BVB-Profis sollen erneut auf Gehalt verzichten

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 29. Dezember 2021:

Hamburger Nationalspieler träumt von WM in Katar

Jung-Nationalspieler Lukas Nmecha hat die Teilnahme an der WM-Endrunde ungeachtet seiner mehrmonatigen Zwangspause wegen einer Sprunggelenksverletzung fest im Blick. „Wenn ich nach meiner Rückkehr gute Spiele mache, dann habe ich eine Chance auf die WM“, sagte der Torjäger des VfL Wolfsburg im Sportbuzzer-Interview.

Mit dem Comeback des 23-Jährigen Hamburgers wird bestenfalls Ende März gerechnet. Dann will Nmecha daran mitarbeiten, dass die Niedersachsen nach einer sportlich enttäuschenden Hinrunde mit zuletzt sieben Pflichtspielniederlagen hintereinander, dem Ausscheiden in der Champions League und dem aktuellen Tabellenplatz 13 wieder auf dem Weg nach oben sind.

Nmecha hat auch ein klares persönliches Ziel: „Ich möchte jemand sein, auf den man sich verlassen kann. Ich möchte ein Spieler sein, der jede Saison 15, 20 Tore machen kann.“ Im Kalenderjahr 2021 gelangen dem U21-Europameister in 54 Pflichtspielen 23 Treffer.

Ex-Nationalspieler Brdaric genießt Trainerleben in Albanien

Der frühere Nationalspieler Thomas Brdaric hat als Trainer in Albanien großen Erfolg. Den Provinzclub KF Vllaznia aus der Stadt Shkodra führte der frühere Bundesliga-Profi zum Pokalsieg und zur Vizemeisterschaft. „Ich hielt das für eine tolle Chance und Herausforderung“, sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn man eine Mannschaft aus dem Nichts in die europäische Qualifikation bringt, dann macht einen das schon stolz.“

Brdaric' Ziel ist nach wie vor die Bundesliga oder 2. Bundesliga, wo er selbst für Bayer Leverkusen, Hannover 96 oder den VfL Wolfsburg spielte. Aber er fühlt sich in Albanien auch sehr wohl. „Ich will auch nicht in die Mitleidsschiene hinein“, sagte der frühere Stürmer. „Menschen, die ein Ziel vor Augen haben, lassen sich ja nicht aufhalten, sondern gehen dann andere Wege.“

PSG-Star Mbappe schließt Wechsel im Winter aus

Kylian Mbappé will vor einem möglichen Wechsel zu Real Madrid erst noch mit Paris Saint-Germain groß abräumen. In diesem Winter-Transferfenster strebt der Fußball-Weltmeister aus Frankreich jedenfalls keinen Weggang von PSG an. Er sei sich hundertprozentig sicher, die Saison mit Paris zu Ende zu spielen, sagte der 23 Jahre alte Angreifer in einem Interview, das der Sender CNN in Dubai mit ihm führte. „Ich bin froh, dass ich geblieben bin, es ist auch meine Stadt“, sagte Mbappé mit Blick auf seine PSG-Karriere und betonte: „Ich möchte in dieser Saison alles gewinnen.“

Auch und vor allem die Champions League, in der es im Achtelfinale zum Kracher zwischen PSG und Real kommt. Die Madrilenen hatten im vergangenen Sommer dem Vernehmen nach 170 Millionen Euro geboten, um Mbappé vor Ablauf dessen Vertrages im kommenden Sommer in die spanische Hauptstadt zu holen. Das einzige, was er im Kopf habe, sei Madrid im Februar und März zu schlagen, sagte Mbappé in dem Interview auf die Frage, ob er nächste Saison für Real spielen werde.

BVB-Profis sollen erneut auf Gehalt verzichten

Borussia Dortmund will seine Profis einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge wieder zu einem Gehaltsverzicht bewegen. Seit dem 28. Dezember ist Spitzensport in Deutschland wegen der Corona-Maßnahmen kaum mit Zuschauern möglich. Pro Heimspiel im leeren Stadion soll der BVB bis zu vier Millionen Euro an Einnahmen verlieren. In seiner ursprünglichen Kalkulation habe die Dortmunder Geschäftsführung ab der Rückrunde, also von Januar an, mit einer weitgehend vollen Auslastung gerechnet und für das Geschäftsjahr nur noch ein Minus von zehn bis 15 Millionen Euro eingeplant. Dieses selbst gesteckte Ziel zu erreichen, könne der Club bereits abhaken, hieß es in dem Bericht.

Der BVB hat seine Profi-Fußballer bereits zweimal zum Gehaltsverzicht bewegen können. Bisher haben die Spieler in der Vorsaison auf 8,25 Millionen Euro an Gehalt verzichtet, im Spieljahr 2019/20 auf fünf Millionen Euro. Das hatte Clubchef Hans-Joachim Watzke auf der Hauptversammlung der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Anfang Dezember erklärt. Auch die Großverdiener im Management des Bundesligisten leisteten ihren Beitrag.

Die Borussia Dortmund KGaA hatte im zurückliegenden Geschäftsjahr 2020/2021 wegen der fehlenden Zuschauereinnahmen in der Pandemie einen Verlust von über 72 Millionen Euro verbucht.

Wegen Corona: Darmstadt 98 beklagt neues Millionen-Minus

Der SV Darmstadt rechnet aufgrund der Corona-Pandemie erstmals seit langer Zeit mit massiven finanziellen Einbußen. „Wir werden nach zehn Jahren mit positiven wirtschaftlichen Zahlen dieses Jahr einen Verlust von drei bis vier Millionen Euro einfahren“, sagte Rüdiger Fritsch, der Präsident des Fußball-Zweitligisten, in einem hr-Interview. „Das sind bei einem Gesamtetat von circa 25 Millionen Euro mehr als zehn Prozent. Das ist nicht zu unterschätzen.“

Der Verlust wäre noch schlimmer, so Fritsch, „wenn wir nicht die Solidarität unser Fans und Sponsoren gehabt hätten. Ich hoffe, dass wir das bald zurückzahlen können. Auch wenn die Mannschaft mit ihren Leistungen zumindest ein bisschen was zurückgibt.“

Dennoch seien die Lilien, die das Jahr 2021 überraschend als Tabellenzweiter beendet haben, wirtschaftlich stabil. „Auch weil wir in den letzten Jahren nicht nur in Beine, sondern auch in Steine investiert und den ein oder anderen Euro in den Sparstrumpf gesteckt haben. Das war im Nachhinein eine sehr sinnvolle und existenziell richtige Entscheidung“, erklärte der 60-Jährige.