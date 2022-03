Daniel Thioune stand am vergangenen Sonntag beim 3:0-Sieg von Fortuna Düsseldorf gegen den FC Ingolstadt noch an der Linie.

Fußball-Ticker Ex-HSV-Trainer Thioune an Corona erkrankt

Der Fußball-Ticker am Montag, den 7. März 2022:

Neuer vor Comeback bei Bayern München

Der FC Bayern München hat das Abschlusstraining für das Champions-League-Spiel gegen RB Salzburg mit Kapitän Manuel Neuer bestritten. Der Fußball-Nationaltorhüter hechtete am Montag auf dem Vereinsgelände mit vollem Einsatz nach den von Torwartcoach Toni Tapalovic geschossen Bällen. Damit zeichnet sich ein Comeback des 35-jährigen Neuer am Dienstag (21Uhr) nur vier Wochen nach einer Operation am rechten Knie ab. Allerdings waren lediglich die ersten 15 Minuten der Übungseinheit zugänglich für Medienvertreter.

Trainer Julian Nagelsmann hatte Neuer nach dem ersten Teamtraining am vergangenen Freitag noch nicht sofort wieder im Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen einsetzen wollen. Einen Kaltstart gegen Salzburg nannte er aber schon zu diesem Zeitpunkt „ein kleines Ziel“.

Beim 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel in Salzburg hatte Sven Ulreich im Bayern-Tor gestanden. Neuer spielte zuletzt am 5. Februar beim 3:2 in der Bundesliga gegen RB Leipzig. Nach dem Eingriff am Meniskus war zunächst von einer Pause von mehr als einem Monat ausgegangen worden. Neuers Reha und das Aufbautraining verliefen aber optimal.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ex-HSV-Profi regt Ukraine-Fond von Fußballern an

Der frühere HSV-Profi Erik Meijer hat für die Flüchtlinge aus der Ukraine einen Hilfsfonds durch die Fußball-Profis ins Spiel gebracht. Die Solidaritätsbekundungen im Fußball würden ihm gefallen. „Sie sind aber natürlich nur symbolisch. Wirklich helfen würde bei aller Machtlosigkeit, die wir derzeit verspüren, zumindest Geld für die Flüchtlinge und Hinterbliebenen der Opfer“, sagte der 53-jährige Niederländer in seiner Kolumne für den „Kicker“. „Wie wäre es also mit einem Hilfsfonds der Profis, die einen kleinen Teil ihres Gehalts im März spenden? Das täte ihnen nicht weh und den Menschen in der Ukraine gut.“

Der Sky-Experte findet es richtig, dass trotz der russischen Invasion in die Ukraine weiter gespielt wird und dass „sportpolitisch alle derzeit möglichen Maßnahmen ergriffen wurden. Das buchstäblich alles überschattende Thema ist und bleibt natürlich der Krieg von Putin gegen die Ukraine. Es sind schlimme Zeiten, und wir können nur hoffen, dass bald wieder Frieden herrscht.“

Schalke-Chef: Trennung von Gazprom alternativlos

Für den Schalker Vorstandsvorsitzenden Bernd Schröder war die Trennung vom russischen Hauptsponsor Gazprom im Zuge des Krieges unausweichlich. „Mir persönlich war klar: Das kann nicht weitergehen. Der Schaden für den Verein war zu groß geworden“, sagte Schröder im SZ-Interview.

Der Zweitligist hatte zunächst den Schriftzug von der Trikotbrust genommen und dann die finanziell schmerzhafte Trennung verkündet. „Konnte ich mir eine Situation vorstellen, dass in sechs oder acht Wochen wieder Gazprom auf der Brust stehen würde? Nein“, sagte Schröder. „Was hätte passieren müssen, um das wieder zu legitimieren? Wenn Herr Putin plötzlich zum Friedensengel mutiert wäre? Das war und ist wahrlich keine reale Aussicht.“

Inzwischen hat der Verein einen neuen Hauptsponsor gefunden: das aus Gelsenkirchen stammende Immobilien-Unternehmen Vivawest. „Es kann gut sein, dass wir die Lücke, die Gazprom hinterlassen hat, komplett füllen können“, sagte Schröder.

Saison-Aus für Dresden-Profi Herrmann

Für Mittelfeldspieler Luca Herrmann von Dynamo Dresden ist die Saison bereits im März beendet. Der 23-Jährige muss sich aufgrund anhaltender Beschwerden im linken Knie einer Operation unterziehen, teilte der Verein am Montag mit. Der Eingriff wird am Mittwoch vorgenommen. Herrmann hatte zehn Saisonspiele absolviert.

Ex-HSV-Trainer Thioune an Corona erkrankt

Bei Fortuna Düsseldorf hat es drei positive Corona-Schnelltests gegeben. Trainer Daniel Thioune, Stürmer Robert Bozenik und Athletiktrainer Andreas Gross haben sich nach ihren positiven Tests in Quarantäne begeben, teilte der Fußball-Zweitligist am Montag mit. Das Ergebnis von PCR-Tests stehe noch aus.

Die Fortuna hatte am Sonntag 3:0 gegen den FC Ingolstadt gewonnen. Seit der ehemalige HSV-Coach Thioune den Trainerposten im Februar übernommen hat, haben die Rheinländer in vier Spielen zehn Punkte geholt. In der Tabelle liegt Düsseldorf auf dem 13. Platz.