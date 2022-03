Stürmten PSG-Bosse nach Aus die Schiedsrichter-Kabine?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 10. März 2022:

Chelsea: Abramowitsch sanktioniert

Großbritannien hat Sanktionen gegen Chelsea-Inhaber Roman Abramowitsch und weitere russische Oligarchen verhängt. Das gab die britische Regierung am Donnerstag bekannt. Demnach wurde Abramowitschs Vermögen eingefroren, Transaktionen mit britischen Privatpersonen und Unternehmen sind ihm verboten. Außerdem wurde er mit einem Reise- und Transportverbot belegt.

Stürmten PSG-Bosse die Schiri-Kabine?

Für die Vereinsführung von Paris Saint-Germain könnte das Achtelfinal-Aus in der Champions League bei Real Madrid noch ein Nachspiel haben. Berichten spanischer Medien zufolge sollen der katarische Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi und der brasilianische PSG-Sportdirektor Leonardo nach der 1:3-Niederlage versucht haben, in die verschlossene Schiedsrichterkabine zu gelangen. Über den genauen Hergang gibt es widersprüchliche und bislang nicht bestätigte Informationen. In Berichten war auch davon die Rede, Al-Khelaifi und Leonardo seien in der Kabine gewesen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Unmut der PSG-Spitze habe sich am Tor zum Ausgleich entzündet, weil sie dort ein Foul am italienischen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma gesehen hatten. Schiedsrichter Danny Makkelie aus den Niederlanden gab den Treffer jedoch. Für Paris Saint-Germain bedeutete das Aus den nächsten gescheiterten Versuch, erstmals die Champions League zu gewinnen.

Nach Frankfurt-Spiel: Krawalle in Sevilla

Nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen Betis Sevilla und Eintracht Frankfurt (1:2) ist es zu schweren Ausschreitungen in der andalusischen Metropole gekommen. Dabei soll es laut Medienberichten zahlreiche Verletzte und Festnahmen gegeben haben. Auf einem Internetvideo der andalusischen Sportzeitung Estadio Deportivo ist zu sehen, wie sich Frankfurter Fans und Anhänger des englischen Premier-League-Clubs West Ham United eine heftige Straßenschlacht im Stadtzentrum liefern. Auch die Ankunft der Polizei wurde auf dem Video festgehalten. Die beiden Lager trafen aufeinander, da West Ham am Donnerstag in der Europa League beim FC Sevilla antritt.

Schalke-Lizenz ohne Gazprom nicht in Gefahr?

Der Schalker Vorstandschef Bernd Schröder macht sich trotz der Trennung von Hauptsponsor Gazprom keine Sorgen um die Lizenz des Zweitligisten. Es drohe im Lizenzverfahren für die nächste Saison „nullkommanull“ Gefahr, versicherte Schröder. „Bevor wir die Entscheidung der Trennung getroffen haben, haben wir alle Szenarien bedacht. Die finanzielle Handlungsfähigkeit von Schalke 04 bleibt definitiv erhalten.“ Wegen der russischen Invasion in die Ukraine hatte Schalke die lukrative Partnerschaft mit Gazprom nach 15 Jahren vorzeitig beendet.

Schröder zeigte sich auch zuversichtlich, dass der Entschluss keine Folgen für die künftige Kaderplanung haben werde. Man habe „eine Reihe von Angeboten“ möglicher anderer Geldgeber. Daher sei derzeit auch die von DFB-Interimspräsident Hans-Joachim Watzke ins Gespräch gebrachte Hilfe anderer Clubs für die Königsblauen nicht nötig. „Stand heute – und ohne zu wissen, was die nächsten Monate uns noch bringen, bin ich mir sicher, dass Schalke es aus eigener Kraft schaffen wird“, sagte Schröder.

Schalke-Vorstand Bernd Schröder.

Foto: Imago / RHR-Foto

Dabei helfe die Zusage einer Überbrückungshilfe des Bundes für die in der Corona-Krise erlittenen Umsatzverluste. Man rechne mit einem mittleren siebenstelligen Betrag, sagte Schröder. „Zur Einordnung: Unsere unverschuldeten Umsatzverluste durch Corona nähern sich der Marke von 100 Millionen Euro“, fügte der Vorstandschef hinzu.

Heidel verwundert über Reuter-Aussagen

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hat mit Blick auf die coronabedingt beantragte Spielverlegung verwundert auf Aussagen seines Augsburger Kollegen Stefan Reuter reagiert. „Die von ihm vorgetragenen Argumente sind interessant, aber haben mit unserem Antrag, dessen Inhalt er nicht kennt, nichts zu tun“, wurde Heidel vom „Kicker“ zitiert.

Augsburg rechnet trotz des Corona-Ausbruchs bei Mainz 05, in dessen Folge schon das Spiel gegen Dortmund verlegt werden musste, mit einer planmäßigen Austragung seines Heimspiels an diesem Sonnabend. Reuter hatte gesagt, dass er am Mittwochmittag erstmalig über den Mainzer Antrag auf Spielverlegung informiert worden sei. „Stefan Reuter wurde von mir persönlich in einem 15-minütigen Telefonat davon informiert, dass wir einen Antrag auf Spielverschiebung stellen werden. Wir gehen davon aus, dass die DFL unseren Antrag sorgfältig prüft und dem Antrag im Rahmen der Spielordnung zustimmt“, sagte Heidel.

Lesen Sie auch den Fußball-Ticker vom Vortag