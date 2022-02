Play-off-Pläne: Hoeneß attackiert DFL-Präsidentin

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 15. Februar 2022:

Ex-HSVer Terodde will bei Schalke bleiben

Simon Terodde will auch nach dieser Saison beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 bleiben. „Klar ist man vertraglich abgesichert, aber über Inhalte spricht man nicht so gerne. Ich bin aber ganz positiv gestimmt, dass ich nächstes Jahr auch auf Schalke spiele“, sagte der Zweitliga-Rekordtorschütze im „Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga“ bei Sport1. Terodde (33) war im vergangenen Sommer ablösefrei vom Hamburger SV zum Revierclub gekommen und hatte einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres unterschrieben.

Neuer Corona-Ausbruch bei Hertha BSC

Sportdirektor Arne Friedrich und Mittelfeldspieler Suat Serdar vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Der 24-jährige Serdar befindet sich in häuslicher Isolation, teilten die Berliner am Dienstag mit. Bereits am Samstag hatte sich der 42-jährige Friedrich in Quarantäne begeben, wie der Verein am Dienstag bestätigte. Zuerst hatte die „Bild“ darüber berichtet. Friedrich weise leichte Erkältungssymptome auf. Dafür hat Marc Oliver Kempf seine Isolationszeit beendet und ist am Dienstag in das erste Mannschaftstraining der Woche zurückgekehrt.

Play-off-Pläne: Hoeneß attackiert DFL-Chefin

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Meister Bayern München hält Play-offs in der Fußball-Bundesliga für eine „Witz-Idee“. Im Gegensatz zum Münchner Vorstandschef Oliver Kahn, der sich durchaus interessiert gezeigt hatte, finde er derartige Gedankenspiele „lächerlich“, sagte Hoeneß am Montagabend in einer Talkrunde bei ServusTV.

„In der Bundesliga soll der Meister werden, der nach 34 Spieltagen der Beste ist und der durch dick und dünn gegangen ist mit seinem Team“, betonte der langjährige Bayern-Spieler und -Funktionär: „Das ist doch nur ein Gesetz gegen Bayern München. Das hat doch nichts mit Spannung zu tun.“

Hoeneß attackierte in diesem Zusammenhang Donata Hopfen, neue Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL). Hopfen hatte die Diskussion in einem Interview angestoßen. „Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt Tag und Nacht darüber nach, wie man die Dominanz des FC Bayern brechen kann“, behauptete Hoeneß (70). „Und da kommen sie auf diese Idee. In keiner großen Liga der Welt gibt es Play-offs, nicht in England, nicht in Spanien, nicht in Italien, nicht in Frankreich.“

Play-offs nach einer Liga-Hauptrunde könnten womöglich ein Mittel sein, die lähmende Dominanz des Abonnementmeisters zu beenden. Der FC Bayern ist in der Bundesliga auf dem Weg zu seinem zehnten Titel in Folge