Kurioser Jobantritt von Ex-HSV-Trainer "Capital Bra" Fink

Thorsten Fink wird künftig in Lettland an der Seitenlinie stehen.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 4. Januar 2021:

Ex-HSVer Fink unterschreibt in Riga

Thorsten Fink hat einen neuen Arbeitgeber gefunden: Der ehemalige HSV-Trainer (2011-2013) wurde am Dienstag als neuer Coach des FC Riga vorgestellt.

Beim lettischen Meister von 2020, der die vergangene Saison nur auf Rang vier beendet hatte, soll Fink dem Vernehmen nach mehr verdienen als das Gesamtbudget des aktuellen Meisters Rigas FS (ca. 2 Millionen Euro).

In einem kuriosen Präsentationsvideo auf dem Twitter-Account des dreimaligen lettischen Meisters fährt Fink zu Musik von Capital Bra im Mercedes durch den Schnee zum Stadion.

Für Fink ist Riga die siebte Station im Ausland, zuletzt war der 54 Jahre alte Ex-Profi bis September 2020 Trainer des japanischen Erstligisten Vissel Kobe. Über Finks Vertragslaufzeit in Riga machte der Club keine Angaben.

Esam priecīgi paziņot, ka par "Riga Football Club" galveno treneri apstiprināts 54 gadus vecais Vācijas speciālists Torstens Finks! Laipni lūgts Rīgā, trener!🔥🇩🇪🤝🇱🇻⚽🦁



📝🇱🇻: https://t.co/f07hKS6YYV



🇷🇺🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿👇 pic.twitter.com/38IcVlmLhG — Riga FC (@RigaFC_Official) January 4, 2022

Leipzig: Silva zurück – Trio positiv getestet

André Silva wird RB Leipzig zu Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga wieder zur Verfügung stehen. Der während seines Heimaturlaubs in Portugal positiv getestete Stürmer hat nach einem Negativtest die häusliche Quarantäne verlassen und ist nach Leipzig zurückgekehrt, wie der Verein am Dienstag mitteilte.

Der Nationalspieler werde voraussichtlich am Mittwoch ins Mannschaftstraining einsteigen. Der Tabellen-Zehnte aus der Messestadt empfängt am Samstag den Neunten aus Mainz (15.30 Uhr/Sky), der mit 24 Zählern zwei Punkte mehr als die Mannschaft von Leipzigs Trainer Domenico Tedesco aufweist.

Dagegen muss Tedesco auf ein weiteres Trio verzichten. Während es am Montag bei den Corona-Tests von Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo noch unklare Befunde gab, so erbrachten die erneuten Tests einen Tag später ein deutliches Ergebnis. Das Trio ist eindeutig positiv und muss bis auf Weiteres die häusliche Quarantäne beziehen. Dort befinden sich auch noch Christopher Nkunku und Solomon Bonnah.

Buffon mit positivem Corona-Befund

Der langjährige Weltklasse-Torwart Gianluigi Buffon vom italienischen Zweitligisten Parma Calcio ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 43-Jährige begab sich in häusliche Isolation, teilte sein Club mit.

Die Serie B nimmt am 15. Januar ihren Spielbetrieb wieder auf. Laut Gazzetta dello Sport sind allein in der Serie A 55 Spieler positiv auf COVID-19 getestet worden, neun von ihnen allein bei US Salernitana, dem Klub von Ex-Bayern-Star Franck Ribery.

Nächster Corona-Fall bei Hertha BSC

Bundesligist Hertha BSC muss zum Start in die Rückrunde auf den nächsten Abwehrspieler verzichten. Wie die Berliner mitteilten, wurde Linus Gechter positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich bereits in Quarantäne. Der 17-Jährige hatte am Montag den Trainingsauftakt für das Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonnabend (15.30 Uhr/Dazn) verpasst.

Damit befinden sich nach Kapitän Dedryk Boyata, Deyovaisio Zeefuik und Neuzugang Fredrik André Björkan gleich vier Verteidiger in Quarantäne. Die Berliner haben vor dem 18. Spieltag mit 21 Punkten als Tabellenelfter vier Zähler Vorsprung auf den Relegationsrang.

Meppen ohne vier Corona-Profis

Mit vier Corona-Ausfällen startet Drittligist SV Meppen in die Vorbereitung nach der Winterpause. „Nach Testungen im Dezember und der letzten PCR-Testung am Montag wurden in Summe vier Spieler positiv auf das Coronavirus getestet und befinden sich aktuell in häuslicher Isolation“, teilte der Verein am Dienstag mit. Zwei andere Spieler konnte ihre Quarantäne-Zeit hinter sich lassen. Nach ärztlicher Untersuchung entscheide sich, ob sie wieder ins Training einsteigen.

Die Meppener begrüßten beim Trainingswiederbeginn zudem Mike Bähre, der bereits beim SVM unter Vertrag gestanden hatte. Nach Stationen bei Hannover 96 und dem englischen Zweitligisten FC Barnsley war Bähre seit Sommer ohne Vertrag gewesen. Zurzeit sei Sportvorstand Heiner Beckmann mit Bähres Agentur in Gesprächen. Ein erneuter Vertrag mit dem SVM scheint in den nächsten Tagen möglich, teilte der Verein mit.

Fünf Infizierte: Corona-Ausbruch beim FCK

Wie zahlreiche andere Proficlubs ist auch Drittligist 1. FC Kaiserslautern von einem Corona-Ausbruch betroffen. Der viermalige deutsche Meister meldet fünf Fälle. Betroffen sind laut Club „Spieler und Mitarbeiter des Funktionsteams, die sich umgehend in eine häusliche Quarantäne begeben haben“. Die Infizierten würden bisher „keine bis leichte Symptome“ aufweisen.

Die restlichen Ergebnisse der PCR-Tests sind laut FCK-Angaben negativ ausgefallen. Nach Abstimmung mit dem Gesundheitsamt konnte Trainer Marco Antwerpen am Dienstag alle negativ getesteten Spieler zum Training auf dem Platz versammeln. Das erste Spiel der Roten Teufel im neuen Jahr ist für den 15. Januar angesetzt, Gegner ist der SV Meppen.

Corona: PSV sagt Testspiel gegen KSC ab

Aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei PSV Eindhoven sucht der Karlsruher SC einen neuen Testspiel-Gegner. Die für Sonntag in Spanien geplante Partie gegen die PSV fällt aus, weil der niederländische Erstligist mit 2014-WM-Siegtorschütze Mario Götze auf die Trainingslager-Reise nach Marbella verzichtete.

Die Badener waren am Sonntag in ihr Trainingscamp gereist. Wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft hatte die Reise nach Estepona auf der Kippe gestanden. Am Mittwoch bestreitet der KSC von Trainer Christian Eichner ein Testspiel gegen gegen den belgischen Erstligisten FC Brügge (14.30 Uhr).

Aue verpflichtet George aus Regensburg

Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat den ersten Winter-Neuzugang verpflichtet. Vom Liga-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg kommt Jann George, wie der Tabellen-17. am Dienstag mitteilte. Der 29 Jahre alte Offensivspieler erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023. In Regensburg hatte George seinen Vertrag zuvor aufgelöst. In der Hinrunde kam der frühere Fürther lediglich drei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz.

„Jann soll mithelfen, den Klassenerhalt für unseren FC Erzgebirge zu schaffen und auch den Ausfall von Omar Sijaric zu kompensieren. Omar steht unserer Mannschaft wegen einer schweren Erkrankung auf unbestimmte nicht zur Verfügung“, sagte Aue-Präsident Helge Leonhardt. Aue muss im ersten Spiel im neuen Jahr am 15. Januar bei Tabellenführer FC St. Pauli antreten (13.30 Uhr/Sky).

Magdeburg – Saarbrücken live in der ARD

Prominenter Sendeplatz für ein Spiel der 3. Liga: Die ARD zeigt die Partie zwischen Herbstmeister 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken am Sonnabend, 29. Januar, live im Free-TV. Die Partie des 24. Spieltages wird um 17.55 Uhr angepfiffen, zuvor finden bereits fünf Nachmittagspartien statt.

Die 1. und 2. Bundesliga pausiert an diesem Wochenende. Alle Spiele der 3. Liga werden außerdem von MagentaSport live übertragen.

Schalker Terodde nach Corona zurück

Schalkes Torjäger Simon Terodde ist nach seiner Corona-Zwangspause wieder auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Der Stürmer habe nach einem negativen PCR-Test grünes Licht von den Behörden bekommen, teilte der Zweitligist am Dienstag mit.

Die Schalker hatten wegen der aktuellen Corona-Lage ihr geplantes Trainingslager im türkischen Belek in dieser Woche abgesagt und trainieren seitdem in Gelsenkirchen. Das erste Ligaspiel in diesem Jahr bestreiten die Schalker am 16. Januar (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel.

Nachhaltigkeit: Leipzig erweitert Geschäftsführung

Bundesligist RB Leipzig erweitert die Geschäftsführung. Zum 1. Januar 2022 wurde Johann Plenge zum Geschäftsführer und Chief Strategy Officer (CSO) bestellt, wie Leipzig am Dienstag mitteilte. Der 36 Jahre alte Jurist übernimmt die Verantwortung für die neu geschaffenen Bereiche Unternehmensentwicklung und Unternehmenssteuerung und soll vor allem das Thema Nachhaltigkeit bei den Leipzigern vorantreiben.

Plenge ist neben Oliver Mintzlaff, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung und Finanzgeschäftsführer Florian Hopp der dritte Verantwortungsträger. Zuvor hatte der seit 2010 bei RB Leipzig angestellte Plenge die Position des Direktors Recht, Personal und Strategie bekleidet sowie von 2019 an in der globalen Unit als Head of Commercial Soccer die Red Bull Soccer International weiterentwickelt.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass Johann die strategischen Entwicklungsfelder unseres Clubs mit der gleichen Kompetenz, Begeisterung und Konsequenz nach vorne bringen wird, die wir von ihm bereits seit über elf Jahren bei RB Leipzig kennen“, sagte Mintzlaff, „er ist ein Mitarbeiter der ersten Stunde, kennt daher den Verein sehr gut und aufgrund von unterschiedlichen Führungspositionen aus verschiedenen Blickwinkeln.“