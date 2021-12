Hamburg Towers: Warum Maik Kotsar Hamburg wohl bald verlässt

Center Maik Kotsar bleibt womöglich nicht mehr lange in Hamburg.

Hamburg. Sein Ehrentag begann für Maik Kotsar musikalisch. Zu seinem 25. Geburtstag erhielt der Center der Hamburg Towers am Mittwochvormittag beim „Shoot around“, dem Anschwitzen vor dem EuroCup-Spiel am Abend bei Dolomoti Energia Trento (die Towers siegten 99:90 und feierten den zweiten Auswärtssieg), von seinen Mitspielern ein Ständchen. An der akustischen Darbietung seiner Kollegen hatte der Este sichtlich Spaß. Dabei war bis vor Kurzem gar nicht klar, ob er seinen Geburtstag überhaupt mit den Towers feiern würde.

Der konstanteste und in dieser Saison einzige Unterschiedsspieler der Towers stand unmittelbar vor dem Abschied aus der Hansestadt. EuroLeague-Club Fenerbahce Istanbul, Verein des gebürtigen Hamburgers Ismet Akpinar (26), suchte Ersatz für Center Danilo Barthel (30). Der deutsche Nationalspieler hatte sich Mitte Oktober am Knie verletzt. Da die Heilung nicht wie geplant verlief, musste sich der ehemalige Profi des FC Bayern München am Dienstag operieren lassen und wird mehrere Monate ausfallen. Somit musste Fenerbahce auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Hamburg Towers: Wechsel von Maik Kotsar nur aufgeschoben?

Den Türken sind dabei die konstant guten Leistungen von Kotsar aufgefallen. Daraufhin hatte der Club Kotsars Agent Bennet Ahnfeldt (40) kontaktiert. Mit der Spielerseite gab es eine schnelle Einigung, allerdings biss sich Fenerbahce die Zähne an Towers-Sportchef Marvin Willoughby (43) aus. Da Kotsar, der gegen Trento wieder einmal überragend spielte, keine Ausstiegsklausel in seinem bis Saisonende gültigen Arbeitspapier hat, konnte selbst eine Ablösesumme die Towers nicht umstimmen.

Deshalb hat sich „Fener“ entschieden, am Dienstag den US-Amerikaner Jehyve Floyd (24) zu verpflichten. Zuerst hatte das Internet-Portal „Basketballnews.com“ darüber berichtet. Es spricht für den Charakter von Kotsar, dass er sich trotz des geplatzten Wechsels, der finanziell und sportlich reizvoll war, nicht hängen ließ und zuletzt bei den Siegen gegen Krasnodar und in Würzburg überragend spielte.

Derzeit deutet aber alles darauf hin, dass der Wechsel von Kotsar nur aufgeschoben ist – und er sein Ständchen zum 26. Geburtstag wohl nicht mehr von den Mitspielern der Hamburg Towers bekommen wird.