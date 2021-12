Bekommt Traditionsclub aus 3. Liga erstmals eine Chefin?

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 17. Dezember 2021:

Als erste Frau: Kumpis will Braunschweig-Chefin werden

Die aktuelle Vizepräsidentin Nicole Kumpis möchte neue Vereinschefin von Eintracht Braunschweig werden. Das gab der Drittligist bekannt. Die Vorständin des Deutschen Roten Kreuzes Braunschweig-Salzgitter möchte bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des deutschen Meisters von 1967 zur Nachfolgerin von Christoph Bratmann gewählt werden. Der SPD-Politiker ist seit 2020 Eintracht-Präsident, hatte bei der Jahreshauptversammlung im November aber nicht genug Stimmen für seine Wiederwahl bekommen. Bis zur nächsten Versammlung ist der 52-Jährige noch geschäftsführend im Amt, noch einmal antreten möchte er nicht.

Nicole Kumpis wird auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung als neue Präsidentin des BTSV Eintracht von 1895 e.V. kandidieren.🦁



Alle Infos dazu und zu den weiteren Kandidaten des neuen Präsidiumsteams gibt es hier 👉 https://t.co/53oOuo6X2V#wirsindeintracht — Eintracht BS (@EintrachtBSNews) December 16, 2021

„Nicole Kumpis und ihr Team genießen das volle Vertrauen des Aufsichtsrates der Eintracht Braunschweig GmbH & Co. KGaA“, sagte dessen stellvertretender Vorsitzender Jens-Uwe Freitag. Zum Kumpis-Team gehören unter anderem der langjährige Vizepräsident Rainer Cech und der ehemalige Eintracht-Profi Benjamin Kessel. Im Fall ihrer Wahl wäre die 47-Jährige die erste Frau an der Spitze des Traditionsclubs.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Seifert sieht Verhältnis DFB/DFL am Tiefpunkt

Im Streit zwischen dem Deutschen Fußball-Bund und der Deutschen Fußball-Liga hat der scheidende DFL-Chef Christian Seifert beiden Dachorganisationen empfohlen, sich wieder mehr auf die wesentlichen Kernpunkte der Zusammenarbeit zu konzentrieren. „Ich glaube, dass es gut wäre, das Verhältnis zurückzuführen auf die Ausübung des Grundlagenvertrages. Die Zusammenarbeit an den wirklich wichtigen Schnittstellen muss funktionieren. Darauf kommt es in erster Linie an“, sagte der 52-Jährige kurz vor seinem Abschied in einer Medienrunde.

In den vergangenen zwei, drei Jahren sei es fast ausschließlich nur um Steuer-, Abstimmungs- und Vertrauensfragen gegangen. Künftig müsse man wieder mehr über Inhalte und Aufgaben diskutieren. „Was braucht die Liga wirklich vom DFB? Die Nachwuchsarbeit muss stimmen. Das Schiedsrichterwesen muss funktionieren. Dann hat man die Abstellung der Nationalspieler, die Teilnahme am DFB-Pokal. An diesen Grunddisziplinen sollte man sich orientieren“, sagte Seifert.

Derzeit sei das Vertrauensverhältnis zwischen DFB und DFL „auf dem absoluten Tiefpunkt“. Seifert, der das Amt des Geschäftsführers nach mehr als 16 Jahren zum 1. Januar an Donata Hopfen abgibt, sieht darin aber auch eine Chance für beide Seiten: „Es kann nur noch aufwärtsgehen oder sich zumindest nicht weiter verschlechtern.“ Falls doch, sei sogar eine Trennung denkbar. „Wenn das nur noch eine Alibi-Funktion hat, muss die Liga nicht mehr dabei sein.“ Voraussetzung für eine Verbesserung sei aus seiner Sicht eine tiefgreifende Veränderung beim DFB.

Nations League: UEFA legt Spieltermine fest

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem Auswärtsspiel in Italien in die Nations League. Am 4. Juni 2022 tritt die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick beim Europameister an. Bereits drei Tage später kommt es zur ersten EM-Revanche mit dem Heimspiel gegen England. Am 11. Juni steht das Auswärtsspiel beim dritten Gruppenkonkurrenten Ungarn an, bevor der Länderspiel-Viererpack in dem UEFA-Wettbewerb mit dem Heimspiel gegen Italien am 14. Juni abgeschlossen wird. Das teilte die UEFA am Freitag mit.

Die weiteren Termine in der Nations League sind das Heimspiel gegen Ungarn am 23. September und die Rückkehr nach Wembley am 26. September für den Gruppenabschluss in England. Anpfiff aller Partien ist jeweils um 20.45 Uhr. Die Spielorte müssen noch festgelegt werden.

Das Länderspiel-Jahr mit der WM in Katar als Höhepunkt vom 21. November bis 18. Dezember beginnt für die Nationalmannschaft am 26. März mit einem Test in Sinsheim. Wunschgegner ist Südafrika. Allerdings müssen wegen der derzeit herrschenden Einreise-Restriktionen noch diverse Corona-Regularien geklärt werden. Wenige Tage später plant der DFB den ersten Klassiker im WM-Jahr in den Niederlanden, wie Flick nach der Auslosung der Nations League am Donnerstag bestätigte.

Ex-05er Schwarz erneut Trainer des Monats in Russland

Ex-Bundesligacoach Sandro Schwarz ist in Russland erneut zum Trainer des Monats gewählt worden. Nach den Monaten Juli/August und September wählten ihn Experten vom Ligaverband RPL und Fans auch im November/Dezember auf den ersten Platz. Der frühere Coach von Mainz 05 ist mit Dynamo Moskau Tabellenzweiter und hartnäckigster Verfolger von Meister Zenit St. Petersburg. Zuletzt hat Dynamo viermal in Serie gesiegt und im Topspiel gegen Zenit unentschieden gespielt.

„Irgendetwas muss im Oktober schiefgelaufen sein. Aber im Ernst: Ich freue mich über die Auszeichnung – und nehme sie stellvertretend für mein Trainerteam und unsere Mannschaft entgegen“, sagte Schwarz der Deutschen Presse-Agentur. Der 43-Jährige ist seit Oktober 2020 Trainer des Ex-Clubs von Kevin Kuranyi und hatte seinen auslaufenden Vertrag vor Kurzem bis 2024 verlängert. Auch Sportdirektor Zeljko Buvac, langjähriger Co-Trainer von Jürgen Klopp in Mainz, Dortmund und Liverpool, verlängerte seinen Kontrakt.

Huth und Waßmuth schießen Wölfinnen ins Viertelfinale

Die Nationalspielerinnen Svenja Huth und Tabea Waßmuth haben den VfL Wolfsburg ins Viertelfinale der Champions League geführt. Dank ihres Doppelpacker-Duos gewann die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot vor 1107 Zuschauern gegen den FC Chelsea 4:0 (2:0) und schaffte damit als Gruppensieger den Einzug in die Runde der besten acht.

Mit ihren beiden Treffern vor der Pause (16., 23.) leitete Huth den aus Sicht der Wölfinnen überlebenswichtigen Sieg gegen die Finalistinnen der Vorsaison ein, Waßmuth (60., 78.) legte in der zweiten Hälfte nach. Wegen Sprunggelenksproblemen hatte Stroot Huth eigentlich erst von der Bank bringen wollen. Er entschied sich für einen Startelfeinsatz – und wurde belohnt.

Dank des Dreiervergleichs stehen Wolfsburg als Gruppensieger und der Tabellenzweite Juventus Turin im Viertelfinale. Das punktgleiche Chelsea scheidet aus.

Liverpool siegt und hält Anschluss

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League mit dem sechsten Sieg in Serie den Rückstand auf Tabellenführer Manchester City verkürzt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp setzte sich am Donnerstagabend vor eigenem Publikum mit 3:1 (2:1) gegen den Tabellenvorletzten Newcastle United durch.

Als Zweiter haben die Reds nur einen Punkt weniger als Spitzenreiter City und drei mehr als der Dritte FC Chelsea. Liverpool musste ohne Virgil van Dijk und Fabinho auskommen, die vor dem Spiel positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Diogo Jota (21. Minute), Mohamed Salah (25.) und Trent Alexander-Arnold (87.) schossen die Reds gegen die von einem milliardenschweren saudischen Konsortium alimentierten Magpies zum Sieg. Zunächst hatte Jonjo Shelvey (7.) in Anfield den Führungstreffer für die Gäste aus Newcastle geschossen.

Quartett um Werner positiv – Chelsea verliert an Boden

Der Corona-bedingt stark ersatzgeschwächte FC Chelsea kamen in der Premier League nur zu einem 1:1 (0:0) gegen den FC Everton und droht nun in der Tabelle den Anschluss zu verlieren. Trainer Thomas Tuchel hatte vor dem Spiel gleich mehrere Corona-Fälle zu vermelden. Neben den positiv getesteten Profis Timo Werner, Romelu Lukaku, Callum Hudson-Odoi und Ben Chilwell fehlte auch Kai Havertz, der laut Tuchel über Unwohlsein klagte.

Mason Mount (70.) schoss den Champions-League-Sieger an der Londoner Stamford Bridge zur Führung, die jedoch nicht lange währte. Minuten später traf Jarrad Branthwaite (74.) zum Ausgleich für den kriselnden FC Everton.

Corona: Premier League sagt weitere Spiele ab

Die Premier League hat wegen der Ausbreitung der Corona-Variante Omikron weitere Spiele am kommenden Wochenende abgesagt. Wie die englische Liga mitteilte, werden auf Bitten der Vereine auch die Sonnabendspiele FC Southampton gegen Brentford, Watford gegen Crystal Palace, West Ham United gegen Norwich City sowie die für Sonntag angesetzte Begegnung zwischen dem FC Everton und Leicester City verschoben. Das Match zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion am Sonnabend war bereits abgesagt worden.

Coronabedingt hatten auch das Spiel FC Burnley gegen Watford am Mittwoch und die Partie zwischen Leicester und Tottenham Hotspur am Donnerstag nicht stattfinden können. Die Spurs, Man United, Brentford, Watford, Norwich und Leicester haben zahlreiche Corona-Fälle gemeldet. Einigen Clubs stehen nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung.

In Großbritannien infizieren sich nach Schätzungen der Regierung täglich Hunderttausende mit Omikron. Mittlerweile gilt für den Besuch von Großveranstaltungen wie Fußballspielen der oberen Ligen die 3G-Regel.