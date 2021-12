Eishockey: Wie Patrick Saggau um eine Perspektive kämpft

In seiner höchstwahrscheinlich letzten Saison will der Stürmer von Oberligaclub Crocodiles Hamburg vor allem das Teamgefühl genießen

Hamburg. Er solle sich bloß ein Hobby suchen, damit er im Winter an den Wochenenden nicht mit schlechter Laune zu Hause säße, hatte ihm seine Freundin Nina gesagt. Im Sommer dieses Jahres war das, als Patrick Saggau darüber nachdachte, seine Laufbahn als Eishockey-Halbprofi zu beenden. Wenn das Wetter schön ist, versucht sich der 38-Jährige gern auf den Golfplätzen in Hamburg und Umgebung an einer Zweitsportart. Aber weil er seit fast 30 Jahren gewohnt ist, seine Freizeit in der nasskalten Jahreshälfte in Eishallen zu verbringen, und weil ihm auf die Schnelle kein neues Hobby einfiel, spielt er also auch in dieser Saison weiterhin für die Crocodiles Hamburg in der Oberliga.

„Wenn es nur nach mir ginge, dann würde ich so lange spielen, bis man mich vom Eis trägt“, sagt der Angreifer, „diese Momente mit dem Team in der Kabine, wenn man mit 20 gleichgesinnten Verrückten vor oder nach einem Spiel zusammensitzt, machen den Sport für mich so besonders und bereiten mir immer noch sehr viel Spaß.“ Aber weil es spätestens seit Ende August, als seine Tochter Lia zur Welt kam, nicht mehr nur nach ihm geht, hatte sich Patrick Saggau mit dem Abschied vom Leistungssport intensiv beschäftigt. „Natürlich wollte ich die Verantwortung für unser erstes Kind nicht komplett auf meine Freundin abschieben und sie an den Wochenenden mit der Kleinen sitzen lassen, sondern auch viel Zeit für die Familie haben“, sagt er.

Eishockey: Was macht Patrick Saggau von den Crocodiles Hamburg in die Zukunft?

Dazu kommen zwei weitere Elemente, die seine Entscheidung beeinflussten. Zum einen arbeitet der gebürtige Lübecker, der im Sommer 2018 von seinem Heimatverein EHC Timmendorfer Strand nach Farmsen gewechselt war, in Vollzeit als Projekt- und Prozessmanager bei der Volksbank in Lübeck. Weil seine Freundin jedoch in Hamburg ein Fitnessstudio leitete, war er 2015 nach Hamburg gezogen und seitdem gependelt. Während der Corona-Zeit hat sich die Arbeit zwar weitgehend ins Homeoffice verlagert, dennoch schafft es der Außenstürmer nicht zu jeder Trainingseinheit. „Der Zeitaufwand ist schon immens“, sagt er.

Zum anderen haben 20 Spielzeiten im kräftezehrenden Leistungssport Spuren im physischen Bereich hinterlassen. Patrick Saggau hat seit vielen Jahren mit Bandscheibenproblemen zu kämpfen, in dieser Saison konnte er deshalb bislang erst in sechs der 23 absolvierten Oberligapartien mitwirken. Seit vergangenem Wochenende steht er wieder im Kader von Cheftrainer Henry Thom. „Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, außerdem ist es nicht leicht, in eine funktionierende Gemeinschaft zurückzukommen. Aber ich bin froh, dass ich wieder halbwegs schmerzfrei mitmischen kann“, sagt er.

„Ich lebe im Moment und versuche zu genießen, dass ich noch spielen darf“

Die Freude teilen Mitspieler und Trainer, schließlich ist der Mann, der in den beiden vergangenen Spielzeiten 50 und 52 Scorerpunkte zum Gesamterfolg beitragen konnte, mit seiner Erfahrung ein wichtiger Faktor. Genau deshalb hat er sich im Sommer schließlich auch dafür entschieden, ein weiteres Jahr der Schinderei auf sich zu nehmen. Ob es tatsächlich seine letzte Saison sein wird, will Patrick Saggau noch nicht abschließend beurteilen. „Wenn ich eins im deutschen Eishockey gelernt habe, dann, dass man niemals nie sagen sollte. Aber im Moment sieht es schon stark danach aus, dass im Sommer Schluss ist.“

Umso wichtiger ist ihm, noch einmal alles dafür zu geben, am Berner Heerweg bleibende Werte zu hinterlassen. Nicht für seinen eigenen Ruf, „der ist mir nicht wichtig, ich brauche kein Abschiedsspiel und auch kein Feuerwerk“, sagt er. Viel wichtiger sei, dass mit nachhaltigem sportlichen Erfolg endlich auch Strukturen geschaffen werden, die seinem Lieblingssport eine Zukunft ermöglichen. „Der Status quo bereitet mir große Sorgen, denn es gibt viel zu wenig Eisflächen in Hamburg. Ohne eine moderne Halle gibt es keine Perspektive“, sagt er.

Langfristig an einer solchen mitzuarbeiten, ob als Trainer oder Funktionär, könne er sich zwar vorstellen, darüber nachgedacht habe er jedoch noch nicht. „Ich lebe im Moment und versuche zu genießen, dass ich noch spielen darf“, sagt er. Kurzfristig helfen also vor allem Siege, an diesem Wochenende sollen beim Herforder EV (Fr, 20.30 Uhr) und gegen die Rostock Piranhhas (So, 16 Uhr, Eisland Farmsen) zwei weitere folgen, um Platz vier in der Tabelle zu festigen. „Da, wo wir jetzt stehen, gehören wir hin, da wollen wir bleiben“, sagt Patrick Saggau. Er wird seinen Beitrag dazu leisten, so gut er noch kann.