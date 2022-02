Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 20. Februar 2022:

Böller auf Ersatzspieler – Regionalliga-Topspiel abgebrochen

Nach einem Böllerwurf ist am Sonntag in der Regionalliga West das Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster abgebrochen werden. Beim Spielstand von 1:1 flogen kurz nach dem Ausgleichstreffer der Gäste in der 72. Minute Feuerwerkskörper aus der Essener Fankurve in Richtung Spielfeld, wo sich Münsters Auswechselspieler aufhielten.

„Marvin Thiel erleidet ein Knalltrauma und kann nicht mehr eingesetzt werden“, teilten die Münsteraner kurz darauf über den Nachrichtendienst Twitter mit. Der Schiedsrichter hatte die Begegnung zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen – und pfiff sie nach fast einer halben Stunde Unterbrechung nicht mehr an.

„Verletze Spieler auf unserer Seite lassen eine Fortsetzung unter regulären Bedingungen nicht zu“, teilten die Münsteraner mit. Zuvor hatte der Club geschrieben: „Wie dumm kann man sein??? Direkt hinter unseren Auswechselspielern geht ein Böller hoch … Skandalös ist das und hat in keinem Stadion der Welt etwas zu suchen! Schämt euch!“ Die Partien der beiden Traditionsvereine sind seit Jahren von Brisanz geprägt. Beim Hinspiel in Münster hatte es nach Spielende schwere Ausschreitungen gegeben.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Man City verurteilt Beleidigungen gegen Foden

Der englische Spitzenreiter Manchester City hat Belästigungen gegen City-Offensivspieler Phil Foden verurteilt. Nach Angaben eines „BBC“-Berichts sei der Verein „schockiert und entsetzt“ über Beschimpfungen gegen den 21-Jährigen und seine Familie beim Boxkampf zwischen Amir Khan und Kell Brook am Sonnabend.

City erklärte demnach, man habe Kenntnis von einem Video, das zeige, wie Foden und seine Familie belästigt und beschimpft werden. In den sozialen Medien war Filmmaterial aufgetaucht, das eine Konfrontation in der Manchester Arena zwischen Zuschauern und einer Gruppe zeige, zu der auch der englische Mittelfeldspieler gehören soll. Die Polizei teilte mit, dass sie bislang keinen Bericht über diesen Vorfall erhalten habe.

Holstein II sichert sich Platz eins der Nordstaffel

Holstein Kiel II ist Meister der Nordstaffel der Regionalliga Nord. Am letzten Spieltag kamen die Jungstörche am Sonntag gegen den direkten Konkurrenten Teutonia 05 Ottensen zu einem 3:0-Erfolg. Die Tore erzielten die beiden Profi-Leihgaben Nico Carrera und Ahmet Arslan (2). Vizemeister ist damit Weiche Flensburg.

Es sind aber noch nicht alle Entscheidungen gefallen, denn Sturm und Regen sorgten für drei Spielausfälle, allen voran die entscheidende Partie um die Teilnahme an der Meisterrunde zwischen dem VfB Lübeck und der SV Drochtersen/Assel. Sie wurde auf den 26. Februar (15.00 Uhr) verlegt. Nachgeholt werden auch die Spiele Eintracht Norderstedt gegen Heider SV und Weiche Flensburg gegen FC St. Pauli II.

Der HSV II konnte sich durch einen 2:1-Erfolg gegen Phönix Lübeck die Meisterrunde und damit früh den Klassenverbleib sichern. Maximilian Großer und Anssi Suhonen gelangen die Treffer für den HSV, der fünf spiele in Serie ohne Niederlage ist. Für Lübeck erzielte Sebastian Pingel den Anschlusstreffer. Die Partie war kurzfristig auf den Kunstrasenplatz am Volkspark verlegt worden.

Nach den Nachholspielen und dem Zusammenschluss mit dem Süden soll die Abstiegsrunde mit zwölf Teams am 5./6. März beginnen. Die Meisterrunde mit zehn Vereinen startet eine Woche später.

Leverkusen wochenlang ohne Torjäger Schick

Bayer Leverkusen muss in den kommenden Spielen auf Toptorjäger Patrik Schick verzichten. Der tschechische EM-Star, mit 20 Saisontoren zweitbester Schütze der Bundesliga nach Bayern-Star Robert Lewandowski, erlitt im Spiel am Freitag beim FSV Mainz 05 (2:3) einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Sonntag.

Nach Vereinsangaben wird der 26-jährige Schick „einige Wochen“ ausfallen. In Lucas Alario, der in Mainz nach Schicks Auswechslung traf, und dem bisher noch nicht einsatzbereiten Winter-Zugang Sardar Azmoun, der bald ins Training einsteigen soll, hat Bayer aber noch zwei echte Stürmer im Kader.

Ex-HSV-Trainer Thioune feiert mit Fortuna nächsten Sieg

Mit dem früheren HSV-Trainer Daniel Thioune bleibt Fortuna Düsseldorf in der Erfolgsspur und schaffte am Sonntag einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga. Eine Woche nach dem erfolgreichen Thioune-Debüt (2:1 gegen Schalke 04) folgte am Sonntag ein 3:1 (1:0) gegen Erzgebirge Aue.

Durch die Tore der früheren St.-Pauli-Stürmer Rouwen Hennings (5. und 90. Minute) und Daniel Ginczek (52./Foulelfmeter) verließ Düsseldorf den Abstiegs-Relegationsplatz. Für Aue dagegen wird der Klassenerhalt trotz den Tores von Prince Osei Owusu (77.) mit nur einem Punkt aus den vergangenen neun Partien zur Herkulesaufgabe.

Darmstadt verpasst Rückkehr an Tabellenspitze

Darmstadt 98 hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Die Lilien kamen gegen Hansa Rostock über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und blieben bereits im dritten Spiel nacheinander ohne Sieg. Dennoch schoben sich die Hessen auf den Relegationsplatz vor.

Tabellenspitze 2. Bundesliga:

1. Werder Bremen 23 / 44:31 / 42

2. HSV 23 / 42:21 / 41

3. Darmstadt 98 23 / 48:30 / 41

4. FC St. Pauli 23 / 45:34 / 41

5. FC Schalke 04 23 / 45:27 / 40

6. 1. FC Heidenheim 23 / 29:29 / 38

7. 1. FC Nürnberg 22 / 32:32 / 36

Nach den Rückschlagen gegen den HSV (0:5) und bei Hannover 96 (2:2) verspielte Darmstadt trotz Überlegenheit im eigenen Stadion eine Führung. Tobias Kempe (24.) traf bei der Rückkehr von Trainer Torsten Lieberknecht nach Corona-Infektion, Danylo Sikan (65.) erzielte den wichtigen Ausgleich für Hansa. Rostock steckt dennoch weiter tief im Abstiegskampf.

3. Liga: Havelse verliert Kellerduell gegen Würzburg

Der TSV Havelse hat das Kellerduell der 3. Liga verloren. Der Aufsteiger unterlag dem bisherigen Schlusslicht Würzburger Kickers am Sonntag mit 1:3 (0:1) und fiel dadurch selbst wieder auf den letzten Tabellenplatz zurück.

Christian Stohdiek brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nach dem 0:2 durch Robert Herrmann (73.) kamen die Havelser zwar nur zwei Minuten später durch Fynn Arkenberg noch einmal heran. Ein Foulelfmeter von Saliou Sané sorgte aber in der 84. Minute für die Entscheidung.

Saisonaus für Stuttgarts Silas

Bundesligist VfB Stuttgart muss in den entscheidenden Wochen im Abstiegskampf ohne Angreifer Silas Katompa Mvumpa auskommen. Wie die Schwaben am Sonntag mitteilen, erlitt der 23-Jährige im Spiel gegen den VfL Bochum (1:1) eine Schulterluxation und fällt für den Rest der Saison aus.

Silas, der nach einem Zweikampf in der Partie gegen Bochum bereits in der Anfangsphase ausgewechselt werden musste, sollte noch am Sonntag in der Sportklinik Stuttgart operiert werden. Nach Klubangaben beträgt die Ausfallzeit drei bis vier Monate.

„Das ist eine extrem bittere Nachricht für Silas und den VfB“, sagte Sportdirektor Sven Mislintat: „Silas war nach seinem Kreuzbandriss auf dem Weg zurück zu alter Stärke, die neuerliche Verletzung ist ein herber Rückschlag.“

Neuer meldet sich aus Reha

Nationalmannschaftskapitän Manuel Neuer ist zwei Wochen nach seiner Knie-OP in der Rehabilitation voll im Programm. „Mir geht es sehr gut. Alles läuft wie geplant – und ich mache gute Fortschritte“, sagte der Torhüter des deutschen Meisters FC Bayern München in einer Fan-Fragerunde auf Instagram. Der 35-Jährige hatte sich überraschend am Innenmeniskus des rechten Knies operieren lassen müssen.

„In der Reha trainiere ich normalerweise zweimal am Tag. Vor und nach den Einheiten habe ich noch Behandlungen bei den Physiotherapeuten. Wenn ich gesund und fit bin, trainiere ich dann aber nur noch einmal am Tag – auch in meiner Freizeit“, berichtete Neuer, der den Bayern wohl noch bis zu vier Wochen fehlen wird.

Viktoria Berlin trennt sich von Trainer Muzzicato

Drittligist Viktoria Berlin wird die letzten 13 Saisonspiele mit einem neuen Trainer bestreiten. Am Sonntag verkündete der Aufsteiger die Trennung von Benedetto Muzzicato. „Wir haben die letzten Wochen gemeinsam eingehend analysiert und in den vergangenen Tagen sehr offene Gespräche geführt. Nach den Spielen gegen Eintracht Braunschweig und Wehen Wiesbaden sind wir einvernehmlich zu dem Entschluss gekommen, dass die Mannschaft einen neuen Impuls benötigt, um an die erfolgreichen Auftritte in der Hinserie anknüpfen zu können“, sagte Viktoria-Geschäftsführer Peer Jaekel.

Der von zahlreichen Corona-Infektionen gebeutelte Aufsteiger ist seit fünf Spielen sieglos und konnte in der vergangenen Woche erstmals in diesem Jahr mit 15 Spielern das Mannschaftstraining durchführen. Am Mittwoch hatte Viktoria mit 0:6 gegen Braunschweig verloren, nach der 0:2 Niederlage am Samstag bei Wehen-Wiesbaden belegen die Berliner den 16. Tabellenplatz, einen Zähler vor den Abstiegsrängen.

Kläglicher Neymar-Elfmeter: PSG verliert in Nantes

Das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain hat nach dem Champions-League-Erfolg gegen Real Madrid in der heimischen Ligue 1 eine unerwartete Niederlage kassiert. Mit dem gefürchteten Sturmtrio Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar in der Startelf verlor der Tabellenführer am 25. Spieltag beim FC Nantes mit 1:3 (0:3).

Randal Kolo Muani (4.), Quentin Merlin (16.) und Ludovic Blas (45.+6/Handelfmeter) schockten die Hauptstädter, bei denen Nationalspieler Thilo Kehrer als rechter Verteidiger aufgeboten wurde. PSG, das in der Königsklasse am Dienstag die Madrilenen im Achtelfinal-Hinspiel 1:0 geschlagen hatte, vergab in einem Spiel mit offenem Visier zahlreiche hochkarätige Chancen.

Neymar (47.) verkürzte zwar kurz nach der Pause, die Chance zum 2:3 vergab der Brasilianer mit einem schwach geschossenen Elfmeter aber kläglich (59.). PSG erhöhte in der Folge den Druck weiter, unter anderem der eingewechselte Ex-Weltmeister Julian Draxler brachte weiteren Schwung.

Real siegt und baut Vorsprung aus

Nach der 0:1-Niederlage in der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat Real Madrid in der Liga für klare Verhältnisse gesorgt. Zu Hause siegte der Tabellenführer der höchsten spanischen Fußballklasse 3:0 (0:0) gegen den Tabellen-19. Deportivo Alavés. Die Madrilenen bauten ihr Polster an der Tabellenspitze vor dem herannahenden FC Sevilla aus.

Nach einer unspektakulären ersten Hälfte drehte das Team, das ohne den auf der Bank sitzenden deutschen Weltmeister Toni Kroos auskam, auf und kam durch Marco Asensio zum 1:0 (63. Spielminute). Vinicius Junior schoss nach schöner Kombination das zweite Tor (80.). Stürmer Karim Benzema besorgte dann kurz vor Spielende das 3:0.

Milan strauchelt bei Ribéry-Club

Der AC Mailand hat in der italienischen Fußball-Meisterschaft bei Schlusslicht US Salernitana um den früheren Bayern-Star Franck Ribery unerwartet gepatzt. Der Spitzenreiter der Serie A kam nach Führung über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus und könnte bereits am Sonntag vom Stadtrivalen und Titelverteidiger Inter Mailand in der Tabelle wieder überflügelt werden.

Junior Messias (6.) brachte die Rossoneri in Führung, doch Federico Bonazzoli (29.) und Milan Djuric (72.) drehten die Partie. Der frühere Frankfurter Ante Rebic (77.) rettete Milan zumindest einen Punkt. Ribery wurde nach 69 Minuten ausgewechselt.

Mourinho wütet und sieht Rot

Beim turbulenten 2:2 (0:2) der AS Rom gegen Hellas Verona sorgte Starcoach Jose Mourinho für die entscheidenden Momente. Der Portugiese wechselte nach Zwei-Tore-Rückstand zwei Teenager ein, die sich prompt mit Toren bedankten: Der 18-jährige Cristian Volpato war drei Minuten auf dem Platz, als er das 1:2 (65.) markierte, der 19-jährige Edoardo Bove schlug sechs Minuten nach seiner Einwechslung zu (84.).

Mourinho selbst wütete mehrfach lautstark am Spielfeldrand, in der Nachspielzeit wurde der Roma-Coach von Schiedsrichter Luca Pairetto schließlich auf die Tribüne geschickt. Die Giallorossi liegen nach dem dritten Unentschieden in Serie außerhalb der Europapokalplätze.