Corona-Ausbruch bei St. Paulis nächstem Gegner

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 25. Januar 2022:

Früherer England-Trainer Hodgson übernimmt Watford

Der FC Watford hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge nur einen Tag nach der Trennung von Coach Claudio Ranieri einen Nachfolger gefunden. Demnach kehrt der frühere englische Nationaltrainer Roy Hodgson nach einem halben Jahr aus dem Ruhestand zurück. Der 74-Jährige soll die Hornets, die nur 14 Punkte aus 20 Spielen geholt haben und den vorletzten Platz der Premier-League-Tabelle belegen, vor dem Abstieg retten.

Hodgson wird nach Ranieri und dessen Vorgänger Xisco Muñoz bereits der dritte Watford-Coach in dieser Saison. Der Trainerveteran hatte seine Laufbahn im vergangenen Sommer nach vier Spielzeiten bei Crystal Palace beendet, die Möglichkeit eines Comeback jedoch nicht ausgeschlossen. Zuvor hatte Hodgson unter anderem den FC Liverpool, den FC Fulham, Inter Mailand sowie die Nationalteams der Schweiz und Finnlands trainiert.

Von Ranieri hatte sich der FC Watford am Freitag nach nur dreieinhalb Monaten getrennt. Der Italiener, der einst Leicester City zur Meisterschaft geführt hatte, holte nur sieben Punkte aus 13 Spielen. Ranieri sei ein Mann „von großer Integrität und Ehre, der an der Vicarage Road immer respektiert wird“, schrieb der Club.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

St.-Pauli-Gegner Paderborn meldet fünf Corona-Fälle

Beim Zweitligisten SC Paderborn haben Tests fünf Corona-Fälle ergeben. Die Infizierten haben sich in Quarantäne begeben. Dies teilte der Club am Dienstag mit. Paderborn soll nach der Länderspielpause am 5. Februar (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) beim FC St. Pauli antreten.

Für den überwiegenden Teil der Mannschaft laufe der Trainingsbetrieb in geplanter Weise weiter. Die Spieler sowie die Mitglieder des Funktionsteams werden in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin regelmäßig getestet.

Im Rahmen der regulären, engmaschigen Testungen der Zweitliga-Mannschaft haben sich jetzt fünf Corona-Fälle ergeben. Die ermittelten Corona-Infizierten haben sich umgehend in Quarantäne begeben. | https://t.co/HguakBB5us | #SCP07 pic.twitter.com/7Rzc0dDq9X — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) January 25, 2022

Bayern erlaubt bis zu 10.000 Zuschauer im Profisport

In der Bundesliga darf in Bayern wieder vor bis zu 10.000 Zuschauern gespielt werden. Das Kabinett beschloss am Dienstag in München damit bis auf Weiteres das Ende der Geisterspiele. Die Regelung gilt auch für andere Profiligen. Neben der Personenobergrenze von 10.000 gelten für die überregionalen Sportveranstaltungen weitere Einschränkungen: Es dürfen maximal 25 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, die Fans müssen geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sein (oder geboostert) sowie eine FFP2-Maske tragen. Dazu gilt ein Alkoholverbot.

Der Freistaat wagt sich damit in der heiß diskutierten Zuschauerfrage vor dem Hintergrund hoher Corona-Zahlen überraschend weit vor. Die Länderchefs hatten sich am Montag darauf verständigt, dass die Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte allerdings schon zuvor angekündigt, dass er notfalls einen Alleingang Bayerns wagen würde.

In Hamburgs Stadien gilt bis 7. Februar weiterhin eine Grenze von 2000 Fans. In Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen dürfen derzeit überhaupt keine Fans in die Arenen. Dagegen spielte beispielsweise der Drittliga-Tabellenführer 1. FC Magdeburg am vergangenen Sonntag gegen den TSV Havelse vor 13.385 Zuschauern. Das ließ die Verordnung in Sachsen-Anhalt zu, nach der die Stadien bis zu 50 Prozent gefüllt werden dürfen.

Sport1 überträgt Club-WM im Free-TV

Sport1 überträgt die anstehende Clubweltmeisterschaft im deutschen Free-TV. Wie der Sender am Dienstag bekannt gab, werden die beiden Halbfinal-Spiele mit Champions-League-Sieger FC Chelsea um Teammanager Thomas Tuchel und Copa-Libertadores-Gewinner SE Palmeiras sowie das Finale live auf Sport1 gezeigt. Die restlichen Spiele des Turniers, das vom 3. bis 12. Februar in den Vereinigten Arabischen Emiraten stattfindet, gibt es auf der neun Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra zu sehen.

Insgesamt sieben Teams nehmen an der Club-WM teil und spielen um die Nachfolge von Bayern München. Neben den Vertretern der sechs Kontinentalverbände Chelsea (England), Palmeiras (Brasilien), CF Monterrey (Mexiko), AS Pirae (Tahiti), Al-Hilal SFC (Saudi-Arabien) und Al-Ahly SC (Ägypten) ist der Meister des Gastgeberlands Al-Jazira Club mit dabei.

Chelsea bestreitet sein Halbfinale am Mittwoch dem 9. Februar (17.30 Uhr), bereits am Dienstag kämpft Palmeiras um den Final-Einzug (17.25 Uhr). Das Endspiel findet am 12. Februar statt, die Übertragung beginnt um 17.00 Uhr.

Tote bei Massenpanik: Fifa spricht „tiefstes Mitgefühl“ aus

Der Fußball-Weltverband FIFA hat den Familien und Angehörigen der Menschen, die bei der Tragödie am Rande des Afrika-Cups in Kamerun ihr Leben verloren haben, ihr „tiefstes Mitgefühl“ ausgesprochen. „In diesen schweren Stunden“ vereine sich der Fußball „im Gebet“ und sei in Gedanken bei den Opfern und Verletzten, hieß es in einer Mitteilung.

Bei einer Massenpanik am Olembe-Stadion in Jaunde vor dem Achtelfinale zwischen Gastgeber Kamerun und den Komoren waren mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Bei dem Unglück am Montagabend wurden nach Angaben der Regierung zudem 38 Menschen verletzt, sieben von ihnen schwer. Präsident Paul Biya ordnete eine Untersuchung des Unglücks an.

Unter den Toten sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums ein Kind, zwei Frauen und vier Männer. Eine weitere Leiche konnte demnach nicht identifiziert werden, weil sie von Angehörigen mitgenommen wurde. Das Ministerium erklärte, die Verletzten seien „sofort“ in Rettungswagen abtransportiert worden, aber Stau auf den Straßen habe die Rettungsaktion behindert. Unter den Verletzten sei auch ein Baby, das aber nicht lebensgefährlich verletzt worden sei.

Hertha BSC holt Stuttgarts Kempf

Bundesligist Hertha BSC steht kurz vor dem nächsten Wintertransfer und verpflichtet Marc Oliver Kempf vom Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Wie der Hauptstadtclub am Dienstag mitteilte, wechselt der Abwehrspieler vorbehaltlich der medizinischen Untersuchungen mit sofortiger Wirkung an die Spree und erhält bei den Berlinern einen Vertrag bis 2026.

Der Wechsel des 26-Jährigen wurde von den Schwaben auf Twitter schon bestätigt. Demnach sei Kempf aus dem Trainingslager in Marbella bereits abgereist.

Serie A erhöht Stadionauslastung auf 50 Prozent

Deutschland lässt bei den Zuschauerzahlen nach den Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz weiter Vorsicht walten, in Italien werden hingegen Lockerungen durchgeführt. Laut Medienberichten dürften die Clubs der Fußball-Serie-A künftig wieder bei einer Stadionauslastung von 50 Prozent antreten. Zuletzt waren nur 5000 Tifosi in den Arenen zugelassen gewesen. Dabei soll 2G (genesen oder vollständig geimpft) umgesetzt werden.

Erwartet werden rund 38.000 Zuschauer bei dem am 5. Februar geplanten Mailänder Derby. „Wir hoffen auf eine Entschärfung der Corona-Restriktionen, und dass in den Stadien bald alle Plätze besetzt werden können“, betonte der Geschäftsführer der Serie A, Luigi De Siervo.

DFB-Schreck Balotelli vor Rückkehr ins Nationalteam

Mario Balotelli (31) kämpft ganz offiziell um seine Rückkehr in Italiens Nationalmannschaft. Das Enfant terrible wurde von Trainer Roberto Mancini am Montag in einen 35er-Kader berufen, der von Mittwoch bis Freitag einen Lehrgang im Hauptquartier der Azzurri in Coverciano bei Florenz absolviert. Balotelli, mittlerweile beim türkischen Klub Adana Demirspor unter Vertrag, war zuletzt im September 2018 für Italien aufgelaufen.

Die Squadra Azzurra bereitet sich mit dem Lehrgang auf die Play-offs für die Qualifikation zur WM in Katar vor. Der Europameister muss zunächst gegen Nordmazedonien (24. März) antreten, am 29. März stünde im Erfolgsfall das entscheidende Duell mit dem Sieger aus dem Spiel zwischen Portugal und der Türkei an.

Balotelli erzielte für die italienische Nationalmannschaft in 36 Spielen 14 Treffer. Bekannt wurde er vor allem durch seinen Doppelpack beim 2:1-Sieg der Italiener gegen das DFB-Team im Halbfinale der EM 2012. Auf Vereinsebene war Balotelli unter anderem für Manchester City, den FC Liverpool, AC und Inter Mailand aktiv.