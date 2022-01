DFB-Junior debütiert für den FC Liverpool

Der Fußball-Ticker am Montag, den 10. Januar 2022:

Junioren-Nationalspieler debütiert für Liverpool

U18-Nationalspieler Melkamu Frauendorf hat sein Profidebüt für den FC Liverpool gefeiert. Drei Tage vor seinem 18. Geburtstag wurde der ehemalige Hoffenheimer von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag beim 4:1 (2:1) im englischen FA Cup gegen den Drittligisten Shrewsbury Town kurz vor Schluss eingewechselt.

„Stark! (...) Herzlichen Glückwunsch zum ersten Profi-Einsatz, Melkamu“, beglückwünschte die Jugend-Akademie der Hoffenheimer den 17-Jährigen via Facebook. Angreifer Frauendorf war nach seinem Wechsel vom SV Schefflenz in der Hoffenheimer Jugend ausgebildet worden und wechselte 2020 nach Liverpool.

Augsburg-Manager für neue DFL-Regeln zu Corona

Augsburg-Manager Stefan Reuter würde eine Anpassung der DFL-Regeln zur Absetzung von Profispielen während der Corona-Pandemie begrüßen. „Wenn es mal so viele Ausfälle gibt wie bei den Bayern, dann ist eine Verlegung sicher mal sinnvoll“, sagte der Manager des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg. Auch, dass verletzte Spieler als zur Verfügung stehend gezählt würden, „sollte man sicher noch mal überdenken".

„Wenn die Vereine so zwei, drei Spieler haben, die nicht antreten können - das muss jeder Kader verkraften können", sagte Reuter. Das könne in der Saison immer mal wieder vorkommen, dass man den einen oder anderen Spieler mit Verletzungen oder Sperren ersetzen müsse.

Der Rückrundenauftakt des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) am Freitagabend hatte trotz vieler Corona-Fälle bei den Münchnern stattgefunden. Grundlage ist die Spielordnung der Deutschen Fußball Liga (DFL), wonach 16 einsatzbereite Spieler für den Anpfiff genügen. „Gesperrte Spieler oder verletzte Spieler gelten demnach als "zur Verfügung stehend".

Juventus-Star wohl schwer am Knie verletzt

Der italienische Europameister Federico Chiesa hat beim 4:3-Sieg von Juventus Turin bei der AS Rom offenbar einen Kreuzbandriss erlitten. Das berichtete die "Gazzetta dello Sport". Damit würde der 24-Jährige voraussichtlich ein halbes Jahr ausfallen.

Bereits nach einer halben Stunde musste der Angreifer das Spielfeld mit der Verletzung im linken Knie verlassen. Die endgültige Diagnose steht allerdings noch aus.

Christian Titz verzichtet auf Arslan-Verpflichtung

Der 1. FC Magdeburg verzichtet auf eine Verpflichtung von Ensar Arslan von Zweitligist SV Darmstadt 98. Der Drittliga-Tabellenführer hatte den Offensivspieler im Trainingslager in der Türkei getestet, sieht in dem 20-Jährigen laut Medienberichten aber keine umgehende Verstärkung.

„Ensar hat viele Dinge gut gemacht, aber dass er direkt den Sprung rein schaffen würde, haben wir für uns nicht festgestellt“, sagte der ehemalige HSV-Trainer Christian Titz. Arslan hat bei den Lilien noch einen Vertrag bis zum Saisonende.

Kehrer rettet Paris Saint-Germain einen Punkt

Nationalspieler Thilo Kehrer hat Paris Saint-Germain einen Punkt bei Olympique Lyon gerettet. Der frühere Schalker erzielte am Sonntag in der 76. Minute den Treffer zum 1:1 (0:1) Endstand. Der Brasilianer Lucas Paqueta (7.) hatte die Gastgeber, bei denen Ex-Weltmeister Jérôme Boateng in der Startformation stand, in Führung gebracht.

In der französischen Liga liegt Paris mit 47 Punkten klar an der Tabellenspitze und hat elf Punkte Vorsprung vor OGC Nizza. Lyon ist als Elfter deutlich hinter den eigenen Erwartungen.