ein großer Gewinner. Und der war neben der kompletten Mannschaft des FC Barcelona vor allem Trainer Xavi Hernandez. „Beim letzten Clásico unter unserem neuen Trainer haben wir schon gemerkt, dass wir wieder rankommen“, sagte Barça-Kapitän Sergio Busquets.

Die Partie im Supercup hatten sie 2:3 nach Verlängerung im Januar verloren und damit die fünfte Clásico-Niederlage nacheinander kassiert. „Wir entwickeln uns weiter“, betonte Busquets nun. „Wir sind wieder da“, twitterte Gerard Piqué. „Ein stolzer Abend im Bernabéau“, schrieb Nationaltorwart Marc-André ter Stegen.

Heldt sieht Hertha-Coach Magath als "modernen Trainer"

Horst Heldt empfindet die Kritik an Felix Magath als ungerechtfertigt und hat den neuen Trainer von Hertha BSC für seine Methoden gelobt. „Wenn ich höre, Magath sei nicht modern, kann ich sowieso nur lachen. Ich habe ihn unfassbar früh als sehr modernen Trainer erlebt“, sagte Heldt dem „Kicker“. Der 52-Jährige und Magath haben in verschiedenen Konstellationen und bei mehreren Clubs in der Fußball-Bundesliga zusammengearbeitet. „Magath hat immer versucht, intrinsische Motivation zu wecken. Schon zu einer Zeit, als dieser Begriff noch gar nicht gebräuchlich war. Er hat seinen Spielern viel mehr Verantwortung übertragen als die meisten anderen Trainer.“

Magath ist bei der vom Abstieg bedrohten Hertha seit einer Woche im Amt. Das erste Spiel gewann Berlin gegen die TSG 1899 Hoffenheim 3:0, musste dabei aber auf den ehemaligen Meister-Trainer auf der Bank verzichten, der wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne war.

Nach Becherwurf-Skandal: Alkoholfreies Stadion in Bochum?

VfL Bochum erwägt nach dem Skandalspiel gegen Borussia Mönchengladbach ein Alkoholverbot auf den Tribünen. Diese Maßnahme werde erörtert, sagte Ilja Kaenzig als Sprecher der Geschäftsführung des VfL Bochum der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“. Bereits im nächsten Heimspiel gegen Bayer Leverkusen könnte das Alkoholverbot greifen.

Das Spiel gegen Gladbach war am Freitagabend beim Stand von 2:0 für die Gäste in der zweiten Hälfte abgebrochen worden, nachdem Schiedsrichterassistent Christian Gittelmann von einem Getränkebecher getroffen worden war.

Fangzäune lehnte Kaenzig dagegen ab: „Wir stehen für ein Gemeinschaftserlebnis der Fans im Stadion. Wir wollen nicht, dass einige Idioten 99,9 Prozent unserer Fans dieses Erlebnis zerstören.“ Wegen der Flucht- und Rettungswege sei dies vielleicht auch gar nicht möglich. Der Verein wartet auf Ergebnisse der ermittelnden Polizei. Kaenzig geht aber davon aus, dass der Täter sich selbst stellt: „Wir wissen, dass sich immer mehr Zeuginnen und Zeugen melden, auch über die sozialen Medien wird der Druck immer größer.“