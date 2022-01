FC Bayern: Breitner schreibt Hoeneß emotionalen Geburtstagsbrief

Der Fußball-Ticker am Montag, den 3. Januar 2021:

Bochums Novothny nach Zypern

Bundesligist VfL Bochum gibt Angreifer Soma Novothny (27) mit sofortiger Wirkung an den 13-maligen zyprischen Meister Anorthosis Famagusta ab. Der ungarische Profi, dessen Vertrag am 30. Juni ausgelaufen wäre, bestritt für den Aufsteiger 21 Pflichtspiele. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

In dieser Saison kam er sechsmal zum Einsatz und steuerte ein Tor zum 2:0-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim bei. „Soma Novothny ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, seinen Vertrag vorzeitig zu beenden, um sich einer neuen Herausforderung zu widmen“, sagte VfL-Geschäftsführer Sport, Sebastian Schindzielorz, zum Abschied von Novothny.

Nkunku dabei: Drei Verdachtsfälle bei RB

Bundesligist RB Leipzig meldet zum Trainingsstart vor dem Rückrundenauftakt drei Corona-Infektionen bei Spielern sowie drei Verdachtsfälle. Wie der Verein am Montag bekannt gab, wurden André Silva und Christopher Nkunku während ihres Heimaturlaubes in Portugal und Frankreich positiv getestet und begaben sich dort in häusliche Quarantäne. Diese endet in dieser Woche, so dass beide nach Leipzig zurückkehren können und dort wieder getestet werden. Vor dem Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining erfolgen weitere medizinische Untersuchungen.

Bei den obligatorischen Tests am Sonntag wurde zudem der zum Profi-Kader gehörende Nachwuchsspieler Solomon Bonnah positiv getestet und in Quarantäne geschickt. RB bestreitet am Samstag den Rückrundenauftakt daheim gegen den FSV Mainz 05.

Bei Nordi Mukiele, Benjamin Henrichs und Dani Olmo gab es am Sonntag unklare Testergebnisse, so dass sie am Montag erneut untersucht wurden. Bis zur Feststellung der Ergebnisse befinden sich auch diese drei Spieler in häuslicher Isolation.

Holstein Kiel: Drei Profis in Isolation

Zweitligist Holstein Kiel ist dezimiert in die Vorbereitung auf den Rest der Rückrunde gestartet. Drei Profis sind nach Informationen der „Kieler Nachrichten“ in eine 14-tägige Isolation geschickt worden, weil sie Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person hatten. Die Namen der Spieler sind jedoch noch nicht bekanntgegeben worden.

Die KSV Holstein hatte sich schon vor mehreren Wochen gegen ein Trainingslager im Ausland entschieden und absolviert die Vorbereitung ausschließlich auf dem heimischen Gelände in Kiel-Projensdorf.

Mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen und täglichen PCR-Tests will der Verein eine Teamquarantäne wie in der Vorsaison verhindern. Damals musste die Mannschaft zweimal für 14 Tage auf Teamtraining verzichten und abgesagte Spiele nachholen.

Das erste Liga-Spiel der Kieler im neuen Jahr steht am 16. Januar bei Schalke 04 an. Zuvor bestreitet das Team am Mittwoch (14 Uhr) auf dem Trainingsgelände ein Testspiel gegen den Regionalligisten TSV Havelse. Am 8. Januar (13 Uhr) schließt sich im Holstein-Stadion eine Partie gegen den Drittligisten VfL Osnabrück an.

VfB Stuttgart: Auch Faghir positiv getestet

Beim Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich ein weiterer Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Nach dem uneindeutigen Ergebnis des Schnelltests bei Wahid Faghir vom Sonntag gab der Club am Montagmorgen bekannt, dass der nachfolgende PCR-Test ein positives Ergebnis ergeben habe. Der 18 Jahre alte Angreifer befindet sich demnach in häuslicher Isolation.

Mit Corona infiziert hatten sich außerdem Silas Katompa Mvumpa, Naouirou Ahamada, Mateo Klimowicz und Konstantinos Mavropanos. Klimowicz befindet sich in Argentinien in häuslicher Isolation, Mavropanos hat sich mittlerweile freigetestet. Zunächst fehlen wird dem VfB auch Omar Marmoush, der für Ägypten beim Afrika-Cup spielt.

Düsseldorf holt ehemaligen Favre-Assistenten

Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Manfred Stefes (54) als neuen Co-Trainer von Chefcoach Christian Preußer verpflichtet. Thomas Kleine (44), der bisher die Funktion des Co-Trainers inne hatte, wurde hingegen freigestellt.

Stefes hatte zuletzt als Assistent von Lucien Favre bei Borussia Dortmund gearbeitet. „Ziel war es, die Zusammensetzung im Trainerteam ausgewogener zu gestalten und uns breiter aufzustellen. Mit Manfred Stefes haben wir nun die passende Person gewinnen können, die uns mit viel Erfahrung und großer Expertise weiterhelfen wird“, sagte Fortunas Sportvorstand Uwe Klein.

Breitner an Hoeneß: „Zur Vernunft gekommen“

Paul Breitner ist erleichtert über die Versöhnung mit Bayern-Patron Uli Hoeneß. „Dass ich Dich und den FC Bayern zwischendurch auch mal öffentlich angegangen bin, lag daran, dass sowohl Du als auch der Verein mir immer wichtig waren – und heute noch sind. Ich habe manche Entscheidung kritisiert, weil ich der Einzige war, der sich getraut hat, Dir Kontra zu geben. Ich wollte damit auf Dinge aufmerksam machen, zum Wohl unseres FC Bayern. Wäre es mir egal gewesen, hätte ich mich gar nicht erst damit beschäftigt“, schrieb der frühere Nationalspieler in einem Brief an Hoeneß anlässlich dessen 70. Geburtstag an diesem Mittwoch.

„Lieber Uli, ich bin froh, dass wir beide zur Vernunft gekommen und aufgewacht sind: Es wäre schlimm gewesen, wenn wir unseren Weg nicht auch jetzt noch zusammen genießen könnten. Zu Deinem Geburtstag wünsche ich Dir eine geniale Idee für Deinen persönlichen Wunsch, dass Du, Karl-Heinz Rummenigge und ich noch mal gemeinsam etwas Großes reißen“, schrieb der 70-jährige Breitner weiter.

Hoeneß und Breitner hatten zwischenzeitlich miteinander gebrochen – anlässlich des Todes von Gerd Müller (75) im vergangenen Jahr versöhnten sich die Kumpel aus frühen Kicker-Jahren beim FC Bayern und der Nationalmannschaft wieder.

„Wir verstanden uns auf Anhieb, weil wir trotz grundverschiedener Interessen und teils konträrer Ansichten bei zentralen Werten wie Wille, Einsatz und Fleiß wie eineiige Zwillinge sind“, erinnerte sich Breitner an gemeinsame Teenager-Zeiten. „Unser Magnet war gegenseitiger Respekt: Wir wussten, dass wir uns zu 100 Prozent aufeinander verlassen können, auf dem Platz wie im Leben.“

Hoeneß für Verlängerung des Bayern-Vertrags mit Katar Hoeneß für Verlängerung des Bayern-Vertrags mit Katar

Insigne von Napoli nach Toronto?

SSC-Neapel-Kapitän und Europameister Lorenzo Insigne hat sich offenbar mit dem kanadischen Club FC Toronto auf einen Wechsel ab Juli geeinigt. Beim MLS-Club aus Kanada soll der 30 Jahre alten Stürmer einen Fünfjahresvertrag erhalten. Das berichtet die Gazzetta dello Sport.

Die Trennung zwischen Insigne und dem Club, bei dem er seit zehn Jahren unter Vertrag steht, wurde laut Gazzetta besiegelt, nachdem es wiederholt zu Divergenzen zwischen dem Spieler und Neapels Eigentümer Aurelio De Laurentiis über eine Gehaltserhöhung für den Star-Spieler gekommen war. De Laurentiis soll dem Torjäger lediglich 3,5 Millionen Euro plus eine Million Boni per annum angeboten haben.

Nationalspieler Koch „zurück zu alter Form“

Nationalspieler Robin Koch sieht sich nach seiner langen Verletzungspause wieder im Aufwind. „Ich fühle mich sehr gut und bin auf dem Weg zurück zu alter Form“, sagte der 25-Jährige nach dem 3:1 am Sonntag gegen den FC Burnley. Koch stand erst zum zweiten Mal nach seiner Rückkehr über 90 Minuten auf dem Rasen.

„Endlich wieder auf dem Platz mit den Jungs, endlich wieder für Leeds United fighten, das ist top. Ich habe in den letzten Wochen sehr viel dafür getan, nun bin ich einfach happy, mit den Jungs gewonnen zu haben“, sagte er.

Für Leeds war es der erste Dreier nach vier Spielen, darunter das 0:7-Debakel bei Manchester City. „Der Sieg ist enorm wichtig für uns. Big Points, wie man so schön sagt“, meinte Koch, dessen Mannschaft acht Punkte vor der Abstiegszone rangiert. Koch ist sich sicher, dass Leeds „zurück zu alter Stärke finden“ wird.

Wormuth verlässt Heracles zum Saisonende

Frank Wormuth wird den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo am Ende der Saison verlassen. Das teilte der Club aus der Ehrendivision am Montag mit. Er wolle noch einmal eine neue Herausforderung annehmen, sagte der deutsche Trainer. „Ich bin 61 Jahre alt, aber noch voller Energie. Jetzt kann ich noch einmal etwas Neues machen“, sagte Wormuth.

Wormuth hatte Heracles zur Saison 2018/19 übernommen und bei dem kleinen Club an der deutschen Grenzen sehr erfolgreich gearbeitet. Aktuell belegt Almelo den 13. Tabellenplatz. Zuvor war Wormuth zehn Jahre lang beim DFB tätig gewesen, unter anderem in der Trainerausbildung. Wohin es den gebürtigen Berliner nach dieser Saison zieht, steht noch nicht fest.

Darmstadt holt Talent und bindet Honsak

Zweitligist Darmstadt 98 hat sich mit Flügelstürmer Andre Leipold vom Regionalligisten Wacker Burghausen verstärkt. Der 20-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2025. Der Tabellenzweite sieht die Verpflichtung Leipolds perspektivisch, im bevorstehenden Kampf um den Bundesliga-Aufstieg dürfte der junge Angreifer noch keine Rolle spielen.

Den Vertrag mit Stammspieler Mathias Honsak verlängerten die Hessen indes bis zum 30. Juni 2023. Der österreichische Stürmer bestritt seit seinem Wechsel 2019 von Holstein Kiel 70 Partien für die Lilien.

„Mathias Honsak hat in den vergangenen Jahren bei uns eine positive Entwicklung genommen. Da wir davon überzeugt sind, dass diese noch nicht zu Ende ist, wollten wir seinen Vertrag vorzeitig verlängern“, sagte Sportchef Carsten Wehlmann. Für Trainer Torsten Lieberknecht ist der 25 Jahre alte Angreifer „mit seiner Schnelligkeit und seinen Dribblings eine echte Waffe für uns“.

Barça vor weiterem Millionentransfer?

Trotz Millardenschulden will der FC Barcelona nach dem Transfer des spanischen Nationalspielers Ferran Torres (55 Millionen Euro/Manchester City) offenbar weiter munter auf Shoppingtour gehen. Laut Gazzetta dello Sport wollen sich die Katalanen noch im Januar mit Stürmer Alvaro Morata verstärken.

Juventus Turin scheint demnach bereit, den spanischen Nationalspieler ziehen zu lassen, sucht jedoch nach einem adäquaten Ersatz. Wunschkandidat von Juve-Trainer Massimiliano Allegri soll der 2019 von Inter Mailand zu Paris St. Germain gewechselte Argentinier Mauro Icardi sein. Der Stürmer soll zu einer Rückkehr in die Serie A bereit sein, berichtete die Gazzetta.

Morata ist vertraglich noch bis zum Saisonende von Atletico Madrid an Juventus Turin verliehen. Allerdings sollen die Bianconeri nicht die Kaufoption in Höhe von kolportierten 35 Millionen Euro zahlen.

Superstar Messi positiv auf Corona getestet Superstar Messi positiv auf Corona getestet

Corona: Schmadtke fürchtet Absagen

Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht den Rückrundenstart in der Bundesliga aktuell nicht in Gefahr, rechnet aber wegen der Coronavirus-Pandemie mit Spielverlegungen. „Ich habe da schon Befürchtungen, wenn auch nicht für das kommende Wochenende. Aber dass Corona noch eine Rolle im Spielplan spielen wird, glaube ich schon“, sagte Schmadtke dem „Sportbuzzer“.

Zum Rückrunden-Auftakt treffen am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Dazn) der FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Beim deutschen Rekordmeister und Tabellenführer hatten sich zuletzt vier Profis, darunter Kapitän Manuel Neuer, mit Corona infiziert. Die Wolfsburger hatten nach Weihnachten die positiven Testergebnisse von Kevin Mbabu und Dodi Lukebakio veröffentlicht. Mindestens zehn Bundesligisten waren zuletzt von Corona-Fällen betroffen.

Um eine mögliche Ausbreitung innerhalb der Mannschaft zu verhindern, haben die Wolfsburger nun auch wieder auf tägliche Tests umgestellt. „Wir haben schon vorher relativ viel getestet“, sagte Schmadtke, „und tun weiterhin alles für eine höchstmögliche Sicherheit, um die gesamte Gruppe zu schützen.“ Der VfL Wolfsburg startet am Sonntag (17.30 Uhr/Dazn) beim VfL Bochum in die zweite Saisonhälfte.

Wieder Corona-Alarm bei den Bayern: Quartett um Neuer infiziert Wieder Corona-Alarm bei den Bayern: Quartett um Neuer infiziert

Tuchel lässt Lukaku-Rückkehr vorerst offen

Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat eine Rückkehr von Stürmer Romelu Lukaku nach dessen Interview-Aussagen und der Suspendierung für das Spiel gegen Liverpool offengelassen. „Er ist unser Spieler, er bleibt unser Spieler, wir werden unseren Spieler immer schützen“, sagte der Coach des FC Chelsea nach dem 2:2 im Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool am Sonntag. Man müsse erst einmal die Situation bewerten und „verstehen, was er gesagt hat und warum er es gesagt hat“, sagte der frühere Bundesliga-Coach.

Lukaku hatte dem italienischen Ableger des Senders Sky Sports ohne Absprache mit seinem Club ein Interview gegeben. Dort hatte sich der 28 Jahre alte Belgier über zu wenig Einsatzzeit beklagt und indirekt Tuchel kritisiert. „Ich bin körperlich fit. Ich bin einfach nicht glücklich mit der Situation, aber das ist normal“, sagte Lukaku. „Ich glaube, der Boss hat sich entschieden, mit einer anderen Formation zu spielen.“ Zudem hatte er gesagt, er hoffe, irgendwann wieder für seinen ehemaligen Club Inter Mailand zu spielen.

Lukaku war erst im Sommer von Mailand nach London gewechselt. Mit umgerechnet rund 115 Millionen Euro ist er der teuerste Transfer in Chelseas Vereinsgeschichte. Tuchel hatte verärgert auf das Interview reagiert und Lukakus Aussagen als „nicht hilfreich“ bezeichnet. Für die Partie gegen Liverpool strich er den Angreifer aus dem Kader.

Für Montag kündigte Tuchel ein weiteres Gespräch mit Lukaku an. Dann werde er entscheiden, ob dieser für das Spiel im Liga-Pokal gegen Tottenham Hotspur am Mittwoch zurückkehren werde. „Ich treffe Entscheidungen nicht in meinem Büro. Ich habe Spieler, die ich anhöre und deren Meinungen ich mir anhöre“, sagte Tuchel. „Es ist ihr Club und ihr Team. Ich nehme das nicht persönlich.“

Bereits kurz nach dem Spiel gegen die Reds hatte sich Tuchel versöhnlich gezeigt. Es sei „auch nicht die schlimmste Sache der Welt“, sagte der Ex-Dortmund-Coach. Er habe sich nicht persönlich angegriffen gefühlt. Das Thema habe aber zu viel Lärm verursacht, weshalb „wir den Fokus auf das Match verloren haben“, sagte er.

Tuchel zum Lukaku-Wirbel: "Bin nicht sauer" Tuchel zum Lukaku-Wirbel: "Bin nicht sauer"