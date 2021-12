Basketball: Warum Schröder das Christmas Game verpasste

Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Michael Dwyer

Boston: Am ersten Weihnachtstag hat es auch Dennis Schröder erwischt: Kurz vor Beginn des Christmas Game am Sonnabend bei Meister Milwaukee Bucks gaben die Boston Celtics bekannt, dass der deutsche Basketball-Nationalspieler ins Corona-Protokoll der NBA aufgenommen wurde. Insgesamt fehlten dem Rekordchampion neun Spieler allein wegen Corona. Durch einige Verletzungen stand den Celtics nur ein Rumpfkader mit zwölf Akteuren zur Verfügung, wovon bei den Bucks nur acht zum Einsatz kamen.

Schon an Heiligabend waren fünf Celtics-Spieler aus dem Team genommen worden. Trotz der Ausfälle kam Boston der Überraschung nahe, unterlag nach langer und teilweise deutlicher Führung (19 Punkte) nur knapp mit 113:117. Bei Milwaukee kam der griechische Superstar Giannis Antetokounmpo bei seinem Comeback als bester Werfer der Partie auf 36 Punkte. Der Final-MVP der Vorsaison war durch das Corona-Protokoll seit dem 14. Dezember zum Zuschauen verdammt gewesen.

Basketball: Celtics von Omikron-Welle getroffen

Die Celtics gehören zu den am heftigsten betroffenen Teams der durch die Omikron-Welle in den USA geschwächten Liga. Vor der Partie in Milwaukee statteten sie Forward Al-Farouq Aminu und Center Norvel Pelle deshalb mit Zehntagesverträgen aus. Zuvor hatten sie bereits Ex-Allstar Joe Johnson verpflichtet. Wegen der Corona-Ausfälle verschiebt die NBA den Start der G-League der Farmteams vom 27. Dezember auf den 5. Januar. Die NBA-Teams füllen derzeit ihre Kader mit Ersatzspielern auf, die sie mit kurzfristigen Verträgen ausstatten – viele davon aus der G-League.





Dallas: Die Mavericks zeigten ohne Maximilian Kleber zahlreiche Stammspieler ebenso eine gute Leistung beim Topteam Utah Jazz. Doch am Ende stand ein 116:120. Kleber befindet sich ebenso wie der slowenische Superstar Luka Doncic und fünf weitere Mavs-Profis im Corona-Protokoll.

Golden State Warriors gewinnen gegen Phoenix Suns

Golden State: Angeführt vom überragenden Stephen Curry haben die Golden State Warriors in der NBA am ersten Weihnachtsfeiertag das Topspiel bei den Phoenix Suns gewonnen. Der Superstar erzielte beim 116:107 insgesamt 33 Punkte und stellte damit einen persönlichen Rekord bei den Christmas Games auf. Einen weiteren Meilenstein verpasste der Dreierkönig knapp: Mit fünf verwandelten Distanzwürfen steht der 33-Jährige nun bei 2999 Dreiern in seiner NBA-Karriere.

Der Ausnahmekönner hatte Mitte des Monats seinen 2974. Drei-Punkte-Wurf in der US-Profiliga verbucht, damit die alte Bestmarke von Ray Allen verbessert. Die Warriors, die wegen der Corona-Welle in der NBA ohne drei ihrer vier Topscorer angereist waren, entrissen den Suns mit nun 27 Siegen aus 33 Spielen die Führung in der Western Conference. Zum Sieg trug auch Otto Porter jr. bei, der 13 seiner 19 Punkte im Schlussabschnitt erzielte.

Paul George fällt nach Verletzung aus

Lakers: Rekordmeister Los Angeles Lakers kassierte seine fünfte Niederlage in Folge – trotz einer starken Leistung von LeBron James. Der Superstar war beim 115:122 gegen die Brooklyn Nets für 39 Punkte verantwortlich, das verhalf den Lakers aber nicht zur erfolgreichen Aufholjagd. Im letzten Viertel lagen sie zwischenzeitlich mit 23 Zählern zurück.





Clippers: Die Los Angeles Clippers müssen lange auf Paul George verzichten. Der beste Werfer der Clippers zog sich einen Bänderriss im rechten Ellenbogen zu, fällt bis auf Weiteres aus. Nach drei bis vier Wochen Ruhepause solle George erneut untersucht werden. Der Forward hatte Anfang Dezember zunächst eine Zerrung im Ellenbogen erlitten und zwei Wochen pausiert. Kurz vor Weihnachten wirkte der 31-Jährige wieder mit, doch nach zwei Einsätzen hat sich die Verletzung nun verschlimmert.

Hamburg Towers spielen gegen Gießen 46ers

Die Clippers liegen mit einer Bilanz von 17 Siegen und 15 Niederlagen auf Play-off-Kurs, sind in der Offensive aber vor allem auf den siebenmaligen Allstar angewiesen. George verbuchte in dieser Saison pro Spiel durchschnittlich fast 25 Punkte, sieben Rebounds und mehr als fünf Assists. Der zweite Star des Teams, Kawhi Leonard, fehlt bereits die gesamte Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Zudem fällt zurzeit auch der deutsche Nationalspieler Isaiah Hartenstein, der seine bislang beste Saison in der NBA spielt, mit einer Knöchelverletzung aus.

Towers: Das Spiel der Hamburg Towers gegen Gießen 46ers war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Auch für das nächste Heimspiel der Hamburger am 2. Januar (18 Uhr) gegen Alba Berlin sind Stand heute wieder 2500 Zuschauende in der edel.optics.de Arena zugelassen. Die Berliner kommen dann etwas ausgeruhter nach Wilhelmsburg. Ihr EuroLeague-Spiel am 29. Dezember in Mailand wurde wegen zahlreicher Corona-Fälle bei den Italienern abgesagt.