Geburtstagskind Hoeneß schießt gegen Ungeimpfte und den DFB

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 5. Januar 2021:

Hoeneß über DFB: „Nur ein streitender Haufen“

Ehrenpräsident Uli Hoeneß von Rekordmeister Bayern München hat den Deutschen Fußball-Bund (DFB) scharf kritisiert. „Es gab mal den DFB, im Moment gibt es den für mich nicht“, sagte Hoeneß, der am Mittwoch seinen 70. Geburtstag feiert (siehe auch diesen Eintrag), im ZDF-Interview: „Das ist nur ein streitender Haufen, der sich mit sich selbst beschäftigt, aber nicht mit den Problemen des Fußballs.“

Die Rolle als DFB-Präsident kann sich Hoeneß, der diese Funktion beim FC Bayern mit Unterbrechung insgesamt acht Jahren ausgeübt hatte, jedoch nicht vorstellen. Beim FCB sitzt der frühere Welt- und Europameister nach seinem Verzicht auf eine Wiederwahl als Präsident seit 2019 im Aufsichtsrat.

Auch die Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, kritisierte das Geburtstagskind. „Ich glaube, man muss diese Leute konsequent ausgrenzen, weil es ziemlich rücksichtslos ist, sich nicht impfen zu lassen“, sagte Hoeneß der Wochenzeitung „Die Zeit“.

Dabei berichtete er auch von einer Schafkopfrunde, die er abgebrochen habe, weil ein Mitspieler ungeimpft gewesen sei. „Ich kann ziemlich militant werden, wenn jemand sich nicht impfen lässt“, sagte Hoeneß.

Auch mit dem ungeimpften Bayern-Profi Joshua Kimmich habe er über das Thema viele Gespräche geführt. „Das war schwer, weil er in einer bestimmten Richtung beeinflusst wurde“, meinte Hoeneß.

Baumgart befürchtet „Überzüchtung“ im Fußball

Kölns Trainer Steffen Baumgart befürchtet, dass der Fußball an Attraktivität verliert. „Ich habe noch kein Spiel der Conference League gesehen. Ich frage mich, wie es sein kann, dass Clubs aus der Champions League fliegen und jetzt die Chance bekommen, die Europa League zu gewinnen. Oder dass die WM in Katar stattfindet und die Ligen Ende Oktober unterbrochen werden, damit sie da stattfinden kann. Oder die Idee, die WM künftig alle zwei Jahre zu spielen - das alles tut dem Fußball nicht gut“, sagte der Coach der „Sport Bild“.

Baumgart sieht in diesen Entwicklungen eine „Überzüchtung“. Alle im Fußball müssten sich die Frage stellen, was sie nicht wollen, so der Coach, der seit Saisonbeginn den FC trainiert und den Club vom Abstiegskandidaten nach oben geführt hat.

Afrika-Cup: CAF reduziert Stadionkapazität

Die Spiele beim Afrika-Cup (9. Januar bis 6. Februar) werden nicht vor vollen Rängen stattfinden. Wie der afrikanische Kontinentalverband CAF mitteilte, wurde die Stadionkapazität auf 60 Prozent reduziert. Bei den Partien des Gastgeberlandes Kamerun gilt eine Obergrenze von 80 Prozent.

Nach „mehreren Beratungsgesprächen mit der kamerunischen Regierung“ habe sich der Verband gemeinsam mit dem lokalen Organisationskomitee „angesichts der Entwicklungen der Gesundheitskrise und der Herausforderungen durch die Covid-19-Pandemie“ auf diesen Schritt geeinigt.

Das Eröffnungsspiel zwischen Kamerun und Burkina Faso findet am Sonntag im Olembe-Stadion statt, das eine Kapazität von 60.000 Plätzen hat. Das Gesundheitsprotokoll sieht bei dem Turnier strenge Maßnahmen auch für Fans vor. Diese müssen vollständig geimpft sein und einen negativen Test vorlegen.

Barça-Präsident Laporta positiv getestet

Präsident Joan Laporta vom spanischen Spitzenclub FC Barcelona ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die kriselnden Katalanen am Dienstagabend mit. Der 59-Jährige habe „keine Symptome“ und begebe sich in Quarantäne. Auch Vize-Präsident Rafael Yuste wird sich als Kontaktperson zunächst isolieren. Sein Test war jedoch negativ ausgefallen.

Am Montag hatte Laporta anlässlich der Vorstellung des Neuzugangs Ferran Torres im Camp Nou noch offensiv über eine Verpflichtung des Dortmunder Stürmerstars Erling Haaland sinniert.

Rummenigge: Viel von Hoeneß gelernt

Bayern Münchens früherer Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat Uli Hoeneß anlässlich dessen 70. Geburtstages gewürdigt (siehe auch diesen Eintrag). „Uli war immer ein meinungsstarker Macher und ein leidenschaftlicher Kämpfer für den Club. Er hat mich immer gefördert und gefordert, erst als Mitspieler, dann als Manager und schließlich in unserer gemeinsamen Verantwortung für den Verein“, sagte Rummenigge (66) über den Jubilar.

Ohne Hoeneß würde es den Rekordmeister „in seiner Einzigartigkeit und auch in seiner Unabhängigkeit, wie wir ihn heute erleben, nicht geben.“ Hoeneß und er seien in ihrer jahrelangen Zusammenarbeit ab und an „Vertreter der bayerischen Streitkultur“ gewesen: „Aber Uli als Schwabe und ich als Westfale sind uns immer einig gewesen: Keine „Ehe“ funktioniert ohne Kompromisse. Für uns beide stand immer das Wohl des FC Bayern an erster Stelle.“

Rummenigge und Hoeneß spielten in den 1970er Jahren zusammen für die Münchner und gewannen zahlreiche Titel. Später war Hoeneß, jetzt Ehrenpräsident, in vier Jahrzehnten Manager, Vorstandsmitglied und schließlich Präsident des FC Bayern. Rummenigge gab im vergangenen Sommer den Posten des Vorstandsbosses an Oliver Kahn ab.

„Als ich als 18-Jähriger zum FC Bayern kam, ehrfurchtsvoll angesichts der großen Namen, wurde er rasch mein Zimmergenosse und Doppelbett-Partner“, erinnerte sich Rummenigge. Er habe viel von Hoeneß gelernt.

Lukaku entschuldigt sich für Interview

Chelsea-Stürmer Romelu Lukaku hat sich nun auch öffentlich für sein TV-Interview, in dem er indirekt seinen Trainer Thomas Tuchel kritisiert hatte, entschuldigt. In einem Video auf der Homepage des englischen Premier-League-Clubs wandte sich der belgische Nationalspieler am Dienstagabend an die Fans und entschuldigte sich bei ihnen sowie Tuchel und den Mitarbeitern des Vereins.

„An die Fans: Es tut mir leid, dass ich euch verärgert habe. Ihr kennt die Verbindung, die ich mit diesem Club seit meinen Teenagerjahren habe. Also verstehe ich vollkommen, dass ihr verärgert seid. Natürlich liegt es jetzt an mir, euer Vertrauen zurückzugewinnen. Ich werde mein Bestes geben, um jeden Tag auf dem Trainingsplatz und in den Spielen Engagement zu zeigen und dafür zu sorgen, dass wir Spiele gewinnen“, sagte der 28-Jährige.

„Ich entschuldige mich auch beim Manager, bei meinen Mannschaftskameraden und beim Vorstand, weil ich denke, dass es auch nicht der richtige Moment war“, sagte Lukaku weiter. Er wolle dazu beitragen, „dass wir anfangen, Spiele zu gewinnen, und dass ich für die Mannschaft die beste Leistung bringe.“ Trotz seiner Entschuldigungen soll Lukaku laut italienischen Medienberichten eine Geldstrafe von etwa 500 000 Euro zahlen.

Lukaku war nach dem TV-Interview am Wochenende aus dem Kader geflogen. Am Dienstag kehrte er ins Training zurück, laut Tuchel sei die Sache erledigt. „Er hat sich entschuldigt“, sagte der Chelsea-Coach am Dienstag. Tuchel hatte sich am Wochenende verärgert über das Interview gezeigt, das Sky Italia in der vergangenen Woche gesendet hatte. Lukaku sagte, er sei mit seiner Rolle im Verein unzufrieden und würde gern in naher Zukunft zu Inter Mailand zurückkehren.

