Schweizer Feuz vor Sieg auf der Streif

Kitzbühel. Der Schweizer Skirennfahrer Beat Feuz steht vor seinem insgesamt dritten Sieg auf der legendären Streif in Kitzbühel.

Der 34-Jährige, der im vergangenen Jahr bei den Hahnenkammrennen einen Doppelsieg gefeiert hatte, lag in der zweiten Abfahrt dieses Wochenendes nach 30 Startern in Führung. Zweiter war der im Gesamtweltcup führende Schweizer Marco Odermatt, Dritter der Österreicher Daniel Hemetsberger. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, der die erste Schussfahrt in Tirol am Freitag gewonnen hatte, lag auf Rang sechs.

Die Deutschen verpassten die Top Ten erneut deutlich. Romed Baumann lag als Bester auf Platz 15. Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Andreas Sander belegten die Ränge 18, 19 und 24. Simon Jocher war noch nicht gestartet. Es ist das letzte Speedrennen der Herren vor den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar).

© dpa-infocom, dpa:220123-99-819478/2

