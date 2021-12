Schiedsrichter Zwayer darf keine BVB-Spiele mehr leiten

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 30. Dezember 2021:

Schiedsrichter Zwayer darf BVB-Spiele nicht mehr pfeifen

Schiedsrichter Felix Zwayer wird als Folge der heftigen Diskussionen nach dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (2:3) Anfang Dezember vorerst keine BVB-Partien mehr leiten. Das sagte Referee-Chef Lutz Michael Fröhlich dem kicker.

„Es wäre für meine Begriffe in einem solchen oder vergleichbaren Fall nicht verantwortungsvoll gegenüber allen Seiten, dieselbe Konstellation gleich wieder anzusetzen“, äußerte Fröhlich: „Da sollte doch etwas Zeit ins Land gehen.“

Die Debatte um Zwayer wurde durch den Dortmunder Jungstar Jude Bellingham ausgelöst. Der Engländer hatte den Unparteiischen nach dem Spiel gegen die Bayern verbal hart attackiert.

Dabei ging es um die Vergangenheit des Berliners und seine Verstrickung in den Hoyzer-Skandal. 2004 hatte Zwayer den Akten zufolge als Assistent Geld vom Drahtzieher Robert Hoyzer angenommen. Später deckte er den Skandal mit auf, eine Manipulation wurde ihm trotz Sperre nie nachgewiesen.

Laut Fröhlich spiegelt die Aktenlage die tatsächlichen Vorkommnisse möglicherweise aber nicht korrekt wider. „Hier stand die Aussage von Robert Hoyzer, Felix Zwayer habe Geld genommen, gegen die von Felix Zwayer, der das dementiert hat. In dieser Situation hat er dann das Urteil akzeptiert“, sagte Fröhlich: „Immer wenn der Vorgang in den letzten Jahren wieder aufgerollt wurde, hatte Felix mir gegenüber betont, dass er kein Geld angenommen hat.“

Inter Mailand geht im Ginter-Poker in die Offensive

Inter Mailand hat im Poker um Fußball-Nationalspieler Matthias Ginter die Karten offenbar auf den Tisch gelegt. Der italienische Meister bietet dem Innenverteidiger des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach laut Gazzetta dello Sport einen Vierjahresvertrag an. Ginter soll pro Saison bis zu vier Millionen Euro netto verdienen.

Der 27-Jährige hatte am Dienstag verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag beim fünfmaligen deutschen Meister nicht verlängern werde. Ginter kann die Borussia im Sommer ablösefrei verlassen.

Neuer Corona-Ausbruch beim VfL Wolfsburg

Beim VfL Wolfsburg gibt es den nächsten Corona-Fall. Nach Kevin Mbabu wurde auch Dodi Lukebakio positiv auf das Coronavirus getestet, wie der -Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Der Offensivspieler befindet sich in häuslicher Isolation und steht Trainer Florian Kohfeldt damit erst einmal nicht zur Verfügung. Vor dem Trainingsauftakt am Mittwoch hatte es bei Lukebakio einen unklaren Befund gegeben, weshalb der 24-Jährige noch einmal getestet worden war. Mbabu war im Urlaub in Dubai positiv getestet worden und konnte daher bislang noch nicht wieder nach Wolfsburg zurückkehren.