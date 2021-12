Merk tritt in Kaiserslautern von allen Ämtern zurück

Kaiserslautern. Vorweihnachtliche Überraschung beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern: Markus Merk tritt mit sofortiger Wirkung von allen Ämtern zurück.

Merk, der im Dezember 2019 in den Aufsichtsrat und Beirat des viermaligen deutschen Meisters gewählt worden war, sehe nach zwei Jahren das ausgerufene Ziel der wirtschaftlichen und sportlichen Sanierung und Stabilisierung als erreicht an, berichtete die "Rheinpfalz". Bei der Jahreshauptversammlung des FCK am vergangenen Mittwoch hatte der 59-Jährige aus privaten Gründen gefehlt. Für Merk dürfte Carsten Krick in den Aufsichtsrat des eingetragenen Vereins nachrücken.

