Ex-HSV-Coach Thorsten Fink hat es nach seiner Station in Japan nun nach Lettland gezogen.

Fußball-Ticker Ex-HSV-Trainer Fink mit gelungenem Debüt in Lettland

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 13. März 2022:

Football-Legende huldigt Cristiano Ronaldo nach Weltrekord

Die überragende Leistung von Cristiano Ronaldo samt Hattrick und Torrekord beobachtete ein anderer Weltstar von der Tribüne des Old Trafford: Tom Brady war beim 3:2 von Manchester United gegen Tottenham Hotspur zu Gast und traf sich nach der Partie mit Ronaldo auf dem Rasen zum Handschlag und für Fotos. Zuvor hatte Ronaldo alle drei Tore beim wichtigen Heimsieg der Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick erzielt. Es war der 49. Dreierpack in der Vereinskarriere des 37-Jährigen. Mit 807 Toren hält Ronaldo nun auch den Fifa-Rekord für die meisten Tore der Fußballgeschichte.

Brady ist der erfolgreichste Football-Profi in der Geschichte der NFL und hat seine Karriere nach zuletzt zwei Spielzeiten im Trikot der Tampa Bay Buccaneers beendet. Sowohl die Bucs wie auch Manchester United sind im Besitz der Glazer-Familie.

Neue DFB-Vizepräsidentin freut sich über "starkes Zeichen"

Die neue DFB-Vizepräsidentin Silke Sinning blickt sehr zuversichtlich auf die kommenden Monate beim erneuerten Deutschen Fußball-Bund. „Ich muss jetzt erst einmal selber meinen Platz finden, muss Gespräche suchen mit allen Beteiligten dort“, sagte Sinning in einem Deutschlandfunk-Interview. „Alle sind sehr offen auf mich zugekommen. Ich denke, das wird eine gute Zusammenarbeit werden.“

Sinning war am Freitag beim DFB-Bundestag überraschend gewählt worden. Sie setzte sich in einer geheimen Wahl gegen den langjährigen 1. Vizepräsidenten Rainer Koch durch, der seinen Präsidiumssitz verlor. „Zahlreiche Verantwortliche aus den Verbänden und Vereinen habe mich kontaktiert und den Wunsch geäußert, dass ich auf jeden Fall antreten soll. Ich habe gesagt, ich höre auf mein Bauchgefühl“, sagte Sinning der „Bild am Sonntag“.

Ursprünglich gehörte Sinning, die einen von mehreren Vize-Posten bekleidet, zum Team von Präsidentschaftskandidat Peter Peters, der die Wahl gegen Bernd Neuendorf verlor. „Sicherlich ist es ein Neuanfang, wenn man einen neuen Präsidenten hat. Da sind schon viele neue Gesichter. Ob es dann ein Neuanfang werden kann, das wird sich erst in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Das wird sicherlich keine einfache Aufgabe“, sagte Sinning.

Dass im neuen DFB-Präsidium in ihr, Donata Hopfen, Célia Šašić, Sabine Mammitsch und künftig auch Heike Ullrich fünf Frauen sitzen, habe sie nicht erwartet. „Das ist ein starkes Zeichen. Aber das Vertrauen müssen wir jetzt auch zurückzahlen. Deshalb ist für uns Frauen ein Schulterschluss wichtig, wir müssen uns im Präsidium gegenseitig unterstützen“, sagte Sinning.

FC Bayern hofft auf zeitnahe Rückkehr von Goretzka und Davies

Bayern München kann auf die Rückkehr von zwei Leistungsträgern hoffen. Nationalspieler Leon Goretzka, der seit Wochen wegen Problemen an der Patellasehne fehlt, soll laut Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag wieder ins Training einsteigen.

Außenverteidiger Alphonso Davies hat seine Herzmuskelentzündung auskuriert. „Es sieht gut aus bei ihm“, äußerte Nagelsmann am Samstag nach dem 1:1 (1:1) bei seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim: „Ich hoffe, dass er schnell wieder Fuß fasst. Aber er wird schon noch drei bis vier Wochen fehlen.“

Ex-HSV-Trainer Fink mit gelungenem Debüt in Lettland

Trainer Thorsten Fink hat einen erfolgreichen Meisterschafts-Einstand beim lettischen Erstligisten FC Riga gefeiert. Der Hauptstadtklub gewann am ersten Spieltag 2:1 (1:1) gegen FC Valmiera.

Anfang Januar war der 54-Jährige als neuer Coach der Letten präsentiert worden. Fink war langjähriger Bundesliga-Profi und Meistertrainer in der Schweiz mit dem FC Basel. Außerdem arbeitete der langjährige Bayern-Spieler als Trainer beim Hamburger SV, beim FC Ingolstadt, bei Vissel Kobe/Japan, Austria Wien, Grasshopper Zürich und APOEL Nikosia.

Hoffenheim-Star verlängert seinen Vertrag

TSG 1899 Hoffenheim hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit dem kroatischen Vize-Weltmeister Andrej Kramaric bis 2025 verlängert. Der 30-Jährige spielt seit Januar 2016 für die TSG und avancierte in dieser Zeit zum Rekord-Torjäger der Kraichgauer.

„Dass ein derart außergewöhnlicher und ambitionierter Spieler wie Andrej seinen auslaufenden Vertrag hier verlängert und damit im Sommer bereits in seine achte Saison für Hoffenheim geht, belegt einerseits welchen Stellenwert wir uns mittlerweile erarbeitet haben, andererseits wie sehr sich Andrej mit der TSG identifiziert“, sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen.

Kramaric selbst sieht in der festen Verbindung zwischen ihm und der TSG einen wesentlichen Eckpfeiler für seinen sportlichen Erfolg. „Ich habe jeden Moment bislang hier genossen und freue mich nun auf eine spannende Zukunft“, äußerte der Angreifer: „Nie hätte ich erwartet, dass ich einmal zu den besten Stürmern in Deutschland zählen würde, aber das geht nur, weil ich mich hier absolut heimisch fühle.“

RB-Coach Tedesco lehnt Fußball-Reform ab

RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco hat sich gegen tiefgreifende Reformen in der Bundesliga ausgesprochen. „Ich würde immer alles so lassen, wie es ist. Die Playoffs würden ja bedeuten, dass man als Erster trotzdem noch nicht Meister ist. Aber wenn du nach 34 Spieltagen ganz oben stehst, hast du es auch verdient“, antwortete der 36-Jährige der „Bild am Sonntag“ auf die Frage, mit welchen Ideen er die Bundesliga spannender machen würde.

Domenico Tedesco gefällt der Fußball wie er ist. Von Play-offs oder Gehaltsobergrenze hält er wenig.

Die kursierenden Gedankenspiele wie Gehaltsobergrenzen und Playoffs kommen für den Coach des Vizemeisters nicht in Frage.