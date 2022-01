Der „Beckenbauer des Ostens“ ist tot: Trauer um Dixie Dörner

Dresden. Dynamo Dresden trauert um seine Klubikone Hans-Jürgen „Dixie“ Dörner. Der Rekordspieler und Ehrenspielführer des Zweitligisten verstarb in der Nacht zu Mittwoch nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 70 Jahren. Das teilte Dynamo auf seiner Internetseite mit. „Lieber “Dixie', Du wirst uns unendlich fehlen und dennoch immer mit uns sein„, schrieb der Club: “Ruhe in Frieden!„

„Es ist unbegreiflich, schockierend und sehr, sehr traurig“, sagte Dynamo-Präsident Holger Scholze: „Sein Tod stürzt unsere Sportgemeinschaft in tiefe Trauer.“ In Dörner sei „nicht nur der größte Spieler der Vereinsgeschichte von uns gegangen“, so Scholze, „wir haben auch einen Menschen verloren, der unser aller Herz erobert hatte.“ Dörner habe sich mehr als fünf Jahrzehnte „auf und neben dem Platz für die Farben unserer Stadt und unseres Vereins in beeindruckender und herausragender Art und Weise eingesetzt“.

Dixie Dörner ist tot: Ede Geyer „fassungslos“

Der Tod des „Beckenbauer des Ostens“, wie Dörner aufgrund seiner Erfolge und Spielweise als Libero genannt wurde, stimmte auch den früheren Mitspieler Ede Geyer traurig. „Die Nachricht hat mich umgehauen, ich bin tief betroffen und fassungslos“, sagte Geyer dem SID: „Dixie und ich haben viele Kämpfe ausgetragen. Er hatte das gewisse Etwas und war eine Inspiration für viele Fußballer.“

Dörner war zwischen 1969 und 1986 wettbewerbsübergreifend 558-mal für Dresden aufgelaufen und hatte dabei 101 Tore erzielt. Der 100-malige Auswahlspieler der ehemaligen DDR hatte sich zuletzt auch als Aufsichtsratsmitglied für seinen Klub engagiert. Im Oktober 2019 wurde er in die „Hall of Fame“ des Deutschen Fußballmuseums aufgenommen. 1996 trat Dörner als einer der ersten ehemaligen DDR-Trainer bei Werder Bremen die Nachfolge von Aad de Mos an, wurde aber in der Folgesaison schon wieder entlassen.

Dynamo will für das Zweitliga-Auswärtsspiel am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 eine Schweigeminute beantragen. Zudem soll die Mannschaft als Zeichen der Anteilnahme mit Trauerflor spielen.

