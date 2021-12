Bayern-Sorgenkind Cuisance: „Ich habe einen guten Charakter“

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 23. Dezember 2021:

Torres wechselt von ManCity zu Barça

Der Wechsel des spanischen Nationalstürmers Ferran Torres von Manchester City zum kriselnden FC Barcelona ist Medienberichten zufolge perfekt. Die Ablösesumme für den 21 Jahre alten Wunschkandidaten des neuen Barça-Trainers Xavi Hernández sei mit 55 Millionen Euro plus zusätzlicher Zahlungen in unbekannter Höhe vereinbart, schrieb die spanische Zeitung „Mundo Deportivo“ unter Berufung auf Informationen aus beiden Clubs. Die Sportzeitung „AS“ schrieb von 47 Millionen Euro. Eine offizielle Bestätigung gab es am Donnerstag zunächst nicht.

Der FC Barcelona bemühe sich derzeit um den Verkauf anderer Spieler, um Ligaregeln für die Gesamtsumme der Spielergehälter einhalten zu können, schrieb die Zeitung weiter. Wenn alles nach Plan laufe, könne Torres schon im Januar für die Blaugrana spielen. Torres war erst im August 2020 für 25 Millionen Euro plus zwölf Variable vom FC Valencia nach Manchester gewechselt.

Der FC Barcelona steckt derzeit in einer tiefen sportlichen und finanziellen Krise. Den Verein drücken 1,35 Milliarden Euro Schulden und in der Tabelle liegen die Katalanen mit 18 Punkten Rückstand auf den Tabellenersten Real Madrid abgeschlagen auf Platz sieben.

Cuisance wehrt sich: „Bin kein Unruhestifter“

Bayern Münchens Franzose Michael Cuisance setzt sich gegen sein Image als Enfant terrible zur Wehr. „Ich bin kein Spieler, der Unruhe stiftet. Ich will keinen Streit mit dem Verein“, sagte der 22-Jährige der Bild-Zeitung und betonte: „Ich habe einen guten Charakter. Fragen Sie Julian Nagelsmann! Ich bin ein harter Arbeiter.“

Daran gibt es allerdings seit Beginn seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister nach dem Wechsel von Borussia Mönchengladbach im Sommer 2019 erhebliche Zweifel. Zuletzt soll Cuisance beim Hinrunden-Abschluss gegen den VfL Wolfsburg (4:0) beleidigt sein Leibchen in Richtung von Trainer Nagelsmann geworfen haben. „Aus meiner Sicht wird das absolut falsch ausgelegt“, behauptete Cuisance. Er habe mit Nagelsmann „ein gutes Verhältnis, ich würde ihm gegenüber nie respektlos sein.“ Er habe sein Leibchen „nicht absichtlich in seine Richtung geworfen, um mich zu beschweren“.

Allerdings kam der Mittelfeldspieler in der ersten Halbserie unter Nagelsmann lediglich zu zwei Kurz-Einsätzen über insgesamt 56 Minuten, nur zehnmal stand er überhaupt im Kader. Nagelsmann hatte daher kürzlich eine weitere Ausleihe ins Gespräch gebracht. „Er hat viel zu wenig Spielzeit, um sich zu entwickeln“, sagte er.

Der Vertrag des Talents läuft noch bis 2024. „Ich habe das Zeug dazu, regelmäßig bei einem Club wie Bayern zu spielen“, meinte er, „davon bin ich überzeugt. Aber ich habe dazu selten Chancen bekommen.“ Vielleicht, sinnierte Cuisance, „muss ich einen Schritt zurück machen, um dann durchzustarten. Ich glaube immer noch fest daran, dass ich eine große Karriere machen kann.“

Leipzig: Brobbey-Leihe zu Ajax fast perfekt

Die Rückkehr von Brian Brobbey von RB Leipzig zu Ajax Amsterdam steht kurz vor dem Abschluss. Wie „De Telegraaf“ berichtet, hat der Angreifer bereits seinen Medizincheck absolviert. In den Verhandlungen über eine Ausleihe soll es nur noch um die Möglichkeit einer Kaufoption gehen.

Der 19-jährige Niederländer war im Sommer ablösefrei nach Sachsen gewechselt, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Der Stürmer brachte es gerade einmal auf einen Startelf-Einsatz in der Bundesliga und einen in der Champions League. In Leipzig läuft sein Vertrag noch bis 30. Juni 2025.

Vertrag aufgelöst: Kagawa entschuldigt sich

Der frühere BVB-Star Shinji Kagawa hat sich nach seiner Vertragsauflösung beim griechischen Erstligisten PAOK Thessaloniki bei den Fans entschuldigt. „Liebe PAOK-Fans, -Spieler und -Verantwortliche. Ich entschuldige mich, dass ich eure Erwartungen nicht erfüllen konnte. Ich schätze eure Unterstützung. Beste Wünsche und danke euch“, schrieb der ehemalige japanische Nationalspieler auf Instagram.

Der 32-jährige Kagawa, der mit Borussia Dortmund je zweimal die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewann, war seit Januar 2021 bei PAOK, konnte sich aber nicht durchsetzen. Ob Kagawa seine Karriere fortsetzt, ist unklar.

Tedesco: „Viel müssen wir nicht machen“

RB Leipzigs Trainer Domenico Tedesco sieht trotz der durchwachsenen Hinrunde für die Winterpause kaum Nachbesserungsbedarf am Kader. „Ich glaube, so viel müssen wir nicht machen, wir müssen eher die Spieler fit auf den Platz kriegen“, sagte der 36-Jährige dem Kicker: „Wir haben einen Kader mit guten Einzelspielern, wir haben auch eine gute Balance zwischen Alt und Jung, zwischen defensiven und offensiven Spielern.“

Er sei „grundsätzlich ein Freund von nicht zu großen Kadern, in denen eine gute Kaderhygiene herrscht“, führte der seit dem 9. Dezember im Amt befindliche Trainer aus: „Ich möchte, dass eine gesunde Konkurrenz herrscht und auch der letzte und jüngste Spieler durch Trainingsleistung die Startelf riechen kann.“ Dazu sehe er im aktuellen Kader genügend geeignete Führungsspieler, die allerdings „ruhig mehr und lauter coachen“ sollten.

Mit Platz zehn und gerade einmal 22 Punkten laufen die Sachsen den eigenen Ansprüchen bislang hinterher. „Wir haben noch ganz viel Arbeit vor uns“, sagte Tedesco deshalb: „Ich bin nicht davon ausgegangen, dass es einfach wird. Warum? Weil wir zwar eine gute Mannschaft haben, aber die Tabelle ist, wie sie ist, und da steckt immer ein bisschen Wahrheit drin.“ Dennoch sei „nicht alles negativ“.

Gelb-Rot für Ramos und Beinahe-Blamage

Das Starensemble von Paris St. Germain hat in der französischen Ligue 1 mit Mühe und Not eine Blamage verhindert. Beim krassen Außenseiter FC Lorient kam das Team um Lionel Messi dank des späten Ausgleichstreffers von Mauro Icardi (90.+1) zu einem 1:1 (0:1) und verhinderte seine erste Niederlage seit Anfang Oktober.

Für den Tabellenvorletzten Lorient traf Thomas Monconduit (40.). Sergio Ramos, zur zweiten Halbzeit eingewechselt, sah bei PSG in der 81. Minute Gelb und in der 85. Minute Gelb-Rot.

PSG-Star Sergio Ramos (l., gegen Lorients Houboulang Mendes) holte sich nach seiner Einwechslung innerhalb von nur vier Minuten die Ampelkarte ab.

Foto: AFP

Mit 46 Punkten liegt Paris klar vor dem neuen Zweiten OGC Nizza (33), der 2:1 (0:1) gegen RC Lens gewann. Olympique Marseille (33) ist nach dem 1:1 (0:0) gegen Stade Reims nur noch Dritter, hat aber ein Spiel weniger absolviert als die Konkurrenten.

Afrika Cup: Choupo-Moting bei Kamerun dabei

Eric Maxim Choupo-Moting könnte Bayern München auch zu Beginn des neuen Jahres wieder länger fehlen. Der erst kürzlich nach seiner Corona-Infektion wieder ins Training eingestiegene Angreifer steht im 28-köpfigen Aufgebot von Kamerun für den Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar 2022). Dies teilten die unzähmbaren Löwen am Mittwochabend offiziell mit.

Ob der gebürtige Hamburger Choupo-Moting tatsächlich zum Turnier fahren darf, scheint aber noch offen. Erst in der vergangenen Woche kündigten die in der Europäischen Clubvereinigung ECA organisierten Vereine an, ihren Spielern die Freigabe für den Afrika Cup in Kamerun zu verweigern. Die ECA mit Vorstandsmitglied Oliver Kahn von Bayern München wandte sich diesbezüglich schriftlich an die Fifa, das entsprechende Schreiben liegt der französischen Nachrichtenagentur AFP vor.

Aus Sicht der ECA habe der afrikanische Kontinentalverband CAF bislang „kein ausreichendes“ Corona-Protokoll vorgelegt, heißt es darin. Daher sehen sich die Vereine „nicht dazu in der Lage, Spieler für das Turnier abzustellen“. Der Afrika Cup ist mitten in der Saison vielen europäischen Klubs ohnehin ein Dorn im Auge. Vor allem in der englischen Premier League, die bis zu 40 Profis abstellen könnte, regt sich Widerstand.

Finale zwischen Klopp und Tuchel möglich

Die deutschen Teammanager Jürgen Klopp und Thomas Tuchel könnten mit ihren Teams im Finale des englischen Ligapokals aufeinandertreffen. Wie die Auslosung unmittelbar nach den Viertelfinals ergab, trifft Klopp mit dem FC Liverpool in der Vorschlussrunde Anfang Januar in Hin- und Rückspiel auf den FC Arsenal. Für Tuchel und den FC Chelsea geht es ins Stadtduell mit Tottenham Hotspur.

Gelöst: Jürgen Klopp im Interview nach dem Sieg gegen Leicester.

Foto: Imago/Shutterstock

Somit könnte es am 27. Februar im Endspiel von Wembley zum Duell zwischen Liverpool und Chelsea kommen. Die Reds hatten sich mit einer B-Elf am Mittwoch gegen Leicester City mit einem 5:4 im Elfmeterschießen ins Halbfinale gezittert, nach 90 Minuten hatte es 3:3 gestanden. Der FC Chelsea mit Coach Thomas Tuchel setzte sich beim FC Brentford 2:0 (0:0) durch.