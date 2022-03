Eishockey Warum das Spiel in Leipzig für die Hamburger so wichtig ist

Hamburg. Es ist Spiel 48 einer ex­trem kräftezehrenden Saison, aber wohl selten wäre ein Sieg so wertvoll wie der, den die Eishockeymänner der Crocodiles Hamburg an diesem Freitag (20 Uhr) einfahren wollen. Gewinnen sie bei den Icefighters Leipzig, ist der Auswahl von Cheftrainer Henry Thom der sechste Platz in der Abschlusstabelle der Oberliga Nord nicht mehr zu nehmen – ein Heimsieg gegen den Tabellenvorletzten EG Diez-Limburg zum Hauptrundenabschluss am Sonntag (18 Uhr, Eisland Farmsen) vorausgesetzt.

Warum Platz sechs – und damit die direkte Qualifikation für das Play-off-Achtelfinale – so wichtig wäre, verdeutlicht ein Blick auf den weiteren Spielplan. Die Mannschaften auf den Rängen sieben bis zehn spielen in zwei Pre-Play-off-Duellen am Dienstag und Mittwoch kommender Woche zwei weitere Achtelfinalplätze aus.

Eishockey: Belastungen der Crocodiles "immens"

Und da bereits die Runde der letzten 16 in dieser Saison überkreuz mit der Oberliga Süd ausgefochten wird und schon am 18. März beginnt, wäre eine Doppelbelastung unter der Woche, verbunden mit einer langen Auswärtsfahrt längs durch die Republik am Freitag, eine extrem belastende Hypothek.

„Die Belastungen, die die Jungs haben, sind schon seit Wochen immens. Da wäre es für uns alle schön, wenn wir uns die Pre-Play-offs ersparen könnten“, sagt Sven Gösch, bei den Crocodiles Geschäftsführer und Sportchef in Personalunion. Nachdem die Mannschaft über den Jahreswechsel von einem massiven Corona-Ausbruch lahmgelegt worden war, ackert sie sich seit mehreren Wochen durch ein Nachholprogramm von bis zu vier Partien innerhalb von sieben Tagen.

Sieg in Leipzig würde Klarheit für Play-offs schaffen

Heimrecht im ersten Play-off-Spiel wäre deshalb ebenfalls wünschenswert. Das ist aber nur noch möglich, wenn die punktgleichen Leipziger und die Hannover Indians mit einem Punkt mehr (91) auf Rang vier, die je zwei Spiele weniger absolviert haben, keinen Punkt mehr holen, da am Sonntag der Punktequotient (Punktzahl geteilt durch Anzahl absolvierter Partien) zur Ermittlung der Position herangezogen wird.

Gösch hofft nun, dass die Play-offs finanziell kein Zuschussgeschäft werden. Die Halle darf unter 2G-plus-Regeln mit knapp 2000 Fans voll ausgelastet werden, zudem haben einige Sponsoren eine Play-off-Klausel in ihren Verträgen, die den Crocodiles einen kleinen Zuschlag einbringt. „Eng wird es trotzdem, aber erst einmal müssen wir die Play-offs überhaupt erreichen“, sagt er. Ein Sieg in Leipzig würde Klarheit schaffen.