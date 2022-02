HSV-Rivale verlängert mit Geschäftsführer Baumann

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 13. Februar 2022:

Trotz Krise: Rückendeckung für VfB-Trainer

Trainer Pellegrino Matarazzo ist beim VfB Stuttgart nach Ansicht von Sportdirektor Sven Mislintat weiter Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Das sagte Mislintat im Anschluss an die 2:4-Niederlage des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen am Samstagabend im „Sportstudio“ des ZDF. Aus den letzten sieben Spielen holte der VfB nur einen einzigen Punkt. „Er erreicht die Mannschaft, das sieht man hundertprozentig. Deswegen gibt es da nichts zu diskutieren“, sagte Mislintat. Es gebe auch keinerlei Anzeichen, dass Matarazzo selbst den Glauben an seine Fähigkeiten verliere. „Der hat volle Energie, 24/7 wie immer - keine Anzeichen“, betonte Mislintat.

Stuttgart steht in der Bundesliga-Tabelle nach 22 Spieltagen auf dem vorletzten Platz. Auf Rang 16 fehlen vier Punkte.

Nach Weltpokalfinale: Ein Toter in Sao Paulo

Ein Fan ist bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Umgebung des Stadions von Palmeiras São Paulo nach dem Finale der Club-Weltmeisterschaft gegen den FC Chelsea in Abu Dhabi ums Leben gekommen. Das Opfer sei infolge eines Schusses gestorben, sagte der Polizeibeamte Cesar Saad bei einer Pressekonferenz am Samstag (Ortszeit). Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen. Es gebe vermutlich aufgrund anderer Auseinandersetzungen weitere verletzte Palmeiras-Fans.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Rund 20 000 Anhänger des Copa-Libertadores-Gewinners hatten nach Angaben der Polizei die Straßen rund um den Allianz Parque in der brasilianischen Metropole São Paulo gefüllt, um ihre Mannschaft anzufeuern. Champions-League-Sieger Chelsea gewann mit 2:1 nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer erzielte wie schon im Champions-League-Finale der deutsche Nationalspieler Kai Havertz, der einen Elfmeter verwandelte

Manchester lacht und jammert in der Premier League

r Manchester City marschiert weiter unaufhaltsam dem nächsten Titel in der Premier League entgegen. Beim Abstiegskandidaten Norwich City siegten die Citizens mit Nationalspieler Ilkay Gündogan in der Anfangsformation mit 4:0 (1:0) und sind seit 15 Spielen ungeschlagen.

Dreierpacker Raheem Sterling (31./70./90.+1) und Phil Foden (48.) schossen die Tore. Sterling war vor seinem dritten Tor mit einem Foulelfmeter zunächst gescheitert, war aber im Nachschuss erfolgreich.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola führt die Tabelle mit 63 Punkte souverän vor dem FC Liverpool von Coach Jürgen Klopp an. Die Reds haben schon zwölf Punkte Rückstand, aber noch zwei Spiele weniger ausgetragen. Am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) gastiert Liverpool beim FC Burnley.

Teammanager Ralf Rangnick hat mit dem englischen Rekordmeister Manchester United den derweil nächsten Dämpfer erlitten. Im Duell der ehemaligen Bundesliga-Trainer mit Ralph Hasenhüttl kam das Rangnick-Team gegen den FC Southampton nur zu einem 1:1 (1:0) und liegt im Kampf um die Champions-League-Ränge mit 40 Punkten zunächst auf Rang fünf.

Der Ex-Dortmunder Jadon Sancho (21.) brachte die Red Devils zunächst auf Siegkurs. Doch kurz nach der Pause gelang Che Adams (48.) der Ausgleich für die Gäste, die mit 29 Zählern im Mittelfeld der Tabelle liegen.

Schiedsrichter Zwayer feiert Comeback bei Zweitliga-Spiel

Nach wochenlanger Pause gibt Schiedsrichter Felix Zwayer beim Zweitligaspiel Hannover 96 gegen Darmstadt 98 an diesem Sonntag (13.30 Uhr) sein Comeback. Für den 40 Jahre alten Fifa-Referee ist es der erste Einsatz seit seiner umstrittenen Leitung des Bundesliga-Spitzenspiels zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (2:3) Anfang Dezember, nach der Zwayer heftig kritisiert worden war und laut eigenen Angaben sogar Morddrohungen erhalten hatte. Zwayer hatte aus diesem Grund auch ein Karriereende erwogen, entschied sich in dieser Woche aber zum Weitermachen.

Werder Bremen verlängert mit umstrittenen Geschäftsführer

Werder Bremen hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sport-Geschäftsführer Frank Baumann um zwei Jahre bis 2024 verlängert. Dies gaben die Hanseaten am Sonntag bekannt und beendeten damit eine seit Monaten anhaltende Hängepartie.

„Wir haben uns einstimmig und mit voller Überzeugung für Frank Baumann entschieden. Frank zeichnet sich auch dadurch aus, dass er das Wohl von Werder immer über eigene Interessen und Befindlichkeiten stellt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende Marco Fuchs.

Die aktuelle Entwicklung, so Fuchs weiter, sei bei der Entscheidung des Kontrollgremiums nicht entscheidend gewesen: „Die sportlichen Erfolge der letzten Wochen haben nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Für uns stehen nicht kurzfristige Ergebnisse im Fokus, sondern die Schaffung nachhaltiger Strukturen.“

Nach einem mittelmäßigen Start sind die Norddeutschen seit der Verpflichtung des neuen Coach Ole Werner sportlich wieder in der Spur. Mit dem 33-Jährigen auf der Trainerbank wurden alle sieben Zweitligaspiele gewonnen, mittlerweile stehen die Grün-Weißen auf einem Aufstiegsplatz.

Baumann, langjähriger Werder-Kapitän und seit 2016 als Geschäftsführer in der Verantwortung, äußerte sich mit Blick auf seine weitere Tätigkeit am Osterdeich optimistisch: „Ich schätze das mir entgegengebrachte Vertrauen und freue mich auf eine weiterhin konstruktive und kritische Begleitung durch den Aufsichtsrat.“