England: Tuchel wütend – knifflige Personalie für Rangnick

Der Fußball-Ticker am Montag, den 27. Dezember 2021:

Hoeneß traut Lewandowski Politikkarriere zu

Der langjährige Bayern-Patron Uli Hoeneß traut Weltfußballer Robert Lewandowski nach dessen Karriereende ein Spitzenamt in der Politik zu. Lewandowski sei „absolut ausgeschlafen und hat klare Vorstellungen vom Leben“, sagte der 69-jährige Hoeneß dem „Kicker“ (Montagsausgabe). „Robert würde ich es sogar zutrauen, dass er Ministerpräsident in Polen wird, wenn er in die Politik ginge.“

Lewandowski stürmt seit Sommer 2014 für den FC Bayern München. Der 33-Jährige hatte mit seinem Treffer zum 4:0 gegen den VfL Wolfsburg zum Bundesliga-Hinrundenende den nächsten Rekord aufgestellt. Es war der 43. Liga-Treffer des Polen im Jahr 2021 – bislang hielt der in diesem Jahr verstorbene Gerd Müller die Bestmarke mit 42 Toren aus dem Jahr 1972.

Lewandowski sei eine „unheimliche Identifikationsfigur, vor allem international“, meinte Hoeneß über den vom „Kicker“ als „Persönlichkeit des Jahres“ 2021 gewürdigten Profi. Das Fachmagazin ehrt damit seit 1990 neben der Leistung insbesondere die Persönlichkeit von Spitzenfußballern.

Lewandowskis Vorgänger war Bundestrainer Hansi Flick. „Mit seinem Spiel und seinen Toren hat er neue Maßstäbe gesetzt“, befand der frühere Bayern-Trainer. „Ich erinnere mich noch gut an meine Kindheit, daran, wie ich als kleiner Junge den besten Stürmern nachgeeifert habe. Mein Idol war Gerd Müller, ich wollte Tore schießen, Spiele entscheiden, wollte so sein, wie Gerd Müller war. Der Gerd Müller für die Kinder von heute ist Robert Lewandowski.“

Eigener Ligaverband für Frauenfußball?

Geschäftsführer Tim Schumacher vom VfL Wolfsburg hat eine weitere Professionalisierung des Frauenfußballs in Deutschland gefordert. „Beim DFB stehen jetzt entscheidende Weichenstellungen an, im März wird ein neuer Präsident gewählt. Ich erwarte schon, dass Frauenfußball dann eine stärkere Gewichtung bekommt“, sagte der 47-Jährige in einem „Sportbuzzer“-Interview.

Ein denkbares Modell sei auch, analog zum Männerfußball einen eigenen Ligaverband für die Frauen-Bundesliga zu gründen. „Natürlich kann es eine Lösung sein, es wie eine DFL zu organisieren – im Männerfußball war und ist das ja ein Erfolgsmodell“, sagte Schumacher. „Aber auch, wenn die meisten Vereine die gleichen Interessen haben, darf man nicht vergessen, dass die Spreizung innerhalb der Liga - etwa zwischen Champions-League-Teilnehmern und den Teams unten in der Tabelle – enorm ist. Wir haben auf der einen Seite höchst professionelle Strukturen und auf der anderen Seite Teams, in denen viele Spielerinnen keinen Profivertrag haben.“

Grundsätzlich meint der in der VfL-Geschäftsführung für den Frauenfußball zuständige Jurist jedoch: „Wir in Deutschland müssen in der Vermarktung noch sehr viel mehr machen, um international nicht den Anschluss zu verlieren – oder um aufzuholen, denn England, Spanien und Frankreich sind da schon deutlich weiter als wir. Da müssen wir und der DFB unsere Hausaufgaben machen.“

Regionalliga: Norderstedt - Kiel II am 6. Februar

Das Nachholspiel in der Regionalliga Nord zwischen Eintracht Norderstedt und Holstein Kiel II ist neu terminiert worden. Die Partie findet am 6. Februar 2022 (14 Uhr) im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion statt, teilten beide Vereine am Montag mit. Ursprünglich wären die Jungstörche aus Kiel erst am 20. Februar 2022 mit einem Heimspiel gegen Teutonia 05 Ottensen aus der Winterpause gestartet.

Tuchel kritisiert Belastung der Profis scharf

Nach Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat auch Thomas Tuchel von Champions-League-Sieger FC Chelsea die hohe Belastung der Profis in der englischen Premier League scharf kritisiert. Nach dem 3:1-Erfolg am Boxing Day bei Aston Villa schimpfte der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund auf die Leute, die in „irgendwelchen Büros in Sesseln und am grünen Tisch“ sitzen. „Ich bin super besorgt“, sagte Tuchel bei Sky Sports.

Man spiele mit der Gesundheit der Spieler, so Tuchel, der sich aber auch selbstkritisch gab. Callum Hudson-Odoi habe man nach dessen COVID-19-Erkrankung „90 Minuten durchspielen lassen, weil wir andere Spieler vom Platz nehmen mussten.“ Mateo Kovacic habe „nach einer Verletzung und COVID ohne Vorbereitung oder Training“ gespielt. Der zuvor ebenfalls mit dem Coronavirus infizierte Romelu Lukaku habe zudem länger gespielt „als von der medizinischen Abteilung empfohlen“.

Was eine Infektion mit einem Genesenen mache, „wissen wir nicht, das weiß niemand“, klagte Tuchel: „Vielleicht machen wir hier einen großen Fehler.“

Chelsea wollte zuletzt Begegnungen verlegen, die Liga lehnte das ab. „Sie lassen uns spielen, selbst wenn wir COVID haben. Und wir spielen, aber das kann nicht der richtige Weg sein. Jetzt haben wir neue Verletzungen, und das wird nicht aufhören“, sagte Tuchel, der noch einmal eindringlich für die Einführung von fünf Wechseln warb: „Fünf Wechsel wurden wegen Corona eingeführt, ganz Europa hat fünf Wechsel, ganz Europa hat eine Winterpause, aber wir spielen durch. Aber auf wessen Rücken? Auf den Rücken der Spieler!“

Zuletzt hatte schon Klopp seinem Unmut Luft gemacht. Der Premier League droht angesichts der vielen Wettbewerbe ein Terminproblem. Aufgrund der Pandemie mussten in den vergangenen Wochen schon 15 Spiele verschoben werden.

Rangnick: Martial will weg von ManUnited

Trainer Ralf Rangnick muss demnächst wohl ohne den französischen Stürmer Anthony Martial planen. Rangnick berichtete von einem längeren Gespräch, das er am vergangenen Mittwoch mit dem 26-Jährigen geführt habe. „Er hat mir erklärt, dass er nun in den vergangenen sieben Jahren bei Manchester United war und das Gefühl hat, dass es die richtige Zeit dafür ist, zu wechseln, woanders hinzugehen“, sagte Rangnick.

Der 63 Jahre alte Coach äußerte in den am Sonntagabend veröffentlichten Aussagen Verständnis für den Wunsch, verwies aber auch auf die Corona-Pandemie, die derzeit zu vielen personellen Ausfällen führt. Zudem sei der englische Rekordmeister noch in drei Wettbewerben dabei. Bislang gebe es seines Wissens nach noch keine Angebote für Martial.

In der laufenden Saison kam Martial in der Premier League nur zweimal von Beginn an zum Einsatz und erzielte ein Tor. Der Angreifer war 2015 von der AS Monaco gekommen und hat in Cristiano Ronaldo und auch Jadon Sancho starke Konkurrenten für die Offensive in der Mannschaft. Manchester United tritt an diesem Montagabend (21 Uhr) nach einer gut zweiwöchigen Corona-Zwangspause bei Newcastle United an.

6:3 gegen Leicester: Guardiola sieht "Achterbahnfahrt" 6:3 gegen Leicester: Guardiola sieht "Achterbahnfahrt"

Völler glaubt an längeren Wirtz-Verbleib

Bayer Leverkusens scheidender Sport-Geschäftsführer Rudi Völler glaubt daran, dass Top-Talent Florian Wirtz (18) noch länger erhalten bleibt. „Nicht nur durch die Vertragssituation - auch durch das Vertrauen, das wir zu ihm und seiner Familie aufgebaut haben, wissen wir, dass er hier noch einige Jahre gut aufgehoben ist. Wir wollen, dass Florian noch ein paar Jahre bei uns bleibt“, sagte Völler im Bild-Interview.

Irgendwann werde „vielleicht der Tag X kommen und es Florian hier zu klein werden“, so Völler: „Aber das wird noch dauern.“ Jung-Nationalspieler Witz steht in Leverkusen noch bis Juni 2026 unter Vertrag. Viele europäische Top-Klubs haben den offensiven Mittelfeldspieler aber schon auf dem Zettel.

Mancini: Italien wird Weltmeister

Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini sieht seine Europameister auch als Favoriten für die Winter-WM in Katar an. „Wir waren die beste Mannschaft der EM und haben verdient gewonnen. Wir haben ein einziges Mal in drei Jahren verloren“, sagte Mancini der Gazzetta dello Sport: „Ich denke, wir werden Weltmeister.“

In den kommenden Wochen hofft Mancini (57) auf das Comeback des bei der EM verletzten Abwehrspielers Leonardo Spinazzola (AS Rom). „Für uns ist er ein wesentlicher Spieler. Wir hoffen, dass er im Februar aufs Spielfeld zurückkehren kann. Dann hat er ein paar Monate Zeit, um zu trainieren“, sagte er.

Mertesacker sagt England-Titel voraus

Ex-Weltmeister Per Mertesacker traut der englischen Nationalmannschaft in naher Zukunft einen Titel zu. Das verlorene EM-Finale in diesem Sommer gegen Italien sei „eine wichtige Enttäuschung“ gewesen. „Aber irgendwann werden sie den Thron besteigen. Das ist unvermeidbar bei ihrer Vielzahl an herausragenden Spielern“, sagte der 37-Jährige, der seit seinem Karriereende 2018 beim FC Arsenal die Nachwuchsakademie leitet, in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Mertesacker vergleicht die Entwicklung der Engländer mit der in Deutschland, „die vor dem WM-Titel 2014 stattgefunden hatte. Zwischen 2006 und 2014 waren wir stets nah dran, bei Turnieren immer zwischen Platz zwei und drei. Genau das machen jetzt die Engländer durch. Das eine oder andere Turnier werden sie sich mit dieser Rolle wohl noch begnügen müssen“, meinte der frühere Abwehrspieler. Die WM in Katar Ende 2022 komme für die Three Lions wohl noch zu früh. „Ich halte die anschließende EM (2024 in Deutschland) für Englands größte Chance.“

Auch die deutsche Auswahl hat Mertesacker bei der WM nach dem personellen Umbruch nicht als Mitfavorit auf dem Zettel. „Jetzt kann das DFB-Team ebenfalls nicht so recht einschätzen, wo man steht. Wir werden Ende des Jahres mit vielen, vielen Fragezeichen zur WM nach Katar reisen. Ziel muss es sein, eine Mannschaft aufzubauen, die bei der EM 2024 mindestens das Halbfinale erreichen kann“, sagte Mertesacker.

DFB-Frauen: Dreikampf der Torhüterinnen

Um die Rolle als Deutschlands Nummer eins könnte es vor der Frauen-EM in England (6. bis 31. Juli 2022) noch ein heißes Rennen geben. Derzeit hat Merle Frohms (Eintracht Frankfurt) den Status inne, Olympiasiegerin Almuth Schult (VfL Wolfsburg) und Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) sind die Herausforderinnen.

„Es ist ganz klar, dass Merle aktuell unsere Nummer eins ist. Natürlich erwarten wir von Almuth und Ann-Katrin, dass sie diese Nummer eins angreifen“, sagte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vorausblickend auf das EM-Jahr im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Voss-Tecklenburg führte aus: „Merle muss sich wie die anderen beiden tagtäglich im Verein beweisen, aber auch bei uns. Das macht sie gut. So lange sie es gut macht, ist sie die Nummer eins.“

Bis zu einer Schulter-OP nach der WM 2019 und anschließender Schwangerschaft war Schult (30) die unangefochtene Stammkeeperin der DFB-Auswahl. Im April gab sie ihr Comeback beim VfL und ist dort wieder erste Wahl, im Nationalteam aber wartet Schult noch auf eine Bewährungschance und ihr 65. Länderspiel.

Die Zwillingsmutter nimmt auch als Persönlichkeit eine besondere Rolle ein. Im vergangenen Sommer erhielt Schult als TV-Expertin der ARD während der Männer-EM viel Lob, zudem macht sie sich in der Initiative „Fußball kann mehr“ für mehr Frauen im Fußball stark.

Frohms (26) hat bislang 22 Länderspiele ohne Turniereinsatz absolviert. Berger (31) hat überhaupt erst zwei Einsätze im DFB-Team vorzuweisen. Die Vierte im Bunde, Laura Benkarth (29/11) von Meister Bayern München, wird nach einer Knie-OP voraussichtlich nicht mehr rechtzeitig fit.

Das DFB-Jahr 2021: Löw-Rücktritt, frühes EM-Aus und Flick-Rekordstart Das DFB-Jahr 2021: Löw-Rücktritt, frühes EM-Aus und Flick-Rekordstart

Streichs Wunsch: „Durch Indien laufen“

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg würde sich gerne den Wunsch nach einer außergewöhnlichen Fernreise erfüllen. „Ich würde am liebsten ein halbes Jahr durch Indien laufen. Da gibt es alles. Ich war schon mal drei Wochen dort, aber das war viel zu kurz“, sagte der Coach des badischen Bundesligisten im Interview der Deutschen Presse-Agentur: „Du brauchst ja erst mal Zeit, diesen Kulturwechsel zu verkraften.“

„Eher in der Fantasie“ könne er sich vorstellen, einmal auszuwandern. „Ich bin jetzt 56 Jahre alt und habe mich wohnungsmäßig maximal 200 Kilometer von meinem Heimatdorf entfernt“, sagte Streich: „Es scheint, dass ich ein erzkonservativer Bock bin, der von der Welt spricht und immer am gleichen Ort bleibt.“

Auch nach Norwegen würde er gerne mal reisen. Er habe „Hunderte Sachen“ im Kopf, „von denen die meisten aber nicht zu verwirklichen sind“, sagte der Badener. Er sei gerne an Orten, an denen er noch nie war. Für einen All-inclusive-Urlaub sei er nicht der richtige Typ. Er könne nicht die ganze Zeit nur herumliegen. „Ich bin total gerne in den Bergen oder am Meer, und das ist mir dann genug all-inclusive.“