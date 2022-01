Wolfsburg-Torjäger Weghorst wechselt in die Premier League

Hamburg. Deadline-Day im deutschen Fußball: An diesem Montag, den 31. Januar endet die Transferfrist. Bis 18 Uhr bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, eine Verpflichtung zu tätigen. Der Fußball-Ticker hält Sie auf dem Laufenden.

Zakaria-Wechsel zu Juventus vor dem Abschluss

Denis Zakaria steht vor einem Wechsel vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Wie auf Videos in italienischen Medien am Montag zu sehen war, fuhr der Mittelfeldspieler morgens am medizinischen Zentrum der „Vecchia Signora“ (Alte Dame) vor. Der 25 Jahre alte Schweizer hatte seinen Abgang für den Sommer bereits angekündigt. Da er dann jedoch ablösefrei gehen würde, ist Gladbach jetzt schon an einem Verkauf interessiert.

Gladbachs Vizepräsident Rainer Bonhof hatte am Sonntag im Sport1-„Doppelpass“ erklärt, ein Angebot von Juve für Zakaria läge noch nicht vor. „Ich glaube, da ist ein Wunsch“, hatte er gesagt. Man habe aber „im Prinzip nichts in der Hand“.

Zakaria dürfte sich nach Medienberichten bis zum 30. Juni 2026 an die Bianconeri binden. Sein Wechsel in die Serie A könnte laut Sky Sport Italia fünf Millionen Euro als Fixanteil und drei Millionen Euro als Bonus in die Gladbacher Kassen spülen.

Perfekt: Weghorst wechselt zu englischem Abstiegskandidaten

Der Wechsel von Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zum englischen Premier-League-Club FC Burnley ist perfekt. Beide Clubs bestätigten den Transfer am Montagmittag wenige Stunden vor dem Ende der Wechselfrist.

„Der Abschied fällt mir nicht leicht. Meine Familie und ich hatten eine schöne und auch sehr wichtige Zeit hier“, sagte der 29 Jahre alte Niederländer. „Aber es ist auch ein Traum von mir, in der Premier League zu spielen. Diesen kann ich mir jetzt erfüllen und noch einmal eine neue Herausforderung annehmen.“ Burnley ist mit nur einem Sieg und zwölf Punkten aus 18 Spielen Tabellenletzter.

Die Ablösesumme für den zweitbesten Torjäger der Wolfsburger Bundesliga-Geschichte beträgt nach Medienberichten rund 14 Millionen Euro. Weghorst kam 2018 von AZ Alkmaar zum VfL und erzielte in 118 Bundesliga-Spielen 59 Tore. Als Ersatz für den Stürmer haben die Wolfsburger bereits Max Kruse von Ligakonkurrent Union Berlin und den Dänen Jonas Wind vom FC Kopenhagen verpflichtet.

Nach EM-Drama: Eriksen kehrt in die Premier League zurück

Christian Eriksen erlitt bei der EM 2021 einen Herzstillstand. Jetzt hat er einen neuen Verein in der Premier League gefunden.

Foto: Tim Goode / dpa

Der dänische Nationalspieler Christian Eriksen ist mehr als ein halbes Jahr nach seinem dramatischen Zusammenbruch bei der EM zurück im Geschäft – und spielt wieder in der Premier League. Wie erwartet heuerte der 29-Jährige beim englischen Aufsteiger FC Brentford an. Das gab der Club aus London am Montag bekannt.

Demnach hat der zuletzt vertragslose Eriksen nach bestandenem Medizincheck zunächst einen Vertrag bis zum kommenden Sommer unterschrieben. Über eine Option auf ein weiteres Jahr, wie zuvor in britischen Medien berichtet, wurde zunächst nichts bekannt.

Eriksen war bei der Europameisterschaft im vergangenen Juni während des Gruppenspiels gegen Finnland wegen eines Herzstillstands zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Anschließend war ihm ein Defibrillator eingesetzt worden.

Sein Vertrag bei Inter Mailand war aufgelöst worden, weil er in der italienischen Serie A mit Defibrillator nicht spielen darf. Von 2013 bis 2020 hatte Eriksen in England für Tottenham Hotspur gespielt. Für die Spurs absolvierte er mehr als 300 Spiele.

Springer und Ex-DFL-Boss Seifert entwickeln Streaming-Dienst

Der Medienkonzern Axel Springer und Ex-DFL-Geschäftsführer Christian Seifert entwickeln gemeinsam eine Streaming-Plattform für Ligenwettbewerbe und herausragende Einzelsportevents abseits des Fußballs. Der Start der Plattform sei für Herbst 2023 geplant, teilte das Medienhaus am Montag in Berlin mit. Sie soll auf den deutschen Markt zugeschnitten sein.

Ziel des gemeinsamen Unternehmens sei es, für Millionen von deutschen Sportfans, die sich für Ligen und Sportarten jenseits des Fußballs begeistern, eine neue mediale Heimat zu schaffen.

Stuttgart verpflichtet Sturmtalent Tomás

Bundesligist VfB Stuttgart hat Tiago Tomás verpflichtet. Der portugiesische U-21-Nationalspieler kommt von Sporting Lissabon. Für den 19 Jahre alten Stürmer wurde zunächst eine Leihe bis zum 30. Juni 2023 vereinbart, anschließend besitzt der VfB eine Kaufoption. „Er bringt viele Eigenschaften mit, die unser Spiel im Offensivbereich variabler machen“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Montag in einer Vereinsmitteilung.

Am Sonnabend war Tomás noch für Sporting im Einsatz und gewann mit seinem bisherigen Team den portugiesischen Ligapokal gegen den Stadtrivalen Benfica. In der vergangenen Saison holte Tomás mit Sporting den Meistertitel, auch in der Champions League kam er schon zum Einsatz.

Schweinsteiger lässt Zukunft als ARD-Experte offen

Rio-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat seine berufliche Zukunft nach der Weltmeisterschaft in Katar offen gelassen. „Ich weiß nicht, ob ich bei der ARD weitermache. Mir macht dieser Job sehr viel Spaß, ich bin nahe dran am Fußball. Diese Aufgabe ist eine Herausforderung, meine erste Station in dieser Rolle. Was nach der WM kommt, wird man sehen“, sagte der 37-Jährige dem „Kicker“. Schweinsteiger arbeitet seit Januar 2020 als ARD-Experte. Sein Vertrag läuft nach der WM aus.

Schweinsteiger kann sich mittelfristig einen Job bei einem Club durchaus vorstellen. „Ich sehe mich nahe am Fußball, nahe an den Spielern. Genaue Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht“, sagte der frühere Bayern-Profi: „Irgendwann will ich wieder ganz nah an einer Mannschaft sein.“ Allerdings sehe er sich „nicht am Spielfeldrand“ als Trainer: „Da bist du 365 Tage gefordert.“

WM-Qualifikation: Kanada gewinnt Topspiel gegen USA

Kanada hat in der WM-Qualifikation das Ticket für Katar weiter fest im Visier. Im CONCACAF-Spitzenspiel gewann der Tabellenführer auch ohne Alphonso Davies von Bayern München gegen den Zweiten USA mit 2:0 (1:0) und hat nun 22 Punkte auf dem Konto. Die USA liegen mit 18 Zählern auf Rang zwei vor den nun punktgleichen Mexikanern, die am Sonntag gegen Costa Rica 0:0 spielten.

„Wir entwickeln uns zu einem Fußballland“, sagte der kanadische Nationaltrainer John Herdman. Mit dem Erfolg tankte Kanada viel Selbstvertrauen auf dem Weg zur ersten WM-Teilnahme seit 1986, vier Spiele stehen für den Spitzenreiter noch aus. Davies fehlte wegen einer Herzmuskelentzündung.

Bei Minusgraden in Hamilton (Bundesstaat Ontario) traf Besiktas-Stürmer Cyle Larin (7.) früh für die Gastgeber. Für Larin war es das 23. Tor im 47. Länderspiel, der 26-Jährige avancierte damit zum Rekordtorschützen der kanadischen Auswahl. Sam Adekugbe (90.+5) erhöhte kurz vor Schluss.

Volland mit Monaco im Pokal erfolgreich

Die AS Monaco um den deutschen Nationalspieler Kevin Volland steht im Viertelfinale des französischen Pokals – musste trotz eines eines zwischenzeitigen 3:0-Vorsprungs aber auch eine Weile bangen. Beim RC Lens sah nach einer halben Stunde alles nach einem sicheren Sieg der Monegassen aus, nachdem Wissam Ben Yedder (18. Minute), Jean Lucas (27.) und Sofiane Diop (29.) getroffen hatten.

Unmittelbar vor der Pause gelang Wesley Said aber der Anschlusstreffer, ehe Arnaud Kalimuendo (53.) weiter verkürzte. Kurz danach wurde Volland ausgewechselt und sah von der Ersatzbank, wie Ben Yedder erst in der 88. Minute für die Entscheidung und den 4:2-Endstand sorgte.

Afrika-Cup: Senegal erreicht Halbfinale

Der Senegal hat beim Afrika-Cup in Kamerun das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft um Liverpool-Star Sadio Mané schlug mit Bayerns Abwehrspieler Bouna Sarr in der Startelf Äquatorialguinea mit 3:1 (1:0). Famara Diedhiou sorgte in der 28. Minute für die Führung, nach der Pause glich Yannick Buyla für Äquatorialguinea aus. Die jeweils eingewechselten Cheikhou Kouyaté (68.) und Ismaila Sarr (79.) machten den Sieg dann perfekt.

Im Halbfinale trifft Senegal am Donnerstag nun auf Tunesien-Besieger Burkina Faso.

Nach tödlicher Massenpanik: Stade d'Olembé öffnet wieder

Nach der Tragödie mit acht Toten und 38 Verletzten ist das Stade d'Olembé in Kameruns Hauptstadt Jaunde beim Afrika Cup vom Kontinentalverband CAF wieder freigegeben worden. Damit kann ein Halbfinale am Donnerstag sowie das Endspiel am Sonntag wieder in dem Stadion ausgetragen werden, das für 300 Millionen Dollar extra für das Turnier gebaut worden war.

Am vergangenen Montag war es vor dem Achtelfinale zwischen Kamerun und den Komoren (2:1) zu der verheerenden Massenpanik gekommen. In einem Bericht seien die Umstände für diese Tragödie aufgearbeitet worden, teilte die CAF mit. Der Bericht habe außerdem die Empfehlungen gegeben um sicherzustellen, dass sich eine Tragödie dieser Art niemals wiederhole.

Die Regierung hatte am Freitag als Ursache viele Fans ohne Tickets verantwortlich gemacht. Diese seien spät zum Stadion gekommen, um Ticket- und Corona-Kontrollen zu entgehen. Es gab aber auch anderslautende Berichte, die schwere Vorwürfe gegen die Sicherheitskräfte erhoben.