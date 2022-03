Fußball-Ticker: Corona-Schock: HSV-Rivale Werder im Topspiel ohne Ducksch

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 17. März 2022:

Werder Bremen muss auf Marvin Ducksch verzichten

Die Personalsorgen bei Werder Bremen werden vor dem Topspiel gegen den SV Darmstadt 98 immer größer. Nun fällt auch Torjäger Marvin Ducksch für die Partie am Sonnabendabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) aus. Der Angreifer (28) hat sich mit dem Coronavirus infiziert und befindet sich bereits in Quarantäne, wie der Zweitligist am Donnerstag mitteilte. Ducksch hat bislang 15 Treffer für die Bremer erzielt, ein Mal war er für Hannover 96 erfolgreich, bevor er Ende August nach Bremen gewechselt war.

Werder-Coach Ole Werner muss damit gegen den Tabellenführer auf vier wichtige Stammspieler verzichten. Außer Ducksch fallen auch die drei Defensivspieler Ömer Toprak (Wadenverletzung), Marco Friedl (Bauchmuskelverletzung) und Mitchell Weiser (Muskelbündelriss) aus.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bayern-Star Niklas Süle fällt mit Muskelfaserriss aus

Der FC Bayern München muss in der entscheidenden Saisonphase „vorerst“ ohne seinen aktuellen Abwehrchef Niklas Süle auskommen. Auch die ersten Länderspiele der Nationalelf im WM-Jahr werden ohne den 26-Jährigen stattfinden.

Süle hatte sich im Bayern-Training am Mittwoch verletzt. Er hat sich einen Muskelfaserriss im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen, wie der Rekordmeister am Donnerstag nach eingehenden Untersuchungen mitteilte. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am Sonnabend (18.30 Uhr) muss Trainer Julian Nagelsmann in der Abwehr umplanen.

Ungewiss ist auch, ob Süle rechtzeitig bis zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am 5./6. April wieder einsatzfähig sein wird. Womöglich droht ihm auch Pause von mehr als zweieinhalb Wochen. Der nächste Bayern-Gegner in Europas wird an diesem Freitag (12 Uhr) am Uefa-Sitz in Nyon ausgelost. Das Viertelfinal-Rückspiel findet am 12./13. April statt.

Der aktuell formstarke Süle wird auch Hansi Flick fehlen. Der Bundestrainer gibt an diesem Freitag seinen Kader für die Testspiele am 26. März in Sinsheim gegen Israel sowie drei Tage später in Amsterdam gegen die Niederlande bekannt. Süle war fest eingeplant.

Die Münchner konnten zuletzt hundertprozentig auf Süle setzen. Seit der Bekanntgabe seines ablösefreien Wechsels zum Liga-Rivalen Borussia Dortmund am Saisonende hatte er einen stabilen Abwehrchef verkörpert.

Trapp vermeidet Bekenntnis zu Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurts Torhüter Kevin Trapp hat seine Nähe zur Stadt Frankfurt geäußert, ein dauerhaftes Bekenntnis zum Bundesligisten aber vermieden. Auf die Frage, ob er seine Karriere in Frankfurt beenden werde, antwortete der 31-Jährige in einem Interview von „Sports Illustrated“ (Donnerstag): „Als ich 2019 bei Eintracht Frankfurt einen Fünfjahresvertrag unterschrieben habe, habe ich das auch getan, weil ich mich in Frankfurt unheimlich wohl fühle. Frankfurt ist meine Wahlheimat geworden. Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag. Was danach passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

Trapp wechselte 2018 von Paris Saint-Germain zurück nach Frankfurt, zunächst für ein Jahr auf Leihbasis. „Vor meiner Zeit in Frankfurt habe ich von 2015 bis 2019 bei Paris Saint-Germain gespielt. Diese Zeit hat mir sehr viel gebracht. Ich habe bei PSG eine Menge gelernt, was die Erfahrungen im Ausland und die internationalen Spiele betrifft“, schilderte der WM-Teilnehmer von 2018.

Neuer Hauptsponsor für Union Berlin

Der 1. FC Union geht mit einem neuen Hauptsponsor in die kommende Saison. Wie der Berliner Bundesligist am Donnerstag mitteilte, wird künftig das Logo des Digitalversicherers wefox auf den Trikots der Eisernen zu sehen sein. Das 2015 in der Schweiz gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin war bislang Ärmelsponsor von Union. Es löst das Immobilienunternehmen Aroundtown als Haupt- und Trikotsponsor ab. Über finanzielle Konditionen des Dreijahresvertrages mit dem neuen Geldgeber machte Union keine Angaben.

Rainer Koch hat an Aus im DFB-Präsidium "zu knabbern"

Der gescheiterte Spitzenfunktionär Rainer Koch hat nach wie vor an seiner Abwahl aus dem Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu knabbern. „Es ging ihm schon mal besser als gerade. Fußball ist sein Leben“, sagte der neue 1. Vizepräsident Ronny Zimmermann der "Rhein-Neckar-Zeitung": „Er hat ein unglaubliches Fachwissen, war engagiert, kam aber manchmal nicht so wirklich gut rüber.“

Der umstrittene Interims-Präsident Rainer Koch wurde von den Delegierten des DFB-Bundestags nach 15 Jahren im DFB-Präsidium nicht wieder in die Verbandsspitze gewählt.

Foto: Firo

Der seit langer Zeit umstrittene Koch, der dreimal als DFB-Interimspräsident fungierte, hatte es beim Bundestag in der vergangenen Woche nicht mehr ins Präsidium geschafft. Zuvor saß der 63-Jährige 15 Jahre in dem Gremium. Die Zukunft Kochs im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (Uefa) ist noch offen.

Kahn zu Verträgen: "Wissen genau, was wir wollen"

Bayern Münchens Vorstandschef Oliver Kahn gibt sich hinsichtlich der Vertragsverlängerungen seiner Stars Robert Lewandowski, Thomas Müller und Manuel Neuer weiter entspannt. „Wir wissen im sportlichen Bereich genau, was wir wollen. Unser Ziel ist es, in jeder Saison die Champions League gewinnen zu können. Dazu gehören sowohl weitere gezielte Verstärkungen unserer Mannschaft als auch Vertragsgespräche mit unseren Spielern“, sagte der 52-Jährige dem "Münchner Merkur/tz": „Wir lassen uns dabei nicht von außen unter Druck setzen.“

Im sportlichen Bereich beginne aber jetzt die „heiße Phase der Saison“, erklärte Kahn vor der Auslosung des Champions-League-Viertelfinals am Freitag (12 Uhr/Dazn): „Jetzt zählt nur noch der zehnte Titel in Folge und die Champions League.“ Sorgen macht sich der ehemalige Weltklassetorhüter über die Bedeutung dieser Phase aber keine, schließlich sei der Rekordmeister bekannt dafür, „zur Stelle zu sein, wenn es darauf ankommt“.

Volker Finke traut Freiburg Champions League zu

Ex-Trainer Volker Finke traut dem SC Freiburg in dieser Saison der Bundesliga zu, sich erstmals für die Champions League zu qualifizieren. „Dieses Jahr ist besonders gut. Das bringt die Möglichkeit, dass man unter die ersten Vier kommen kann“, sagte der 73-Jährige und rechnet nicht mit einem Leistungseinbruch des SC: „Ich glaube, dass sie zumindest auf Platz fünf oder sechs auf jeden Fall einlaufen. Wenn das Quäntchen Glück stimmt oder in der letzten und vorletzten Minute noch ein paar Mal ein Tor fällt, ist die Champions League möglich.“

Dortmunds Rose im "offenen Dialog" mit Haaland

Dortmunds Cheftrainer Marco Rose hat den guten Austausch mit dem international umworbenen Topstürmer Erling Haaland über dessen Zukunft betont. „Wir haben einen offenen und guten Dialog, aber ich weiß es immer noch nicht, was er macht. Wir sind sehr entspannt in diesem Fall“, sagte Rose am Mittwochabend nach dem 1:0-Sieg beim FSV Mainz 05, bei dem Haaland erneut als Joker in die Partie kam. Der 21 Jahre alte Norweger wird von zahlreichen internationalen Spitzenvereinen umworben, seine Zukunft über diesen Sommer hinaus gilt als ungewiss.

Rose hat bereits in Österreich mit dem Stürmer zusammengearbeitet. „Ich kenne ihn aus Salzburg. Er hat sich nicht verändert. Er ist noch immer Erling. Er ist wirklich ein Star, das ist nicht so einfach. Es ist gut für ihn, dass er nicht allzu viel liest“, sagte der Trainer. Haaland, der im Januar 2020 von RB Salzburg nach Dortmund wechselte, kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.

Auch PSG setzt Partnerschaft mit russischem Sponsor aus

Auch der französische Meister Paris St. Germain hat seine Zusammenarbeit mit einem Sponsor aus Russland zumindest vorläufig beendet. Wie der Tabellenführer der Ligue 1 am Mittwoch bekannt gab, wurde der Kontrakt mit dem Sportwettenanbieter Fonbet wegen des russischen Einmarschs in die Ukraine ausgesetzt. Im vergangenen Jahr erst wurde der Vertrag bis 2023 geschlossen.

„Die aktuellen Ereignisse haben uns dazu veranlasst, unsere Beziehungen zu überdenken“, erklärte PSG: „Wir haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, unsere Vereinbarung mit Fonbet bis zum Ende der Saison auszusetzen.“

Der Club der Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar hat auch eine Akademie für junge Fußballer im Alter von drei bis 15 Jahren in Moskau eingerichtet, die allerdings weitergeführt werden soll. Der Verein erklärte jedoch, er werde „weiterhin auf mögliche Maßnahmen achten“.

Russland ist seit Beginn des Krieges mit der Ukraine Ziel zahlreicher sportlicher Sanktionen durch internationale Verbände. Auch Klubs zogen Konsequenzen. So trennte sich etwa der wirtschaftlich angeschlagene Zweitligist Schalke 04 von seinem Groß-Geldgeber Gazprom.