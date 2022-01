Australian Open: Deutscher Qualifikant überrascht – Djokovic darf hoffen

Melbourne. Überschattet von der Ausweisung des serbischen Tennis-Stars Novak Djokovic sind am Montag in Melbourne die Australian Open gestartet. Auch Alexander Zverev ist am Montag direkt im Einsatz. Abendblatt.de hält Sie über das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres auf dem Laufenden.

Unverhoffte Nummer eins ausgeschieden

Nur ein Match die Nummer eins: Für Salvatore Caruso bedeutete der unverhoffte Sprung an die Spitze des Tableaus der Australian Open nur kurzen Ruhm. Der 29 Jahre alte Italiener hatte als Lucky Loser den Startplatz des Weltranglistenersten Novak Djokovic nach dessen Ausweisung aus dem Land übernommen – und verlor nun sein Erstrundenduell klar mit 4:6, 2:6, 1:6 gegen Miomir Kecmanovic.

Für Kecmanovic hatte das Match als Landsmann von Djokovic ebenfalls eine besondere Bedeutung. „Wenn ich mein Erstrundenspiel gewinne, werde ich Novak den Sieg widmen“, hatte der Serbe vor der Partie gegen den Weltranglisten-150. gesagt, die er letztlich klar dominierte und nach knapp zwei Stunden Spielzeit beendete.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hanfmann sichert sich Duell mit Topstar Nadal

Yannick Hanfmann hat zum Auftakt der Australian Open für eine Überraschung gesorgt und sich ein reizvolles Tennis-Duell mit Rafael Nadal gesichert (siehe auch diesen Eintrag). Der Qualifikant aus Karlsruhe gewann am Montag in Melbourne gegen den australischen Wildcard-Inhaber Thanasi Kokkinakis in drei Sätzen mit 6:2, 6:3, 6:2.

Kokkinakis, der in der Vergangenheit von Verletzungen zurückgeworfen wurde, hatte in Adelaide am Sonnabend seinen ersten Titel auf der ATP-Tour gefeiert. Am Mittwoch wird der Weltranglisten-126. Hanfmann den 20-maligen Grand-Slam-Turniersieger Nadal herausfordern.

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) darf sich in Melbourne nun mit Rafael Nadal messen.

Foto: dpa

Djokovic: Tür für schnelle Rückkehr offen

Australiens Premierminister Scott Morrison lässt Novak Djokovic die Tür für eine Rückkehr ins Land vielleicht schon im nächsten Jahr offen. Dies deutete der Regierungschef am Montag in einem Interview des australischen Radiosenders 2GB an. Djokovic war das Visum von den australischen Behörden am Sonntag für drei Jahre entzogen worden. Ein Comeback des 34-Jährigen bei den Australian Open, die der Serbe schon neun Mal gewonnen hat, scheint aber bereits 2023 möglich.

Zur Gültigkeitsdauer der Einreisesperre sagte Morrison: „Sie geht über eine Drei-Jahres-Periode, aber es gibt die Möglichkeit (für Djokovic), unter den richtigen Umständen zurückzukommen.“ Er machte Djokovic Hoffnung auf ein frühere Einreise. Damit werde man sich zu gegebener Zeit befassen.

Der Weltranglisten-Erste war am Sonntagabend aus Melbourne abgereist, nachdem das Bundesgericht Australiens seinen Einspruch gegen die Annullierung des Visums abgelehnt hatte. Seine Hoffnungen auf den zehnten Titel bei den Australian Open waren damit einen Tag vor dem Turnierauftakt zu Ende gegangen.

Der nicht gegen das Coronavirus geimpfte Djokovic wollte mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung am Grand-Slam-Turnier teilnehmen, die Behörden hatten ihm aber die Einreise verweigert.

Petkovic chancenlos gegen Krejcikova

Andrea Petkovic wartet weiter auf ihren ersten Sieg bei den Australian Open seit 2018. Am Montag schied die 34 Jahre alte Darmstädterin mit 2:6, 0:6 gegen die French-Open-Gewinnerin Barbora Krejcikova aus Tschechien aus und blieb dabei chancenlos. Auch 2019 und 2021 hatte Petkovic in der ersten Runde von Melbourne verloren, vor zwei Jahren war sie nicht angetreten.

In der Weltrangliste wird Krejcikova an Position vier geführt, Petkovic ist die Nummer 73. Krejcikova hatte am Sonnabend noch im Endspiel von Sydney gestanden, den Turniersieg aber knapp verpasst.

Petkovic hatte großen Respekt vor der Herausforderung Krejcikova geäußert, aber ihrer 46. Grand-Slam-Teilnahme nach einer „perfekten Vorbereitung“ mit Optimismus entgegengeblickt. In der Kia Arena des Melbourne Parks lief dann aber wenig bei der früheren Weltranglistenneunten zusammen. Ihr erster Aufschlag kam zu selten, dazu machte Petkovic viele einfache Fehler und verkrampfte mehr und mehr.

Von ohnehin nur drei deutschen Damen im Hauptfeld des Grand-Slam-Turniers hat damit nur noch die Kielerin Angelique Kerber die Chance auf den Einzug in die zweite Runde. Die Australian-Open-Gewinnerin von 2016 ist erst am Dienstag zum ersten Mal dran.

Nadal meistert Auftakt ohne Probleme

Rafael Nadal ist ohne Wackler in seine Mission 21. Grand-Slam-Sieg gestartet. Der 35 Jahre alte Spanier, der nach der Ausweisung seines großen Konkurrenten Novak Djokovic (siehe auch diesen Eintrag) noch stärker in den Blickpunkt gerückt ist, bezwang den US-Amerikaner Marcos Giron überzeugend mit 6:1, 6:4, 6:2.

„Es ist fantastisch, dass ich wieder dabei bin“, sagte Nadal, der die Australian Open bislang einmal 2009 gewonnen hat. Ihn erwartet nun ein Duell mit dem Karlsruher Yannick Hanfmann (siehe auch diesen Eintrag).

Nadal wirkt bereit und im Vollbesitz seiner Kräfte. „Man weiß nie genau, wo man steht, wenn man aus Verletzungspausen zurückkommt. Es hilft, Matches zu gewinnen“, sagte er.

Im vergangenen Jahr hatte der Starspieler lange mit einer Fußverletzung zu kämpfen und beendete seine Saison vorzeitig im August. Dann wurde beim Sandplatzkönig nach der Rückkehr vom Schauturnier in Abu Dhabi Mitte Dezember eine Coronainfektion festgestellt, die Nadal „ein paar sehr unangenehme Momente“ bescherte.

In der Vorbereitung auf das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres gewann der 13-malige French-Open-Champion dann aber souverän ein ATP-Turnier im Melbourne Park. Und konnte nun in seinem ersten Match bei den Australian Open überzeugen.

Rafael Nadal im Interview nach seinem Auftaktmatch

Koepfer in Runde zwei von Melbourne

Dominik Koepfer hat zum Auftakt der Australian Open überzeugt. Der 27-Jährige aus Furtwangen schlug den Spanier Carlos Taberner in der ersten Runde nach einer über weite Strecken konzentrierten Vorstellung mit 6:1, 3:6, 6:4, 6:1.

Bei seinen bisherigen zwei Auftritten im Hauptfeld von Melbourne war für den Davis-Cup-Spieler spätestens in der zweiten Runde Schluss. Nun schickt sich die deutsche Nummer drei im Duell mit Reilly Opelka (USA/Nr. 23) oder Kevin Anderson (Südafrika) an, den nächsten Schritt zu machen.

Zuvor war der Münchner Peter Gojowczyk mit einem 3:6, 3:6, 3:6 am Franzosen Benjamin Bonzi gescheitert. Auch für Tatjana Maria (Bad Saulgau) ist das Turnier nach dem ersten Tag bereits beendet. Die Athletin aus Bad Saulgau verkaufte sich gegen die US-Open-Halbfinalistin Maria Sakkari (Griechenland/Nr. 5) bei der 4:7, 6:7 (2:7)-Niederlage aber teuer.

Koepfer begann enorm selbstbewusst und konsequent. Mit hoher Quote bei seinem ersten Aufschlag übte er Druck auf Taberner aus und schlug zehn Winner bei nur sieben vermeidbaren Fehlen. Im zweiten Durchgang folgte eine weniger fokussierte Phase, die der Linkshänder aber schnell abhaken konnte und fortan die Partie dominierte.