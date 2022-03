Super League: Juventus prescht vor, Uefa schlägt zurück

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 4. März 2022:

Neue Super-League-Pläne: Uefa attackiert Top-Clubs

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hat mit drastischen Worten auf erneute Gedankenspiele über eine europäische Super League reagiert. „Zuerst veröffentlichen sie ihren Unsinn mitten in einer Pandemie, jetzt lesen wir jeden Tag, dass sie eine andere Idee mitten in einem Krieg verfolgen“, sagte er mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine. „Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt.“ Juventus Turin, Real Madrid und der FC Barcelona planen einen zweiten Anlauf zur Gründung der Super League.

Juve-Boss Andrea Agnelli ging gar in die Offensive. „Der europäische Fußball ist in großen Schwierigkeiten und bedarf tiefgreifender Reformen“, sagte der Italiener und verwies auf die „nicht vorhandene Nachhaltigkeit der Branche.“ Die drei Clubs wollen nun vor dem Europäischen Gerichtshof gegen die Uefa klagen, da der Verband ihrer Ansicht nach ein Monopol auf die Organisation von europäischen Wettbewerben habe.

Juventus-Boss Andrea Agnelli will die Super League – mit aller Macht.

Paris kämpft um Mbappé – 150 Mio. in einem Jahr?

Paris St. Germain will weiter „alles“ für einen Verbleib von Superstar Kylian Mbappé tun. Wie der brasilianische Sportdirektor Leonardo der Sportzeitung „L'Equipe“ sagte, haben die Verantwortlichen im Transfergerangel mit Real Madrid noch nicht aufgegeben. Der Vertrag des Weltmeisters bei PSG läuft im Sommer aus.

„Solange es keine Unterschrift gibt, werden wir alles versuchen. Wir werden alles tun, um ihn zu halten“, sagte Leonardo. Spekulationen spanischer und französischer Medien zurück, wonach der Club Mbappe ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro sowie einen „Treuebonus“ von 100 Millionen Euro angeboten habe, wies er aber zurück: „Das ist nicht wahr, wir haben kein konkretes Angebot gemacht.“ Der Manager ist sich sicher, dass der finanzielle Aspekt eines neuen Vertrags für den französischen Nationalspieler „zweitrangig“ ist. „Das letzte, was wir in den Vertrag schreiben, ist die Summe“, sagte Leonardo.

Rassismus-Eklat gegen Juve-Star: Geldstrafe für Florenz

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz ist zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro wegen rassistischer Gesänge seiner Fans gegen den serbischen Juventus-Stürmer Dusan Vlahovic verurteilt worden. Vor Beginn und am Ende des Pokal-Spiels gegen Juventus Turin am Mittwoch hatten die Florenz-Fans Beleidigungen gegen Vlahovic skandiert.

Der Profi hatte im Januar die AC Florenz verlassen und war zu den Bianconeri gewechselt. Vlahovic, der für rund 70 Millionen Euro Ablöse von der Fiorentina zu Juve transferiert wurde, hatte am Mittwoch erstmals seit seinem Wechsel im Franchi-Stadion in Florenz ein Spiel bestritten.

Leipzig bangt um Abwehrstar

Leipzigs Trainer Domenico Tedesco hat sein Team vor den Standards des SC Freiburg gewarnt. „Da sind sie brandgefährlich, ich glaube aber, nicht nur bei Standards, sie machen schon sehr, sehr vieles richtig, deswegen sind sie zu recht dort, wo sie sind tabellarisch. Sie haben sich da etabliert, mittlerweile aus meiner Sicht eine extrem stabile Mannschaft.“

Vor dem Duell der punktgleichen Tabellennachbarn am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) muss der Coach nur um seinen Abwehr-Shootingstar Josko Gvardiol bangen, der angeschlagen beim DFB-Pokalspiel in Hannover ausgewechselt werden musste. „Er hat eine Prellung, die sehr schmerzhaft ist. Vielleicht kann er heute wieder trainieren“, sagte Tedesco und fügte an: „Wenn er schmerzfrei ist und keine Probleme mehr hat, dann wird er spielen.“ Der Rest sei laut Trainer „fit und an Bord“.