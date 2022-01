Niederlande trauern um einen ihrer größten Spieler

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 26. Januar 2022:

Streich duzen? Schade: „Ich mache es nicht“

Bundesliga-Profi Kevin Schade verzichtet freiwillig darauf, seinen Trainer Christian Streich beim SC Freiburg zu duzen. Auf die Frage, ob er das dürfe, sagte der 20-Jährige der „Sport Bild“: „Ich glaube ja, aber ich mache es nicht. Keiner macht das meines Wissens in der Mannschaft. Er ist eine große Respektsperson, vor allem für mich, da ich ja noch nicht so lange oben bin.“

Der U21-Nationalspieler ist einer der Senkrechtstarter der Saison und kommt beim SC Freiburg bislang auf drei Tore in 17 Bundesliga-Spielen. Dazu kommt für den Stürmer, der seinen Vertrag beim derzeitigen Tabellenfünften der Bundesliga im November bis 2026 verlängert hat, ein Treffer im DFB-Pokal.

Martial auf Leihbasis zum FC Sevilla

Der Franzose Anthony Martial spielt bis zum Ende der Saison für den spanischen Erstligisten FC Sevilla. Die Andalusier einigten sich mit dem von Ralf Rangnick trainierten englischen Rekordmeister Manchester United auf ein Leihgeschäft für die kommenden Monate, wie der Club bekanntgab. Der 26 Jahre alte Martial kam unter Rangnick zuletzt kaum noch zum Einsatz. Der Offensivspieler, der 2015 zu Manchester gewechselt war, schrieb bei Twitter. „Ein neues Kapitel.“

EM: Voss-Tecklenburg für größere Kader

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat aufgrund der Risiken der Corona-Pandemie eine Aufstockung der Kader bei der EM-Endrunde in England (6. bis 31. Juli) angeregt. „Wir könnten Infektionen haben, obwohl wir uns gut verhalten und bestmöglich impfen lassen. Deshalb plädiere ich für eine Vergrößerung der Kader, also dass wir statt wie bisher 23 Spielerinnen vielleicht 25 oder 26 nominieren dürfen“, sagte Voss-Tecklenburg im Interview mit der Sport Bild: „So könnten kurzfristige Ausfälle aufgefangen werden.“

Man sehe bei der Handball-EM, wie kurzfristig sich Lagen dramatisch ändern könnten. Man beobachte die Entwicklung genau. Angst vor einer Absage habe sie aber keine, „vor allem, weil wir eine Freiluft-Sportart betreiben“.

Bei der EM-Endrunde trifft der achtmalige Turniersieger Deutschland in Gruppe B auf den Vize-Europameister Dänemark, Spanien und Finnland.

Niederlande trauern um Feyenoord-Ikone Jansen

Die Niederlande trauern um einen ihrer großen Fußballer: Der zweimalige Vizeweltmeister Wim Jansen ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen einer Alzheimererkrankung gestorben, das gab sein langjähriger Klub Feyenoord Rotterdam am Dienstag bekannt.

Mittelfeldspieler Jansen hatte mit Oranje bei den Weltmeisterschaften 1974 und 1978 jeweils das Finale erreicht. 1974 in München holte Deutschland den Titel (2:1), Jansens Grätsche gegen Bernd Hölzenbein führte zum Foulelfmeter, der den deutschen Ausgleich brachte. Vier Jahre später verloren die Niederlande in Buenos Aires gegen Argentinien (1:3 n.V.), auch in diesem Endspiel stand Jansen von Beginn an auf dem Feld.

Insgesamt 65 Spiele bestritt er für die Elftal. Für Feyenoord lief Jansen von 1965 bis 1980 auf, gewann 1970 den Europapokal der Landesmeister und dreimal die niederländische Meisterschaft. Ab 1980 spielte er in den USA noch für die Washington Diplomats und auch für Rotterdams Erzrivalen Ajax Amsterdam. 1982 holte Jansen mit Ajax noch einmal die niederländische Meisterschaft. Anschließend begann er eine Karriere als Trainer, die ihn unter anderem nach Saudi-Arabien und Japan führen sollte.

Mehrheit lehnt Lockerungen für mehr Fans ab

Eine Mehrheit der Deutschen lehnt eine verstärkte Zulassung von Zuschauern in der Fußball-Bundesliga einer Umfrage zufolge ab. 57 Prozent der Befragten befürworteten bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts YouGov, dass es laut den Beschlüssen von Bundesregierung und Länderchefs vorerst keine bundesweite Teil-Öffnung der Stadien für Fans geben wird. 29 Prozent der Bundesbürger lehnen diese Regelung dagegen ab und würden sich wieder mehr Zuschauer bei Bundesliga-Spielen wünschen.

Bund und Länder hatten bei ihren Beratungen am Montag Lockerungen von Corona-Auflagen ausgeschlossen, die Maßnahmen aber auch nicht verschärft. Damit bleibt es in den großen Profiligen weitgehend bei Geisterspielen. Die Staats- und Senatskanzleien sollen aber bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren.

In einigen Bundesländern gibt es bereits Lockerungen auch für den Fußball. Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg hatte am vergangenen Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13.385 Zuschauern gespielt. Das ließ die Verordnung in Sachsen-Anhalt zu, wonach die Stadien bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen.

Bayern beschloss am Dienstag das Ende der Geisterspiele. In der Fußball-Bundesliga und im anderen Profisport sind nun bis zu 10.000 Zuschauer zugelassen. Es dürfen aber maximal 25 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, die Fans müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein (oder geboostert) sowie eine FFP2-Maske tragen. Dazu gilt ein Alkoholverbot.

Musiala will größere Rolle beim DFB spielen

Bayern-Profi Jamal Musiala hat große Ambitionen in der deutschen Nationalmannschaft. „Ich will eine große Rolle im Team spielen. Das kann ich auch als Helfer“, sagte der 18-Jährige der Sport Bild: „Sollte es nicht für die Startelf reichen, dann eben gerne als Joker. Ein bisschen mehr Minuten als bei der EM im vergangenen Sommer dürfen es bei der WM schon werden.“

Vor allem die „Niederlage im EM-Achtelfinale gegen meine Zweitheimat England hat mir sehr wehgetan, weil ich erst in der Nachspielzeit eingewechselt wurde und kaum helfen durfte“, sagte Musiala: „Da war ich natürlich enttäuscht. Ich weiß aber: Meine Zeit in der Startelf wird kommen.“

Musiala hatte sich vor seinem DFB-Debüt gegen die englische Nationalmannschaft entschieden, für die er auch spielberechtigt gewesen wäre. England habe „definitiv das Potenzial für große Titel. Wir als Deutschland wollen aber dafür sorgen, dass dies nicht passiert“, betonte Musiala.

Neues Online-Lexikon über jüdische Fußballer

Unter dem Titel „Niemals vergessen“ veröffentlicht das Deutsche Fußballmuseum am Donnerstag – dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust – ein Online-Lexikon verfolgter jüdischer Fußballer. Es würdigt die Lebensgeschichten heute zumeist vergessener jüdischer Fußballer und Funktionäre, die bis zu ihrer Ausgrenzung und Verfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus einen zentralen Teil der deutschen Fußballkultur ausmachten. Sie wurden verfemt, verfolgt oder ermordet.

Das Lexikon ist in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk der deutschen Fußballmuseen und Vereinsarchive entstanden. Bisher sind 23 Vereine und Gruppen aus ganz Deutschland daran beteiligt. Es ist kostenlos auf „fussballmuseum.de“ abrufbar.

„Die Nationalsozialisten löschten nicht nur Leben aus, sondern auch Erinnerungen. Die Konterfeis sportlich erfolgreicher Juden wurden aus Sammelalben entfernt, ihre Namen von Gedenkplatten gekratzt, ihre Gesichter aus Vereinsfotos herausretuschiert und ihre Erfolge aus Rekordlisten gestrichen“, sagte Museumsdirektor Manuel Neukirchner. „Mit dem Online-Lexikon machen wir auf das Schicksal verfemter und ermordeter jüdischer Sportpioniere aufmerksam, die dem Fußball in Deutschland einst wichtige Impulse gaben. Zudem ist es unser Anliegen, ein permanentes Zeichen gegen jede antisemitische und rassistische Tendenz im heutigen Fußball zu setzen“, erläuterte Neukirchner.

Bisher wurden bereits mehr als 200 Biografien jüdischer Fußballer und Funktionäre rekonstruiert und dem Lexikon hinzugefügt. Darunter sind bekannte Fußballer wie Nationalspieler Julius Hirsch, der im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde. Die Biografien sind mit Namen, Vereinszugehörigkeit, Erfolgen und Lebensweg erfasst.

Freiburgs Günter hat WM-Teilnahme im Blick

Nach der überraschenden Nominierung für die EM im Vorjahr hofft Nationalspieler Christian Günter auch auf die Teilnahme an der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember). „Dass es natürlich ein Traum ist, steht außer Frage“, sagte der Kapitän des Bundesligisten SC Freiburg im SID-Interview: „Wenn ich weiter so spiele, dann spiele ich auf jeden Fall eine Rolle.“

Er mache sich aber „nicht jede Woche einen Kopf darüber“. Über die Jahre habe er gelernt, „eine gewisse Ruhe zu haben. Ich kann nur das tun, was ich beeinflussen kann“, sagte der Linksverteidiger, der bei der EM im vergangenen Jahr ohne Einsatz geblieben war: „Dass ich weiter in dem Kreis dabei bin, freut mich extrem und spornt mich nur noch mehr an.“

Auf dem Weg nach Katar baut Günter auch auf die positive Entwicklung beim SC Freiburg – die Breisgauer kämpfen um einen Europacup-Platz. „Wenn das große Ganze richtig gut funktioniert, dann spielt sich auch jeder Einzelne in den Vordergrund“, sagte der 28-Jährige: „Wenn wir als Mannschaft eine gute Leistung zeigen, ist bei mir die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass ich eine gute Leistung bringe.“