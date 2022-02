Roger Schmidt trainiert bei der PSV Eindhoven Ex-Nationalspieler Mario Götze. Im Sommer will der ehemalige Bundesliga-Trainer eine neue berufliche Herausforderung angehen.

Fußball-Ticker Ehemaliger Bundesliga-Trainer hört in Eindhoven auf

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 3. Februar 2022:

DFL-Chefin warnt vor Milliarden-Verluste durch Corona

DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat erneut vor den wirtschaftlichen Folgen für die Bundesliga durch die Corona-Einschränkungen gewarnt. „Angesichts der Kapazitätsbeschränkungen könnten die Verluste nach der laufenden Saison bis zu 1,3 Milliarden Euro in drei Spielzeiten betragen“, schrieb die 45-Jährige in einem Handelsblatt-Beitrag. Im Vergleich zur letzten Saison vor der Pandemie hätten die beiden vergangenen Spielzeiten „fast 800 Millionen Euro an Ticket- und Cateringerlösen gekostet“.

Hopfen befürchtet daher Nachteile für den deutschen Profifußball im internationalen Vergleich. In anderen europäischen Topligen seien die Stadien gut gefüllt, schrieb die Chefin der Deutschen Fußball Liga (DFL): „In der Bundesliga hingegen waren aufgrund der politischen Verordnungen zuletzt nur wenige bis gar keine Fans erlaubt.“ In Zeiten deutlich vollerer Stadien in England, Frankreich, Italien und Spanien habe dies „massive Auswirkungen“ auf den internationalen Wettbewerb.

Die Entscheidung der Landesregierungen, künftig wieder 10.000 Fans bei einer maximalen Auslastung von 50 Prozent zuzulassen, begrüßte Hopfen. Die Zulassung von 10.000 Fans sei „angesichts der aktuellen Inzidenz-Lage erfreulich, aber sicherlich erst ein Anfang auf dem Weg in die Normalität“, schrieb die DFL-Chefin.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sie erwarte „weiterhin Lösungen, die verständlich, praktikabel und nach vorn gerichtet sind - und eine Perspektive, nicht mit einer fixen Obergrenze, sondern beispielsweise mit einem Stufenplan“.

Taskforce Profifußball: Fans mit Veränderungen bedingt zufrieden

Die Anhänger der Proficlubs sehen die im Zuge der „Taskforce Zukunft Profifußball“ durchgeführten Reformen im deutschen Fußball kritisch. „Ein Anfang, aber kein großer Wurf“, schrieb das Fan-Netzwerk „Zukunft Profifußball“ am ersten Jahrestag der Veröffentlichung des Ergebnisberichts des interdisziplinären Gremiums: „Ein Jahr nach Abschluss der DFL-Taskforce können wir erste Erfolge feiern. Wir haben einiges erreicht. Aber es ist noch ein weiter Weg hin zu einem nachhaltigen und zeitgemäßen Profifußball.“

Die Vertreter der bundesweit über 50 Fanbündnisse fordern die Deutsche Fußball Liga und die 36 Proficlubs auf, „ihre Arbeit an Reformen deutlich zu intensivieren und transparent zu machen.“

Die Umsetzung vieler der 17 Handlungsempfehlungen lasse noch „auf sich warten“, hieß es weiter: „Nach wie vor sehen wir bei vielen weiteren Themen dringenden Reformbedarf.“

Es gehe angesichts der zunehmenden Entfremdung der Fans, „um nicht weniger als die gesamte Zukunft des Profifußballs“. Als erste wichtige Erfolge wertete das Netzwerk die Aufnahme von Voraussetzungen für den Club-Fan-Dialog sowie von Nachhaltigkeitskriterien in die Lizenzierungsordnung. Doch in vielen Bereichen habe es noch „keine Bewegung“ gegeben.

Insbesondere die zu Lasten der sportlichen Integrität gehende ökonomische Ungleichheit werde nicht ausreichend angegangen, bemängeln die Anhänger. Dazu gebe es in den Bereichen Geschlechtergerechtigkeit und Diversität, Ausarbeitung eines Menschenrechtskonzepts sowie Stärkung des Frauenfußballs noch Nachholbedarf.

Ehemaliger Bundesliga-Trainer hört in Eindhoven auf

Trainer Roger Schmidt wird den niederländischen Fußball-Ehrendivisionär PSV Eindhoven am Saisonende verlassen. Das gab der Werksclub am Donnerstag auf seiner Homepage bekannt. Der 54-Jährige, einst Bundesliga-Coach bei Bayer Leverkusen, wird seinen Vertrag bei der PSV nicht verlängern. Schmidt war laut Medienberichten zuletzt ab Sommer mit Erstligist Hertha BSC in Verbindung gebracht worden. Der Hauptstadtclub wird zurzeit von Tayfun Korkut betreut.

„Wir haben in den vergangenen Wochen gute Gespräche geführt, wir wollten mit Roger weitermachen. Aber er hat für sich entschieden, am Saisonende bei uns aufzuhören“, sagte Club-Direktor John de Jong: „Wir bedauern das, aber das ändert nichts an unserer Zielsetzung, möglichste viele Titel in dieser Saison einzuheimsen.“

Einer der Stars bei der PSV ist WM-Held Mario Götze. Die PSV-Bosse kämpften laut Sport1 bis zuletzt um ihren Erfolgscoach und unterbreiteten ihm ein gutes Angebot zur Vertragsverlängerung um zwei weitere Jahre. Doch Schmidt lehnte ab und wollte sich im Laufe des Tages noch selbst zu seinem Abschied in Eindhoven äußern.