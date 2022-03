Prügelnde Ordner überschatten Stuttgart-Sieg

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 6. März 2022:

Chelsea-Trainer Tuchel kritisiert Fans für Abramowitsch-Sprechchöre

Die Rufe von Chelsea-Anhängern nach Roman Abramowitsch während der Solidaritätsbekundungen für die Ukraine haben Trainer Thomas Tuchel verärgert. „Das ist nicht der richtige Moment dafür“, sagte Tuchel. „Wenn wir Solidarität zeigen, dann sollten wir das alle gemeinsam tun“, fügte der Coach des Londoner Fußball-Erstligisten nach dem Vorfall hinzu.

In allen Premier-League-Stadien wurde am Wochenende vor dem Anpfiff der Ukraine gedacht und eine Minute lang applaudiert. Vor Chelseas Match in Burnley (4:0) störten mitgereiste Fans jedoch, indem sie im Stadion Turf Moor mehrfach lautstark den Namen des russischen Chelsea-Inhabers riefen. Burnley-Fans reagierten mit Buhrufen.

„Es ist nicht der Moment für andere Botschaften“, sagte Tuchel. „Es ist der Moment, um Respekt zu zeigen. Wir wollen das tun. Und als Verein ist es wichtig, dass unsere Fans bei dieser Minute Applaus mitmachen. Wir machen das für die Ukraine, und über die Situation dort gibt es keine zwei Meinungen. Wir sind in Gedanken bei ihnen, sie haben unsere Solidarität und wir sollten zusammenstehen.“

Der russische Milliardär Abramowitsch hatte vor kurzem angekündigt, den FC Chelsea nach fast 20 Jahren verkaufen zu wollen. Sein Schritt gilt als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und daher drohende Sanktionen für russische Oligarchen in Großbritannien. Unter Abramowitsch erlebte Chelsea die erfolgreichste Zeit seiner Vereinsgeschichte und gewann eine Vielzahl von Trophäen.

Nach Salut-Jubel: Freiburg-Trainer will mit Spielern sprechen

Trainer Christian Streich will nach dem Salut-Jubel von Torschütze Ermedin Demirovic und Lucas Höler beim 1:1 (0:1) am Sonnabend bei RB Leipzig noch einmal das Gespräch mit den Profis suchen.

Jubel, der für Gesprächsstoff sorgt: Ermedin Demirovic und Lucas Höler vom SC Freiburg salutieren

Die Szene nach dem Tor in der 38. Minute, als Demirovic in Richtung Eckfahne zu Höler lief und beide salutierten, habe Streich aber nicht direkt gesehen. „Natürlich denken sie nicht an das Militär, wenn sie so etwas machen“, sagte Streich nach der Partie während der Pressekonferenz auch vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine. „Aber ich muss es mir natürlich anschauen und dann sprechen wir darüber.“

DFL prüft Vertrag mit russischem Medienkonzern

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird zeitnah über ihren Vertrag mit dem russischen Medien-Unternehmen Match TV beraten. Nach SID-Informationen will der Ligaverband in den kommenden Tagen die Übertragung der Bundesliga-Partien vom Wochenende bei Match TV auswerten.

Die DFL hatte zuletzt angekündigt, zunächst auf eine außerordentliche Kündigung des Vertrags zu verzichten, damit die „Antikriegs-Aufrufe und Friedensappelle aus den deutschen Stadien auch weiter die russische Bevölkerung erreichen“.

Als Voraussetzung gab die DFL allerdings an, dass das zur Verfügung gestellte Basissignal unverändert gesendet wird – inklusive Ukraine-bezogener Botschaften von Liga, Spielern, Klubs und Fans.

Sollte das „TV-Basissignal wiederholt zensiert werden, würde dies eine außerordentliche Kündigung der DFL zur Folge haben“, hatte der Ligaverband betont. Genau dazu soll es nach Informationen der Bild am Sonntag gekommen sein.

PSG patzt vor Champions-League-Spiel

Ohne Superstar Kylian Mbappe ist Spitzenreiter Paris St. Germain im Spitzenspiel der Ligue 1 überraschend bei OGC Nizza gestolpert. Gegen den Tabellendritten verlor der französische Pokalsieger nach einer über weite Strecken uninspirierten Leistung durch einen späten Gegentreffer 0:1 (0:0). Mbappe fehlte vier Tage vor dem Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale bei Real Madrid aufgrund einer Gelbsperre.

Andy Delort gelang zwei Minuten vor Schluss der goldene Treffer für die mutig auftretenden Gastgeber. Besonders im zweiten Durchgang gelangen der gefürchteten PSG-Offensive um Lionel Messi und Neymar kaum nennenswerte Offensivaktionen. Mit 13 Punkten Vorsprung auf den neuen Tabellenzweiten Nizza liegt PSG aber klar auf Kurs Meistertitel.

Am Mittwoch reicht Paris in Madrid dank des 1:0-Siegs im Hinspiel ein Unentschieden, um das Viertelfinale zu erreichen.

Barcelona dementiert Haaland-Verhandlungen

er Präsident des FC Barcelona, Joan Laporta, hat Spekulationen über direkte Verhandlungen mit BVB-Stürmerstar Erling Haaland dementiert. „Wir bei Barça verhandeln nicht mit einem Spieler. Wenn wir verhandeln, dann mit Borussia Dortmund“, zitierte die Zeitung „Mundo Deportivo“ den Chef des spanischen Spitzenclubs.

Er reagierte damit auf Spekulationen in spanischen Medien, Trainer Xavi Hernández könnte bei einem möglichen Treffen mit Haaland vergangenen Dienstag in München über einen Wechsel des Norwegers zum FC Barcelona gesprochen haben. Laporta betonte, er wolle „nicht über Spieler reden, weil alles was ich sage die Preise in die Höhe treiben könnte“.

Medienberichten zufolge liegen Haaland und dessen Berater Mino Raiola auch Angebote von Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City und dem FC Bayern vor. Bestätigungen der Clubs für diese seit Wochen zirkulierenden Spekulationen gab es nicht. Der norwegische Nationalspieler ist zwar bis 2024 vertraglich an den BVB gebunden, könnte den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga aber aufgrund einer Ausstiegsklausel für angeblich 75 Millionen Euro schon in diesem Sommer verlassen.

Leverkusen kämpft um Verbleib von Top-Talent Wirtz

Der umworbene Jung-Nationalspieler Florian Wirtz wird nach Ansicht von Clubchef Fernando Carro noch länger bei Bayer Leverkusen bleiben. „Ich rechne nicht nur bis 2023, sondern mindestens bis 2024 mit Florian Wirtz. Wir versuchen, ihn so lange wie möglich zu halten. Aber ich gehe davon aus, dass er nicht vor 2024 gehen wird“, sagte Carro am Sonntag beim TV-Sender Bild. Der Vertrag des 18 Jahre alten Mittelfeldspielers bei Bayer läuft noch bis Ende Juni 2026.

Zuletzt war immer wieder über ein mögliches Interesse des FC Bayern an Wirtz spekuliert worden. Es habe aber „zu keiner Zeit“ ein Angebot der Münchner gegeben, sagte Bayer-Sportdirektor Simon Rolfes am Sonntag im TV-Sender Sky. Der Verein habe derzeit „überhaupt kein Interesse zu besprechen, wo er irgendwann mal hingehen könnte“, fügte Rolfes hinzu. Wirtz sei in Leverkusen „am richtigen Fleck“.

Bayer-Geschäftsführer Carro sieht Wirtz mit Blick auf seine Einsatzchancen bei der Heim-Europameisterschaft 2024 als Stammspieler in Leverkusen besser als in München aufgehoben. „Er weiß, dass er hier ein ganz, ganz wichtiger Spieler ist, der viel Spielzeit hat, der immer spielen kann, der sich wohlfühlt“, sagte Carro.

Prügelnde Ordner überschatten Stuttgart-Sieg

Borussia Mönchengladbach bezweifelt, ob das Vorgehen von Ordnern gegen Zuschauer im Fanblock der Gladbacher beim 2:3 am Sonnabend beim VfB Stuttgart angemessen war. Bei den handgreiflichen Auseinandersetzungen hatte es auch Verletzte gegeben.

Am Ende des Spiels #vfbbmg kam es zu einem absolut unverhältnismäßigen Gewalt-Einsatz der @VfB-Ordner. Wir stehen mit einem verletzten @borussia-Fan im Kontakt. Weitere Fans, die verletzt worden sind, sollen sich ihre Verletzungen bitte attestieren lassen und bei uns melden. pic.twitter.com/dCi4PflSGD — Fanhilfe Mönchengladbach (@FanhilfeMg) March 5, 2022

„Die Bilder, die uns bisher vorliegen, sprechen nicht für ein angemessenes Vorgehen des Ordnungsdienstes“, teilte der fünfmalige deutsche Meister via Twitter am Sonntag mit. „Da wird geprügelt, getreten, das ist rohe Gewalt und kein deeskalierendes Einschreiten. Das muss aufgearbeitet werden“, schrieben die Fohlen.

Beide Vereine stünden im Austausch, die Stuttgarter Polizei ermittele. „Wir warten auf eine lückenlose Aufklärung unserer Kollegen aus Stuttgart“, betonte die Borussia. Wie viele Personen Verletzungen davontrugen, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Auch die Schwaben meldeten sich zu Wort. „Der VfB Stuttgart distanziert sich von der Gewalt, die in einem im Netz verbreiteten Video zu sehen ist“, schrieben die Schwaben in einer Pressemitteilung. In dem Video ist zu sehen, wie Ordner auf Zuschauer einprügeln.

Laut VfB habe noch am Sonnabend das Sammeln von Bildmaterial und Zeugenaussagen sowohl von Fans als auch von Mitarbeitern des Ordnungsdienstes begonnen. Noch seien die Clubs dabei, sich ein „lückenloses Bild“ zu verschaffen.

Die Polizei wollte die Vorkommnisse nicht weiter kommentieren, es hieß lediglich: „Entsprechende Hinweise liegen bei der Stuttgarter Polizei bereits vor und werden geprüft.“