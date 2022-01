Lazio Rom will Jonathan Burkardt aus Mainz verpflichten

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 12. Januar 2022:

Lazio Rom will Mainzer Burkardt

Der italienische Topclub Lazio Rom will offenbar den Mainzer Stürmer Jonathan Burkardt verpflichten. Bis zu 15 Millionen Euro sei Lazio bereit, für den Kapitän der deutschen U21-Nationalmannschaft zu zahlen, berichtet die „Gazzetta dello Sport“. Burkardt sei ein Wunschkandidat von Trainer Maurizio Sarri, der in dem Jungstar den perfekten Sturmpartner für den erfahrenen Ciro Immobile sehe. Lazio liegt in der Serie-A-Tabelle derzeit nur auf dem achten Platz. Mit sieben Toren ist Burkardt in der laufenden Saison der treffsicherste Mainzer.

FC Bayern: Neuer wieder im Teamtraining

Bayern München kann im Auswärtsspiel beim 1. FC Köln am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) wohl wieder auf deutlich mehr Stammkräfte zurückgreifen. Am Mittwochvormittag begrüßte Trainer Julian Nagelsmann sechs Rückkehrer auf dem Platz: Kapitän Manuel Neuer, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Omar Richards und Tanguy Nianzou bestritten wieder Teile des Teamtrainings. Das Sextett war zuvor wegen positiver Corona-Tests geschlossen in Isolation.

Die ebenfalls positiv getesteten Kingsley Coman und Corentin Tolisso hatten die Quarantäne bereits verlassen. Damit fehlt von den neun Spielern, die wegen Covid-19 den Rückrunden-Start gegen Gladbach (1:2) verpasst hatten, nur noch Lucas Hernandez.

Hertha: Torwart Christensen hat Corona

Ersatztorwart Oliver Christensen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 22 Jahre alte Däne, an dem im Sommer auch der HSV interessiert war, ist der achte Corona-Fall bei der Hertha nach der Weihnachtspause. Stürmer Ishak Belfodil befindet sich ebenfalls noch in Quarantäne. Dedryck Boyata und der norwegische Neuzugang Fredrik Björkan haben nach ihren Infektionen ihr Reha-Programm mit Athletiktrainer Hendrik Vieth fortgesetzt. Ob beide für das Bundesliga-Spiel am Sonnabend beim VfL Wolfsburg zur Verfügung stehen, ist noch unklar.

Italien: Neue Corona-Regel für Spielabsage

Im Gegensatz zum deutschen Profifußball haben sich die Clubs der italienischen Serie A wegen der steigenden Infektionszahlen auf neue Corona-Regeln geeinigt. Von nun an soll ein Spiel abgesagt werden, wenn ein Club elf positiv getestete Profis im Kader hat. Dabei sollen die Nachwuchsspieler nicht berücksichtigt werden. Mit der neuen Regel wird die bisherige Bestimmung umgekehrt. Bislang lautete die Vorschrift, dass mit 13 gesunden Spielern die Partien stattfinden. Zudem sind ab dem 16. Januar bei den Begegnungen nur 5000 Zuschauer zugelassen, Gästefans sind nicht mehr erlaubt. Die Regelung gilt zunächst für zwei Spieltage.

Die DFL erwägt erst zur kommenden Spielzeit eine Anpassung der Absage-Bestimmungen. Derzeit kann ein Spiel nur verlegt werden, wenn einem Team weniger als 15 Spieler zur Verfügung stehen. Verletzte und auch gesperrte Akteure gelten als spielfähig, um „taktische“ Blessuren oder Karten zu verhindern.

Bobic: Fußball wird „durch Corona gesunden“

Herthas Sportchef Fredi Bobic sieht den Fußball durch Corona vor einschneidenden Veränderungen – auch für die großen europäischen Vereine. „Sie werden noch da sein – aber in welcher Liga und Form? Umso länger alles dauert, umso entscheidender ist die Frage, wie man Eigenkapital bekommt“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Berliner seien „sehr dankbar, dass wir welches haben, aber es schmilzt schnell zusammen“.

Der Fußball werde „durch Corona gesunden“, meint Bobic. Er rechnet zum Beispiel mit einem weniger aufgeheiztem Transfermarkt. „Es wird immer noch große Transfers geben, weil es immer noch Menschen mit sehr viel Geld gibt. Aber in Deutschland werden wir sehr sorgfältig damit umgehen und eher runterfahren.“ Für die Hertha hatte Bobic schon betont, dass man allein wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen im Januar bei den lukrativen Heimspielen gegen den 1. FC Köln, Union Berlin und den FC Bayern weiter sparen müsse.

Der momentan verletzte Kelian Nsona soll zu Hertha BSC wechseln.

Foto: Imago / PanoramiC

Einem Bericht der „Bild“ zufolge stehen die Berliner vor der Verpflichtung des französischen Talents Kelian Nsona. Die Hertha soll sich mit dem 19-Jährigen von SM Caen schon einig sein, verhandelt werde über einen Transfer noch im Januar. Der Außenbahnspieler hatte sich im Vorjahr einen Kreuzbandriss zugezogen und befindet sich nach der Verletzungnoch im Aufbau. Diesen will Hertha schon ab diesem Winter begleiten.

Werder: Nächster Corona-Fall

Bei Werder Bremen hat auch Stürmer Niclas Füllkrug zehn Tage nach einem positiven Corona-Test die Quarantäne wieder verlassen. Der 28-Jährige könnte deshalb bereits am Sonnabend beim ersten Pflichtspiel des neuen Jahres gegen Düsseldorf wieder dabei sein. Bereits am Vortag durften die Werder-Profis Milos Veljkovic, Marco Friedl und Manuel Mbom ebenfalls die Quarantäne wieder verlassen. Wegen der positiven Tests bei diesen vier Spielern Anfang Januar hatten die Bremer ihr geplantes Trainingslager in Spanien kurzfristig wieder abgesagt.

Neu in Quarantäne ist der junge Werder-Stürmer Abdenego Nankishi. Der 19-Jährige wurde nach Angaben des Clubs positiv auf das Coronavirus getestet. Nankishi fiel zuletzt wegen Knieproblemen aus.

Leipzig an Sturmtalent Cho interessiert?

RB Leipzig hat offenbar Interesse an dem erst 17 Jahre alten Stürmer Mohamed-Ali Cho. Das berichtet die Sporttageszeitung „L'Équipe“. Der Franzose steht aktuell in Diensten des Erstligisten SCO Angers und soll zwischen 20 und 25 Millionen Euro an Ablöse kosten. Leipzig hat nach der Leihe von Brian Brobbey nach Amsterdam in Yussuf Poulsen und André Silva derzeit nur zwei erstligaerfahrene Stürmer im Kader. Ein Transfer in der Größenordnung Chos wäre allerdings ein Vorgriff auf den Sommer.

Der U21-Nationalspieler hat in dieser Saison seinen Durchbruch geschafft und stand bereits 14-mal in der Startelf des Tabellenzwölften aus dem Westen Frankreichs. In insgesamt 18 Einsätzen gelangen dem Linksfuß zwei Tore. Neben Leipzig soll laut des Berichts auch Borussia Dortmund Interesse haben.

Ein neues Gesicht in der Bundesliga? Mohamed-Ali Cho soll das Leipziger Interesse geweckt haben.

Foto: Imago / PanoramiC

Wolfsburg: 10 Millionen für Brekalo?

Der FC Turin will den derzeit ausgeliehenen Angreifer Josip Brekalo (23) vom VfL Wolfsburg offenbar fest verpflichten. Das berichtet die „Gazzetta dello Sport“. Demnach besitzt der italienische Erstligist eine Kaufoption in Höhe von rund zehn Millionen Euro für den Kroaten, der im August auf Leihbasis zum Serie-A-Club gewechselt war. In Wolfsburg besitzt Brekalo noch einen Vertrag bis 2023. In der laufenden Saison kommt er auf fünf Tore für Turin. Zuletzt gegen den AC Florenz (4:0) traf er doppelt.