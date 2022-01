Fußball-Ticker Heuert Ex-HSV-Retter Bruno Labbadia im Ausland an?

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 13. Januar 2022:

Hoffenheim verlängert mit Vogt

Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Innenverteidiger Kevin Vogt bis Juni 2025 verlängert. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Wenn ich unsere sportliche Entwicklung sehe, kann ich mich mit dem Weg absolut identifizieren“, sagte der 30-Jährige, der seit 2016 für den derzeitigen Tabellendritten aufläuft.

Aue holt Owusu und will Wolfsburgs Lang

Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat kurz vor Beginn der restlichen Rückrunde den gewünschten Mittelstürmer verpflichtet. Der Tabellenvorletzte verkündete am Donnerstag den Transfer von Prince Owusu vom SC Paderborn. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende, der sich bei Klassenerhalt bis Juni 2023 verlängert. Zudem steht der Club kurz vor der Verpflichtung von Innenverteidiger Jannis Lang vom VfL Wolfsburg.

„Prince ist ein Spieler, der genau das verkörpert, was wir gesucht haben. Robustheit, Geschwindigkeit, gutes Anlaufen. Wir hoffen, dass er sich schnell integrieren kann“, sagte Teamchef Marc Hensel.

Ob der Angreifer bereits am Sonnabend beim FC St. Pauli (13.30 Uhr/Liveticker auf abendblatt.de) zum Einsatz kommt, ist noch offen. Zudem hat Aue Interesse an dem 19 Jahre alten Wolfsburger Lang. „Wir sind in sehr guten Gesprächen und sehr interessiert. Er passt mit seiner Spielweise ins Erzgebirge“, sagte Hensel.

#Veilchen verpflichten 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞 𝐎𝐰𝐮𝐬𝐮 vom @SCPaderborn07. Glück auf Prince. ⚒ Willkommen im Schacht! 💜 https://t.co/eUA1yRDGIC — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) January 13, 2022

Düsseldorf: Quartett nicht mehr in Isolation

Die Personalsituation beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf entspannt sich etwas. Am Donnerstag gaben die Rheinländer bekannt, dass sich Florian Hartherz, Tim Oberdorf, Torhüter Raphael Wolf und Edgar Prib nicht mehr in Quarantäne befinden und wieder ins Training eingestiegen sind.

Die vier Spieler hätten sich freigetestet. Zur Situation von Emmanuel Iyoha und Felix Klaus, die zuletzt ebenfalls positiv getestet worden waren, machte der Club keine Angaben. Düsseldorf startet am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen ins neue Jahr.

Farke startet in Russland gegen Gisdol

Daniel Farke ist neuer Trainer des russischen Erstligisten FK Krasnodar. Der 45-jährige Deutsche habe einen Vertrag über zweieinhalb Jahre unterschrieben, teilte der Verein in der südrussischen Stadt Krasnodar mit. Farke war bis Anfang November Coach beim englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City.

Er selbst sprach in einer Mitteilung von großer „Vorfreude“. Mit ihm wechselt auch sein Trainer-Team mit Edmund Riemer, Christopher John und Chris Domogalla nach Russland. Farke bedankte sich bei dem Club, „dass er mir und meinem Team das Vertrauen schenkt, diesen modernen und spannenden Verein in eine neue, sportliche Zukunft zu führen. Bei vielen unserer Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben, konnten wir uns häufig auf unser Bauchgefühl verlassen.“

Er habe nun fünf Wochen Zeit, die Mannschaft auf die neue Saison vorzubereiten. „Ein großer Vorteil ist natürlich, dass die russische Liga erst Ende Februar wieder startet.“ Das reiche im Grunde für eine komplette Vorbereitung. Der FK Krasnodar steht aktuell in der russischen Liga nach 18 Spieltagen mit 29 Punkten auf Platz fünf. Erster Gegner in diesem Jahr ist am 25. Februar Lokomotive Moskau, das im ehemaligen HSV-Coach Markus Gisdol ebenfalls einen deutschen Trainer hat.

Dynamo Dresden gibt Pascal Sohm ab

Zweitligist Dynamo Dresden vermeldet einen weiteren Abgang. Stürmer Pascal Sohm verlässt den Verein und schließt sich mit sofortiger Wirkung dem SV Waldhof Mannheim an. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösemodalitäten ist bislang nichts bekannt.

„Pascal Sohm hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und maßgeblich seinen Teil dazu beigetragen, dass uns in der Saison 2020/2021 der direkte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga gelang“, erklärte Dresdens Sportchef Ralf Becker.

Sohm war im Sommer 2020 vom Halleschen FC nach Dresden gewechselt. Für die Schwarz-Gelben absolvierte er insgesamt 34 Pflichtspiele. Hierbei gelangen ihm sieben Treffer sowie fünf Assists. In der aktuellen Zweitliga-Spielzeit kam er auf acht Einsätze.

Labbadia möglicher Nachfolger in Genua

Der abstiegsgefährdete Club CFC Genua 1893 aus Italien erwägt laut Medienberichten, den amtierenden Trainer Andrej Schewtschenko durch den einstigen Bundesliga-Coach Bruno Labbadia zu ersetzen.

Der Verein aus der norditalienischen Region Ligurien überlege bereits seit einigen Tagen, wie es mit dem Ukrainer Schewtschenko weitergehen soll, berichtete der TV-Sender Sky Sport Italia online am Donnerstag. Der 55 Jahre alte Labbadia, Sohn italienischer Gastarbeiter, sei ein Favorit, sollte Schewtschenko seinen Posten verlieren, hieß es weiter.

Der gebürtige Darmstädter und frühere Bundesliga-Profi Labbadia hatte zuletzt unter anderem Hertha BSC, den VfL Wolfsburg und den HSV trainiert – den er 2015 in einer schier aussichtslos scheinenden Rettungsmission vor dem erstmaligen Abstieg in die Zweite Bundesliga bewahrt hatte. Daraufhin wurde er zum "Hamburger des Jahres" gekürt.

Milan-Legende Schewtschenko rangierte mit CFC Genua vor dem 22. Spieltag auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der 45-Jährige, der die Auswahl seines Heimatlandes im vorigen Sommer ins EM-Viertelfinale geführt hatte, ist seit November Trainer bei den Rossoblù und kann bislang nur eine magere Ausbeute von drei Punkten aus neun Spielen vorweisen.

Genua auch an Nationalspieler Amiri dran?

Sky Sport Italia berichtete außerdem, dass Genua 1893 auch an Bayer Leverkusens Nadiem Amiri interessiert sei. Der 25-Jährige werde in den kommenden Stunden für den Medizincheck in der norditalienischen Stadt erwartet, berichtete der TV-Sender online am Donnerstag. Der deutsche Nationalspieler ist seit 2019 für den Leverkusen aktiv.

Paderborn holt Klement vom VfB zurück

Zweitligist SC Paderborn begrüßt kurz vor dem Wiederbeginn der Saison einen Rückkehrer. Mittelfeldspieler Philipp Klement kommt bis Sommer auf Leihbasis vom Bundesligisten VfB Stuttgart.

Der 29-Jährige hatte in der Spielzeit 2018/2019 mit 16 Toren in 31 Ligaspielen entscheidend zum zweiten Bundesliga-Aufstieg der Paderborner beigetragen. Danach wechselte er zum VfB, wo er in 47 Pflichtspielen zweimal erfolgreich war.

TSG Hoffenheim: John positiv getestet

Bundesligist TSG Hoffenheim muss einen weiteren Corona-Fall vermelden. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler Marco John wurde positiv getestet und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Am Sonntag war die Infektion des österreichischen Nationalspielers Florian Grillitsch bekannt geworden.

Raum vor neuem Vertrag in Hoffenheim?

Nationalspieler David Raum und die TSG 1899 Hoffenheim sollen nach Informationen des „Kicker“ bereits über einen neuen Vertrag sprechen. Der Vertrag des 23 Jahre alten Raum läuft im Kraichgau ohnehin bis 2025, jedoch hat der Linksverteidiger in dieser Spielzeit mit starken Leistungen und bereits acht Torbeteiligungen in der Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht. Beim 3:1 gegen den FC Augsburg verbuchte er jüngst ein Tor und eine Vorlage.

Raum war erst im vergangenen Sommer von Greuther Fürth zur TSG gewechselt. Der „Kicker“ schreibt neben der möglichen zusätzlichen Ausdehnung des Arbeitsvertrags auch von einer „stattlichen Ausstiegsklausel jenseits der 30-Millionen-Euro-Marke, die wohl nicht vor 2023 aktivierbar sein wird“. Für Hoffenheim dürfte es dabei mehr um eine finanzielle Absicherung gehen als darum, den angehenden Topspieler über diesen Zeitraum sicher an sich zu binden.

Ronaldo über Rangnick: „Er braucht mehr Zeit“

Superstar Cristiano Ronaldo (Manchester United) hat seinen Trainer Ralf Rangnick gegen aufkommende Kritik in Schutz genommen. „Er ist vor fünf Wochen hier angekommen und hat vieles verändert“, sagte Ronaldo dem Sender Sky Sports. „Aber er braucht Zeit, um den Spielern seine Ideen zu vermitteln, auch auf dem Platz. Aber ich bin mir sicher, dass er einen guten Job machen wird.“

Beim Tabellensiebten Man United läuft es noch nicht rund. Nach erfolgreichem Start unter Rangnick taten sich die Red Devils zuletzt schwer. „Wir wussten vorher, dass wir nicht den besten Fußball spielen, wie wir müssten“, sagte Ronaldo. „Aber wir haben noch viele Spiele, um uns zu verbessern. Und ich glaube, seit er angekommen ist, sind wir in einigen Punkten schon besser.“