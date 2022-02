SC Victoria bestätigt Aus von Trainer Marius Ebbers

Hamburg. Am Mittwochvormittag wurde das offiziell, was bereits in den vergangenen Tagen spekuliert wurde. Marius Ebbers (44) ist nicht mehr Trainer beim Oberligaclub SC Victoria. Nach seinem Karriereende als Spieler wechselte der ehemalige Stürmer des FC St. Pauli 2017 in den Trainerstab. Zunächst als Assistent von Jean-Pierre Richter und Fabian Boll, ehe er im Sommer 2019 zum Cheftrainer befördert wurde. Gemeinsam mit Martin Spreitz, der vorher die U19 von "Vicky" gecoacht hatte, bildete Ebbers eine Doppelspitze.

Die schwierige sportliche Situation hat die Führung von Victoria dazu bewogen, einen Wechsel auf der Trainerbank zu vollziehen. Derzeit rangiert der erfolgsverwöhnte Traditionsverein lediglich auf Rang vier in der Oberliga. "Nach detaillierter Analyse der aktuellen sportlichen Situation wurde im gegenseitigen Einvernehmen entschieden, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam nicht fortzuführen und per sofort zu beenden. Wir möchten uns bei dem Trainerteam für ihr Engagement und Einsatz bedanken. Wir wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute", ließ Liga-Manager Nico Sorgenfrey (40) per Pressemitteilung verlauten.

SC Victoria findet schnellen Ersatz für Ebbers

Neben dem Aus für das Duo Ebbers/Spreitz verkündete der SC Victoria auch gleich die Nachfolgeregelung. Ab sofort wird Sören Titze, ehemaliger Coach vom FC Teutonia 05 die Geschicke beim Oberligaclub leiten. "Mit Sören haben wir einen jungen, hungrigen, strukturierten und kompetenten Trainer verpflichten können. Ich kenne seine Arbeitsweise aus unserer gemeinsamen Zeit beim FC Teutonia 05 genau und bin voller Vorfreude, ihm beim Arbeiten mit der Mannschaft zuzusehen. Er ist für uns die Ideallösung", sagte Sorgenfrey, der den neuen Trainer mit einem Vertrag bis zum 30. Juni 2024 ausgestattet hat.