Bundesliga: Leipzig gelingt Neustart – Freiburg kassiert Dämpfer

Hamburg. Der SC Freiburg hat zum Start in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga seinen dritten Platz eingebüßt. Die Breisgauer spielten am Sonnabend nach komfortabler Führung nur unentschieden gegen den Tabellenvorletzten Arminia Bielefeld. Die TSG 1899 Hoffenheim setzte sich gegen den FC Augsburg durch und ist nun Dritter vor Freiburg. Es folgen Bayer Leverkusen und der 1. FC Union Berlin, die sich unentschieden trennten.

Vizemeister RB Leipzig rückte durch einen klaren Sieg gegen Mainz 05 näher an die internationalen Plätze heran. Der VfB Stuttgart kam beim Tabellenletzten Greuther Fürth nur zu einem Punkt. Am Abend tritt der Zweite Borussia Dortmund in Frankfurt an und kann den Rückstand auf Meister Bayern München verkürzen, das am Freitag überraschend gegen Borussia Mönchengladbach verlor.

RB Leipzig – FSV Mainz 05 4:1

Erfolgreicher Neustart trotz angespannter Personallage: RB Leipzig hat nach der enttäuschenden Hinrunde die anvisierte Trendwende eingeleitet. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco gewann in Überzahl gegen den FSV Mainz 05 mit 4:1 (1:0). Mit nun 25 Punkten befreite sich RB aus der unteren Tabellenhälfte und rückte so zumindest vorerst wieder ein Stück näher an die europäischen Plätze heran.

Die Leipziger Spieler bejubeln das Elfmetertor von André Silva.

Foto: dpa

Andre Silva traf gleich doppelt für die Leipziger (21., Handelfmeter/61.). Einen vorherigen Torschuss des Portugiesen hatte Alexander Hack mit dem Arm verhindert. Für die Aktion sah der Mainzer Abwehrspieler die Rote Karte wegen Handspiels (20.).

Dominik Szoboszlai (47.) und Christopher Nkunku (58.) waren ebenfalls für Leipzig erfolgreich. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer für Mainz gelang Jae-Sung Lee (57.).

Bayer Leverkusen – Union Berlin 2:2

Bayer Leverkusen hat den nächsten Rückschlag im Kampf um die Champions League kassiert. Die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane kam gegen ein äußerst effektives Union Berlin über ein 2:2 (1:1) nicht hinaus.

Dadurch bleibt Bayer im vierten Ligaspiel in Folge ohne Sieg und rutschte auf Platz fünf ab, Union ist nun seit drei Partien ungeschlagen und bleibt gut im Rennen um einen Europacuprang.

Patrik Schick (38.) brachte Bayer, das auf den positiv auf das Coronavirus getesteten Nadiem Amiri verzichten musste, mit seinem 17. Saisontor in Führung. Aus dem Nichts drehte Grischa Prömel (45./50.) die Partie mit den ersten beiden Torschüssen und brachte die Gäste 2:1 in Führung. Dann rettete Jonathan Tah (84.) spät noch den Punkt für Leverkusen.

SC Freiburg – Arminia Bielefeld 2:2

Der SC Freiburg hat im Rennen um die Europacup-Plätze einen Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verspielte eine komfortable Führung und kam gegen den Abstiegskandidaten Arminia Bielefeld nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus. Für die Ostwestfalen ist es dagegen ein weiterer wichtiger Punkt im Tabellenkeller.

Janik Haberer (6.) und Woo-Yeong Jeong (46.) trafen für das lange Zeit bessere Überraschungsteam der Rückrunde. Zu gerne hätten die Breisgauer Streich ein verspätetes Geschenk zu dessen zehntem Dienstjubiläum Ende Dezember beschert, Masaya Okugawa (60.) und Bryan Lasme (87.) retteten aber die leidenschaftlich kämpfenden Bielefelder von Trainer Frank Kramer.

Greuther Fürth – VfB Stuttgart 0:0

Der SpVgg Greuther Fürth ist der erhoffte Sieg zum Start in die Rückrunde misslungen. Gegen den VfB Stuttgart reichte es für das Kleeblatt nach einem niveauarmen Spiel im Ronhof nur zu einem 0:0. Der Rückstand auf den vorerst rettenden Relegationsplatz beträgt damit nach wie vor zwölf Punkte.

Auch dem VfB, der sich immerhin über die Rückkehr seines lange verletzten Torjägers Sasa Kalajdzic freuen konnte, hilft der eine Punkt nicht wirklich entscheidend weiter im Kampf gegen den Abstieg. Nur einen Zähler beträgt der Abstand zum 17. Tabellenplatz.

TSG Hoffenheim – FC Augsburg 3:1

Die TSG Hoffenheim hat dank Doppelpacker Ihlas Bebou ihre Europacup-Ambitionen beim Start ins neue Jahr untermauert. Die Kraichgauer gewannen nach Rückstand mit 3:1 (2:1) gegen den abstiegsbedrohten FC Augsburg.

Bebou traf in der 38. und 44. Minute für die Hoffenheimer, die seit sieben Begegnungen nicht verloren und aus den zurückliegenden sieben Heimspielen 19 Punkte geholt haben. Für die Entscheidung sorgte Nationalspieler David Raum (90.+3). Die Augsburger dagegen gingen nach zuletzt drei Auswärtspartien ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz. Daran änderte auch die Führung von Ex-HSV-Stürmer Michael Gregoritsch (5.) nichts.

Hoffenheims Torschütze Ihlas Bebou (r.) feiert mit seinen Mannschaftskollegen das Tor zum 1:1.

Foto: dpa

Beim FCA saß Rekordtransfer Ricardo Pepi zunächst auf der Ersatzbank. Der 18 Jahre alte US-Amerikaner war zu Wochenbeginn für die Augsburger Rekordablöse von bis zu 17,5 Millionen Euro vom FC Dallas gekommen und hat einen Vertrag bis 2026 plus Option auf ein weiteres Jahr erhalten.